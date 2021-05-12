Козак выполнял указания Медведчука, в том числе коммуницировал с представителями РФ, - Венедиктова
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Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак выполнял указания и поручения кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом заявила на брифинге генеральный прокурор, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно отведенной ему роли пособника совершения преступления, он выполнял указания и поручения Виктора Медведчука, в частности относительно систематического общения с представителями страны-агрессора и обмена информацией", - сообщила она.
По ее словам, в отношении Медведчука и Козака расследуются и другие дела.
Глава СБУ Иван Баканов отметил, что 11 мая правоохранители озвучили только те сведения, которые не составляют государственную тайну и не повредят дальнейшим расследованиям.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
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А нет, не боялся.
получается, что Медведчука не трогали, и одновременно документировали..
что бы следующий Президент мог реализовать мечту украинского народа и посадить Медведчука..
"Є фотографії і відео, де ми стоїмо в районі Ясинуватої на нейтральній території. Присутній був я, Кононов, Медведчук, «Альфа» українська, їхні бойовики»
11 травня 2021, Київ 21:38 радио Свобода
ты хотел меня поймать в ловушку?!.. ты угодил в неё сам!!
я читал это интервью Грицака..
https://www.minprom.ua/page17/news262163/0.html
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Спасибо мадам Ньюланд и мистеру Блинкену.