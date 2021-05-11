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Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД

Из-за вспышки коронавируса Непал приостановил регулярное авиасообщение с другими государствами до 14 мая. Страну не могут покинуть 80 украинских туристов, большинство из которых остаются в горах.

Об этом hromadske сообщили в Министерстве иностранных дел Украины со ссылкой на местное украинское посольство, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас со всеми украинцами наладили связь либо непосредственно, либо через представителей туристических компаний, которые организовывали туры.

Кроме того, в социальных сетях создали отдельную группу для оперативной коммуникации. Посольству и почетному консульству в Непале поручили отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран. Пока обращений от украинцев о проблемах с жильем или питанием в украинскую дипмиссию не поступало.

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Регулярное авиасообщение Непал приостановил до 14 мая. Украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на полеты в Непал из-за высокогорной местности.

По данным Министерства здравоохранения Непала, за последние 5 дней в этой 28-миллионной стране, граничащей с Индией, ежедневно фиксируют более 8 тысяч случаев инфекции.

В то же время еще в апреле этот показатель был меньше тысячи.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 2166
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11.05.2021 17:52
+5
Срочно направить самолет, желательно что бы среди застрявших была дама с каким нибудь домашним животным.
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11.05.2021 17:51
+5
А вот и "индийский штамм" коронавируса на подходе...
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11.05.2021 18:30
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Срочно направить самолет, желательно что бы среди застрявших была дама с каким нибудь домашним животным.
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11.05.2021 17:51 Ответить
Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 2072
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11.05.2021 19:14 Ответить
Чип, Чип и Дэйл

Спешат на помощь ! Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 2894
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11.05.2021 20:37 Ответить
одно восхождение стоит от 30 до 50K$
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11.05.2021 19:45 Ответить
Кроме Эвереста есть и другие горы, не слышали?
Необязательно люди пошли именно на восьмитысячник. Если идти на трек по стандартному маршруту можно уложится тысячи в 2-3 долларов, включая билет на самолет.
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12.05.2021 04:32 Ответить
Вот Вы смеётесь над Зеленским, издеваетесь над его добротой и заботливостью. Да, он вывозит президентским самолётом туристов с курортов ....А кого ему ещё вывозить? Уж не раненых ли, умирающих наших воинов - героев с передовой эвакуировать? Не тратить же своё драгоценное время и бюджетные деньги на госпитали, на реабилитацию покалеченных воинов, на помощь семьям погибших героев?
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11.05.2021 19:54 Ответить
вы имели ввиду застряла собачка с ****** ? Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 8392
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11.05.2021 20:36 Ответить
пусть сплавляются в океан по Гангу - увидят много занимательного, дебилы, пля... Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 1843
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11.05.2021 17:52 Ответить
Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 2166
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11.05.2021 17:52 Ответить
Пускай пешком идут, в дороге от ковида лечатся.
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11.05.2021 17:58 Ответить
Горные пейзажи завораживают. В тамошних местах много чудного. Поживут на халяву в нирване. (С ванной не путать!)
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11.05.2021 18:04 Ответить
Зубожілі привезли в Непал свого вірусу.
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11.05.2021 18:06 Ответить
Да и хрен на них, таким образом идиотам игнорирующих пандемию лучше доходит.
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11.05.2021 18:06 Ответить
Мне бы их заботы
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11.05.2021 18:25 Ответить
А вот и "индийский штамм" коронавируса на подходе...
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11.05.2021 18:30 Ответить
Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 2166 Слишком часто беда стучится в двери
Но не трудно в Спасателей поверить
Лишь стоит только их позвать
Друзей не надо долго ждать

Зор, Зор, Зор, Зорян и Шкиряк к вам спешат
Зор, Зор, Зор, Зорян и Шкиряк лучше всех
Они всегда спешат туда, где ждет беда
Там где они всегда успех
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11.05.2021 18:38 Ответить
щас даже бомжи скинутся для бедных турожопых. настолько надо их забрать взад шо пускай в севКорею едут то)
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11.05.2021 18:57 Ответить
эти уже добрались туда Украинские туристы застряли в Непале до 14 мая, так как страна приостановила авиасообщение из-за вспышки коронавируса, - МИД - Цензор.НЕТ 6090
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11.05.2021 19:08 Ответить
их проблемы
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11.05.2021 20:26 Ответить
Полетів у Катманду, прихопив з собой манду...
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11.05.2021 21:11 Ответить
 
 