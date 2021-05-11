Представитель Института подготовки кадров Нестеряк: Аккредитация на защиту - инициатива Кивы, нас не предупреждали

В Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины прокомментировали события вокруг защиты нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Никакие службы диссертанта нам заранее ничего не сообщали (о присутствии "охраны" Кивы. - Ред.). Они пришли, как пришли, причем люди приходили в разное время. Мы достаточно маленький институт, у нас нет служб, чтобы это все отслеживать", - заявил руководитель центра медиакоммуникаций института Юрий Нестеряк.

По его словам, помощница депутата в частной беседе сообщила, что они проводили какую-то аккредитацию для СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внесла его доклады в научные сборники

"Если бы это делал институт, это должно было быть на официальном сайте с телефонами, мейлами и т.д. До нашего сведения никто (это не доводил. - Ред.). Я об этом узнал утром. Оказывается, что где-то происходила какая-то аккредитация (пока журналисты не вызвали полицию, в здание пускали только СМИ из неизвестного "списка", хотя по закону защита диссертации - открытое мероприятие. - Ред.). Честно говоря, я им сообщал: ребята, ничем хорошим это не закончится. Потому что есть реальная норма - препятствование профессиональной деятельности журналиста", - сказал Нестеряк и посоветовал апеллировать "к самому диссертанту, или к его каких-то официальным службам".

"Какие-то люди назывались его помощниками, официальными помощниками – я их не знаю, как и Илью Киву", - отметил он.

Бездействие своей охраны в Институте объяснили тем, чтобы это наемная организация, а не свои работники - "они охраняют наши помещения по договору, поэтому они и не вмешивались, я их понимаю".

В институте всячески подчеркивают, что выступили только местом для защиты диссертации, а к Киве как аспиранту не имеют никакого отношения - он учился в другом вузе, Межрегиональной академии управления персоналом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР и Офис генпрокурора будут внедрять результаты научного исследования Кивы. ДОКУМЕНТ

В то же время в специализированном ученом совете, перед которым защищался Кива, из 19 членов было "несколько ученых" из того же института, а возглавляла ее ректор вуза Радмила Войтович.

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Также смотрите: "Когда мы станем властью, то мы изменим европейский курс развития нашей страны", - нардеп ОПЗЖ, кандидат наук Кива. ВИДЕО