Медведчук и Козак "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова
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Нардепы ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.
Об этом заявила на брифинге генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что речь идет только об уголовных преступлениях, речь о политическом преследовании не идет.
Подозрения Медведчуку и Козаку объявлены по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
По данным следствия, подозрения предъявлены в связи с перерегистрацией месторождения "Глыбоке" в оккупированном Крыму. Его ресурсы оцениваются в 38 млрд грн. Занималось этим входящее в сферу влияния Медведчука ООО "Новые проекты". Передача документации началась в 2015 году.
На брифинге прозвучала запись разговора между Медведчуком и замглавы правительства РФ о "перерегистрации" месторождения. Собеседник предостерегает Медведчука об опасностях и рисках, но тот уверен, что все получится.
Глава СБУ Иван Баканов уточнил, что ООО "Новые проекты" перерегистрировали из Киева в оккупированный Крым. По данным СБУ, Медведчук обращался лично к Путину с письмом по этому проекту.
После того подобную схему провернули и с другими предприятиями.
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ждем видосика вислюка оманського о том как он сам подавал заявление на медведчука (по факту - депутаты "ЕС") и что только благодаря клоуну сегодня взошло Солнце над Украиной
заявка на разграбление 38 млрд. это ведь вышка с конфискацией
(с)
...
да и кум Оксанке месторождение исконно русское подарил
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда..."
до деоккупации крыма это просто взбалтывание дерьма в бочке.какая разница шо кому принадлежит,если им невозможно пользоваться?
Самого первого украинца я убил в 31....
А сейчас помогаю куму )(уйлу убивать их тысячами !