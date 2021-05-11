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Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19

Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в 90 млн евро для закупки вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом говорится в сообщении ВБ, опубликованном во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Эти деньги выделены для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек.

"Проект поддержит развертывание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии", - говорится в сообщении Всемирного банка.

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При этом в организации добавляют, что проект поможет не только закупить вакцину, но и присоединится к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики. "Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ИТ-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", - сообщают во Всемирном банке.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
На пилораму"Велике крадівництво" дрова підвезли !!!)))
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11.05.2021 21:29
+5
О! Теперь еще одну трассу под Кривым Рогом строить начнут!
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11.05.2021 21:28
+5
В турборежимі, незабаром, всю Україну заасфальтують !!!)))
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11.05.2021 21:46
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О! Теперь еще одну трассу под Кривым Рогом строить начнут!
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11.05.2021 21:28 Ответить
На пилораму"Велике крадівництво" дрова підвезли !!!)))
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11.05.2021 21:29 Ответить
у той час коли Беверлі Хіллс на фоні Конча Заспи виглядає шо Гарлем, беремо ще якісь кредити Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2481
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11.05.2021 21:30 Ответить
Краще товаром. Будь ласка.
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11.05.2021 21:36 Ответить
еще курточка на подходе.....
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11.05.2021 21:42 Ответить
Сколько дорог ещё можно сделать
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11.05.2021 21:44 Ответить
В турборежимі, незабаром, всю Україну заасфальтують !!!)))
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11.05.2021 21:46 Ответить
Асфальт уже не в моде -- бетон в тренде!

...а в Бундесе, уже дороги роботы строят... -- каждый день наблюдаю -- как капиталюги от работяг избавляются...*)
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11.05.2021 23:01 Ответить
Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 304
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11.05.2021 21:56 Ответить
Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19

То есть -- вакцинация, таки не бесплатная получилась... + %.
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11.05.2021 22:36 Ответить
То ж така страшна пандемія. Цікаво, від віспи весь світ вакцинували теж в кредит?
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11.05.2021 22:42 Ответить
Умные украинцы не хотят вакцинироваться! Даже деньги , правда под проценты , даёт ЕС, лишь бы ширнуть украинцам гадость! Вы верите в наше время в бескорыстие?
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11.05.2021 22:42 Ответить
Розікрали фонд, а тепер можна і кредит розікрасти.
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11.05.2021 22:48 Ответить
Ни в коем случае не давать деньги на руки такому ублюдку как Степанов - пока еще министру зравохранения
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11.05.2021 23:17 Ответить
хорошо, правильно.
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12.05.2021 00:48 Ответить
Зачем давали? Финансово Квартал-95 поддержать? Нельзя Украине при власти зеленых давать ни копейки
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12.05.2021 07:00 Ответить
Ну все, ні вакцини, ні грошей ви біль не побачите. Треба не виділяти цці бєздарям гроші, а купити, та завести готову вакцину. Хіба гроші в раді пропустять повз кишені?
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12.05.2021 07:01 Ответить
 
 