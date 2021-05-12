Концентрацией войск на границе Украины Путин добился эффекта, противоположного тому, который ожидал, - посол ФРГ Фельдгузен
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Россия концентрацией войск на границе привлекла внимание многих стран к Украине, поэтому РФ в данной ситуации позиционно проиграла.
Такое мнение высказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если смотреть на нынешнюю ситуацию со скоплением российских войск на границах с Украиной, то, по моему мнению, позиционно Россия проиграла. Ведь политический фокус многих стран сейчас сосредоточен на Украине. И в Европе, и в Америке. И в Германии последний месяц внимание к Украине намного больше, чем год назад, когда началась пандемия C)VID-19, и все только этой темой занимались. То есть Путин получил совершенно противоположный эффект, чем ожидал", - cчитает Фельдгузен.
По словам посла Германии, ей трудно предсказать, чем закончится эскалация напряженности Россией. В то же время она отметила, что теперь в мире обладают целым массивом информации о российской армии.
"На сегодняшний день у нас есть все карты с расположением российских войск, вся статистика. Это тоже неплохо, потому что теперь можно иметь полную картину и оценивать риски, связанные с этими войсками ", - отметила дипломат.
Комментируя предположение, что целью Путина является путем эскалации в центре Европы добиться встречи с президентом США Джо Байденом, посол ФРГ отметила, что неизвестно, насколько быстро она произойдет. "Но, думаю, Байден не боится сказать Путину лично о том, что он думает", - резюмировала Фельдгузен.
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В Украине Блинкен много говорил о российской агрессии, был совершенно погружен в детали, что Россия полностью не отвела свои войска, а только продемонстрировала отвод военнослужащих. И еще раз подтвердил верность США защите Украины.
В частности, очень важно: было подчеркнуто, что Украина и США будут координировать политику в подготовке саммита Байдена и Путина. Что никакой торговли за спиной Украины там не будет.
В целом, это был очень удачный визит. Это чуть ли не первый визит Блинкена в зарубежную страну, что является сигналом значения Украины для США.
Если Путин продемонстрирует никчемность США в Европе - а такие вещи все хорошо понимают - никто не сможет положиться на Америку. - https://charter97.org/ru/news/2021/5/11/421852/
А нет, не перестали.
...причём, добился изнутри Украины...
В саму Украину уже никто не верит и её непредсказуемого поведения боятся.
И в Германии последний месяц внимание к Украине намного больше, чем год назад, ..."..., - cчитает Фельдгузен.
Я шо-то, немецких новостей про Украину, вообще не слышал ни разу -- ...хотя, верю -- по верхам штормит...*)