КС решает, открывать ли производство о конституционности отстранения Тупицкого от должности судьи, - "слуга народа" Совгиря

Конституционный cуд Украины начал рассматривать вопрос открытия производства по представлению 49 народных депутатов Украины о конституционности указа президента об отстранении от должности судьи КС Александра Тупицкого.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"КС (Вторая коллегия судей Второго сената) начал рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно конституционности указов президента Украины "Об отстранении от должности судьи КС" от 29 декабря 2020 года №607/2020, "Об отстранении от должности судьи КС" от 26 февраля 2021 года №79/2021, "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года №124/2021 (об отстранении от должности Александра Тупицкого и отмене указов Президента Украины о назначении А Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС)", - написала нардеп.

По словам Совгири, рассмотрение вопроса будет продолжено на следующем заседании коллегии.

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Напоминаем, ранее Совгиря сообщила о поступлении в КС представления 49 нардепов об обжаловании указов президента по Тупицкому и Касминину 8 апреля. Представление подано депутатами фракций "Батькивщина" и "Европейская Солидарность". Авторы конституционного представления считают, что указы президента об отстранении от должностей Тупицкого и Касминина являются антиконституционными и юридически вредными для правовой системы Украины.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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