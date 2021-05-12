Медведчук и Козак "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова

Нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Об этом заявила на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что речь идет только об уголовных преступлениях, речь о политическом преследовании не идет.

Подозрения Медведчуку и Козаку объявлены по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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По данным следствия, подозрения предъявлены в связи с перерегистрацией месторождения "Глыбоке" в оккупированном Крыму. Его ресурсы оцениваются в 38 млрд грн. Занималось этим входящее в сферу влияния Медведчука ООО "Новые проекты". Передача документации началась в 2015 году.

На брифинге прозвучала запись разговора между Медведчуком и замглавы правительства РФ о "перерегистрации" месторождения. Собеседник предостерегает Медведчука об опасностях и рисках, но тот уверен, что все получится.

Глава СБУ Иван Баканов уточнил, что ООО "Новые проекты" перерегистрировали из Киева в оккупированный Крым. По данным СБУ, Медведчук обращался лично к Путину с письмом по этому проекту.

После того подобную схему провернули и с другими предприятиями.

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