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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Комитет министров Совета Европы осудил оккупацию Крыма и нарушение прав человека на полуострове, – МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет министров Совета Европы осудил оккупацию Крыма и нарушение прав человека на полуострове, – МИД

Комитет министров Совета Европы 11 мая 2021 года принял инициированное Украиной решение "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", который осуждает российскую оккупацию полуострова, подрывающую нормы международного права и принципы Совета Европы, и констатирует существенное нарушение ею как государством-оккупантом прав человека в Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Среди прочего, в решении КМ Совета Европы содержится призыв к РФ освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Отмечается важность обращения к комиссару СЕ по правам человека осуществлять на постоянной основе мониторинг ситуации на полуострове.

"В этом контексте принципиальной остается позиция относительно предоставления Россией полного и беспрепятственного доступа к территории оккупированного Крыма правозащитным механизмам Совета Европы для осуществления ими мониторинговой деятельности в соответствии с нормами международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности нашего государства с должным учетом украинского законодательства и статуса Крыма как временно оккупированной территории Украины", - говорится в комментарии МИД.

Также читайте: "Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин

Автор: Володимир Янченко
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Та ви шо,це звіздец москалям !!!Яку ще хрєнь зелена пліснява ініціює ???)))
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11.05.2021 20:42 Ответить
Я шота не поняв. Просто осудив? Не рішуче? І це ще і без вираженія абєспакоєнності? Якась дурня, це шось не правильно написали. Або не так поняли журналісти. Не вірю, що аж так все скотилось...
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12.05.2021 00:34 Ответить
 
 