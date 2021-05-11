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КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, -

Конституционный cуд Украины начал рассматривать вопрос открытия производства по представлению 49 народных депутатов Украины о конституционности указа президента об отстранении от должности судьи КС Александра Тупицкого.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"КС (Вторая коллегия судей Второго сената) начал рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно конституционности указов президента Украины "Об отстранении от должности судьи КС" от 29 декабря 2020 года №607/2020, "Об отстранении от должности судьи КС" от 26 февраля 2021 года №79/2021, "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года №124/2021 (об отстранении от должности Александра Тупицкого и отмене указов Президента Украины о назначении А Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС)", - написала нардеп.

По словам Совгири, рассмотрение вопроса будет продолжено на следующем заседании коллегии.

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Напоминаем, ранее Совгиря сообщила о поступлении в КС представления 49 нардепов об обжаловании указов президента по Тупицкому и Касминину 8 апреля. Представление подано депутатами фракций "Батькивщина" и "Европейская Солидарность". Авторы конституционного представления считают, что указы президента об отстранении от должностей Тупицкого и Касминина являются антиконституционными и юридически вредными для правовой системы Украины.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - слуга народа Совгиря 01

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5886
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11.05.2021 17:55
+4
КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5869
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11.05.2021 17:58
+4
полный беспредел в стране
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11.05.2021 18:07
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КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5886
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11.05.2021 17:55 Ответить
КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5869
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11.05.2021 17:58 Ответить
Открывайте. Заодно откройте дело о конституционности утверждения Зели составом КС во главе с Тупицким, которого Зеля теперь не утвердил с момента назначения его Хамом. КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 1524
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11.05.2021 17:59 Ответить
КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5260
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11.05.2021 18:02 Ответить
полный беспредел в стране
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11.05.2021 18:07 Ответить
Да не переживайте....все под контролем . Сговоряться.
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11.05.2021 18:06 Ответить
Цей рудімент ( промосковський ) треба якось прибирати .
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11.05.2021 18:11 Ответить
Вот почему нужно кормить из своего кармана этих дармоедов судей .?
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11.05.2021 18:11 Ответить
КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 6966№15
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11.05.2021 18:16 Ответить
В КС -заколот!!!.Хоче перебрати владу на себе!.Мертвечук и Портнов рулят.
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11.05.2021 18:17 Ответить
А та, суддівська гілка влади хоче перебрати на себе суддівську владу, повернувши собі те, що забрала виконавча гілка. 😲
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11.05.2021 18:25 Ответить
Так он же больной и мама у него больная,пусть хлопчик отдохнет в своих дубаях.
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11.05.2021 18:19 Ответить
"друга колегія суддів другого сенату ", ну анекдот. Суддів там всього 16 -які колегії, які палати? 49 депів звертаються до Конституційного суду, а не до колегії суддів другої палати. Робота суду наладиться тільки тоді, коли весь склад суду одночасно буде розглядати справу, а ця трансформація - це міна суду часів віті Ростовського
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11.05.2021 18:29 Ответить
З таким Гарантом Констітуції як наш бубочка, нам не потрібен неякий КС.
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11.05.2021 21:08 Ответить
 
 