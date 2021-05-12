Козак выполнял указания Медведчука, в том числе коммуницировал с представителями РФ, - Венедиктова

Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак выполнял указания и поручения кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом заявила на брифинге генеральный прокурор, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно отведенной ему роли пособника совершения преступления, он выполнял указания и поручения Виктора Медведчука, в частности относительно систематического общения с представителями страны-агрессора и обмена информацией", - сообщила она.

По ее словам, в отношении Медведчука и Козака расследуются и другие дела.

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Глава СБУ Иван Баканов отметил, что 11 мая правоохранители озвучили только те сведения, которые не составляют государственную тайну и не повредят дальнейшим расследованиям.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.