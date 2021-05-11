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США вместе с союзниками будут сдерживать наращивание российских сил. Это угроза для региональной и международной безопасности, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

США вместе с союзниками будут сдерживать наращивание российских сил. Это угроза для региональной и международной безопасности, - Госдеп

Соединенные Штаты разделяют серьезную обеспокоенность Украины, а также международного сообщества относительно активного наращивания сил РФ в Черноморском регионе и будут прилагать усилия для сдерживания российской милитаризации в дальнейшем.

Об этом заявил во вторник на конференции "Украина в Вашингтоне" и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем это четкой угрозой для региональной и международной безопасности, и мы тесно будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшее наращивание (российских сил - ред.)", - заявил представитель Госдепа на конференции, организованной Фондом США-Украина.

В этой связи он подчеркнул, что международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность в связи со скоплением российских войск вокруг Украины до уровня, которого не было с 2014 года.

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Рикер отметил, что во время визита на прошлой неделе в Киев госсекретарь Блинкен пообещал продолжать двустороннее взаимодействие США и Украины относительно усиления украинских ВМС в Черном море. В связи с этим он напомнил, что в конце нынешнего месяца США отправят в Украину два катера типа Island - в дополнение к двум, которые Украина уже получила в 2019 году.

"Соединенные Штаты никогда не будут колебаться относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, и это включает территориальные воды", - подчеркнул Рикер.

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Он также заявил, что США однозначно "поддерживают евроатлантический выбор Украины".

В этой связи представитель Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут предоставлять Украине военную поддержку, проводить учения, а также взаимодействовать с Украиной для продвижения реформ.
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пистить нужно кацапов а не сдерживать !!! и пистить по взрослому !!!.. потому что как ложится карта и собирается этот кацапо-пазл - то полномасштабная война в Украине а потом и война в ЕС с кацапо-ордой - вопрос только времени...
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11.05.2021 18:12 Ответить
_Я уже увидел какой решительный боец Байден... трубопровод - это, говорит, не кремль виноватый - это ещё доказать надо - то какие-то самодеятельные хакеры пошалили... А может и вовсе Зинка. Жалкое зрелище!
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11.05.2021 18:13 Ответить
Кста... Тільки но щось почалось в Секторі Газа - ВСІ ізраїльятни моментально мобілізуються, всі на свої місця, всі знають що робити, куди бігти та т.д.. А в нас 8 рік оскотинене населення мичить про "война ж необьявлена", "єта власті вігодна", "я не відел російскіх войск", "я в не палітікі".
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11.05.2021 18:59 Ответить
Разговоров много, а дел мало.
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11.05.2021 23:40 Ответить
Цена на нефть главный сдерживатель агрессии РФ.
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11.05.2021 23:42 Ответить
Нет денег нет агрессии.
С пустыми карманами много не на воюешь.
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11.05.2021 23:43 Ответить
 
 