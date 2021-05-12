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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Германия (6015) Путин (29862) Россия (91269) Фельдгузен (96)

Концентрацией войск на границе Украины Путин добился эффекта, противоположного тому, который ожидал, - посол ФРГ Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Концентрацией войск на границе Украины Путин добился эффекта, противоположного тому, который ожидал, - посол ФРГ Фельдгузен

Россия концентрацией войск на границе привлекла внимание многих стран к Украине, поэтому РФ в данной ситуации позиционно проиграла.

Такое мнение высказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если смотреть на нынешнюю ситуацию со скоплением российских войск на границах с Украиной, то, по моему мнению, позиционно Россия проиграла. Ведь политический фокус многих стран сейчас сосредоточен на Украине. И в Европе, и в Америке. И в Германии последний месяц внимание к Украине намного больше, чем год назад, когда началась пандемия C)VID-19, и все только этой темой занимались. То есть Путин получил совершенно противоположный эффект, чем ожидал", - cчитает Фельдгузен.

По словам посла Германии, ей трудно предсказать, чем закончится эскалация напряженности Россией. В то же время она отметила, что теперь в мире обладают целым массивом информации о российской армии.

"На сегодняшний день у нас есть все карты с расположением российских войск, вся статистика. Это тоже неплохо, потому что теперь можно иметь полную картину и оценивать риски, связанные с этими войсками ", - отметила дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия привержена повышению расходов на оборону из-за действий РФ, - Меркель

Комментируя предположение, что целью Путина является путем эскалации в центре Европы добиться встречи с президентом США Джо Байденом, посол ФРГ отметила, что неизвестно, насколько быстро она произойдет. "Но, думаю, Байден не боится сказать Путину лично о том, что он думает", - резюмировала Фельдгузен.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
***** спалился
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11.05.2021 19:32
+8
Немцы, видя такие маневры Путина, перестали строить Северный поток-2 и продавать турбины и насосы Сименс в Крым.
А нет, не перестали.
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11.05.2021 19:40
+7
Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7486
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11.05.2021 20:20
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***** спалился
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11.05.2021 19:32 Ответить
Ні, він майже домігся того, чого хотів.
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11.05.2021 19:33 Ответить
а ну раскрой нам секрет, набутылочник украиномовный, чего же ***** xотел? Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 151 Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 4005
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11.05.2021 20:04 Ответить
***** хотел что бы его назвали господином. И Зе это сделал.
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11.05.2021 22:15 Ответить
...Вопрос суверенитета Украины - важнейший вопрос для американской дипломатии. По нарастающей, один за другим, лидеры США эту точку зрения сообщают украинским коллегам.
В Украине Блинкен много говорил о российской агрессии, был совершенно погружен в детали, что Россия полностью не отвела свои войска, а только продемонстрировала отвод военнослужащих. И еще раз подтвердил верность США защите Украины.
В частности, очень важно: было подчеркнуто, что Украина и США будут координировать политику в подготовке саммита Байдена и Путина. Что никакой торговли за спиной Украины там не будет.
В целом, это был очень удачный визит. Это чуть ли не первый визит Блинкена в зарубежную страну, что является сигналом значения Украины для США.
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11.05.2021 19:39 Ответить
Эта твердая поддержка - это не просто симпатия к демократическому государству против предстоящего агрессора. Это фундаментальная проблема безопасности США. Если Путину после 6 лет переговоров удастся повторить и даже расширить агрессию в Украине, это будет означать крах всей системы безопасности в Европе, полное падение доверия к США, что крайне опасно скажется в Индо-Тихоокеанском регионе. А там Америка противостоит Китаю и пытается создать блок союзников - Индия, Япония, Австралия.
Если Путин продемонстрирует никчемность США в Европе - а такие вещи все хорошо понимают - никто не сможет положиться на Америку. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
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11.05.2021 19:41 Ответить
Немцы, видя такие маневры Путина, перестали строить Северный поток-2 и продавать турбины и насосы Сименс в Крым.
А нет, не перестали.
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11.05.2021 19:40 Ответить
Хіба можливо збагнути думки параноїдального шизофреніка !!! Параноїдальна маячня неосяжна та незбагненна !!! "Умом Россию не понять!" !!!)))
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11.05.2021 19:40 Ответить
Тупеньке тупло опять натупило як справжне йухло...
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11.05.2021 19:46 Ответить
А теперішню німецьку владу як "понять"?
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12.05.2021 11:05 Ответить
Когда пойдёт руский газ по северному потоку ей вобще мабуть придётся замолчать ( нажаль ) .
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11.05.2021 19:51 Ответить
Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7486
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11.05.2021 20:20 Ответить
Ага, расскажи. Об Украине они "обеспокоились". Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1952 О СЕБЕ!!! И только о себе. Наконец-то начало допирать, против кого воюет хутин. Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9376
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11.05.2021 20:26 Ответить
Єдиним гідним позитивним ефектом у даному випадку може бути тільки надання Україні ПДЧ і чітких термінів приєднання до НАТО.
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11.05.2021 21:30 Ответить
и какого эффекта он добился? Озабоченности? Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5065
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11.05.2021 22:06 Ответить
А якого ефекта очікували, може, щоб українці відірвали дупи від дивана і вийшли на вулицю?
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12.05.2021 11:20 Ответить
Уйло поняло, что Запад не будет вмешиваться, если оно нападет.
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11.05.2021 22:27 Ответить
#Интересно: а чего на самом деле хотел *****?
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12.05.2021 09:12 Ответить
Путин добился главного: судьбу Украину обсуждают без участия Украины.
...причём, добился изнутри Украины...
В саму Украину уже никто не верит и её непредсказуемого поведения боятся.

И в Германии последний месяц внимание к Украине намного больше, чем год назад, ..."..., - cчитает Фельдгузен.

Я шо-то, немецких новостей про Украину, вообще не слышал ни разу -- ...хотя, верю -- по верхам штормит...*)
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12.05.2021 10:14 Ответить
Пуйла поганяли по расєє зі своїми залізяками й вояками. Американці показали їм палець, і кремлівський хижак докумекав, що коли рипнеться -- розмажуть підошвою, як таргана.
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12.05.2021 11:15 Ответить
да уж, многоХОДОВочка Концентрацією військ на кордоні України Путін домігся протилежного ефекту, ніж очікував, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6222
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12.05.2021 14:01 Ответить
 
 