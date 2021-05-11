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Правоохранители обыскивают "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от уплаты налогов на 30 млн гривен, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители обыскивают

Киевская городская прокуратура совместно со столичным управлением ГФС обыскивала служебные помещениях КО "Киевзеленстрой" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, ООО "ЕВРОТЕХНОЛОГИИ Групп", "Строймонтажсервис 1" и "Промстроймеханизация", в течение 2019-2020 году по заказу Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.

При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО "Киевзеленстрой", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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11 мая 2021 года на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы, в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе КО "Киевзеленстрой", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+1
Не кизди. В Киеве парки отлично делают!!
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11.05.2021 21:33
+1
По Україні таких "зеленбудів" тисячи ,повна,тотальна інвазія України корупційними гельмінтами !!!))))
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11.05.2021 21:34
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Правила форума Совет форумчан
Воруют везде.. даже с копеечных сумм в миллион долларов.Тотальное воровство и тотальное взяточничество плюс тотальное беззаконие и покупные суды. Судей назначает нелюстрированная совковая падаль, и пока это будет, воровство не прекратится.
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11.05.2021 21:13 Ответить
А ВЕЛИКОМ БУДІВНИЦТВЕ. все налоги платят. Или все же на Кличка наезд???
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11.05.2021 21:32 Ответить
Какие работы?
Там не высажено ни одного дерева, кроме тех, что посадили вороны
Вывозят пару камазов торфа, ровняют, сеют траву.
Прокладывают пару дорожек и ставят пару лавочек по миллиону каждая.
Это все работы во всех новых парках
Дебилы довольны.
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11.05.2021 21:14 Ответить
Не кизди. В Киеве парки отлично делают!!
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11.05.2021 21:33 Ответить
Тебе в Урюпинске виднее.
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11.05.2021 22:11 Ответить
в Зеленстрое как и в Автодоре каждый работнык это отдельная фирма предоставляющие услуги в тридорога за бюджетный счет для граждан-налогоплательщиков......
можно проверять все структуры .....схема таже.......
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11.05.2021 21:17 Ответить
Какое красноречивое название КиевЗЕЛЕНстрой. Киевская прокуратура уже готовится к смене власти? Или эта наглая компания не платила дивиденды за использования логотипа?
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11.05.2021 21:29 Ответить
По Україні таких "зеленбудів" тисячи ,повна,тотальна інвазія України корупційними гельмінтами !!!))))
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11.05.2021 21:34 Ответить
Скоро люди с ампутированной совестью, застройщики, все застроят сплошными коробками, Зеленбуд упраздним.
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11.05.2021 21:35 Ответить
Какое-то провокационно-коррупционное название - киевзеленстрой…
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11.05.2021 21:38 Ответить
зеленстрой ... это чтоли клоуна за дороги из ковидного фонда?
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11.05.2021 22:57 Ответить
 
 