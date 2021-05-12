СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины выложила в сеть запись беседы главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с высокопоставленным должностным лицом Российской Федерации.
Запись опубликована на ютуб-канале СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Медведчук и его собеседник обсуждают перерегистрацию расположенного в оккупированном Крыму месторождения полезных ископаемых "Глубокое".
Также на Цензор.НЕТ: Медведчук и Козак в 2015 году "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова
11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
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И у мокшанской агентуры будет подгорать коптилка)
Теперь он ЩИРИЙ ПАТРИОТ) А мокшанской агентуре будет бо бо...
А если им не будет бо бо...то у ЗЕ и БА исчезнуть деньги за бугром)
Где тело этого поца Мертвечука?
Вы **** в своей стране хоть шото контролируете? Кроме денежных потоков до нарколыги...
жалкий, убогий халдей у рашистской срани...
мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
тьфу, какая же он мразь и гнида.
сейчас: Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020.
раньше: Заместитель председателя правительства Российской Федерации.
манкурт. ворог України.
саме з ним мертвечук i розмовляє.
звісно, що не фігня
Общаются как с рядовым просителем где-нибудь в Шепетовке?
И это человеку, за которого РЕАЛЬНО вписывался не раз *****?
Кто то в это может поверить?
PS. Медведчук = госизменник и надо его к высшей мере приговаривать без вопросов.
Но эту то залипуху зачем так топорно ваять?!
Который (ролик), естественно, будет признан смешным фейком.
Но скакнувший рейтинг "борца" то останется.
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
Не Интерпол, так ФБР.