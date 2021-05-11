Всемирный банк выделил Украине 90 млн евро кредита на вакцинацию от COVID-19

Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в 90 млн евро для закупки вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом говорится в сообщении ВБ, опубликованном во вторник, 11 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Эти деньги выделены для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек.

"Проект поддержит развертывание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии", - говорится в сообщении Всемирного банка.

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При этом в организации добавляют, что проект поможет не только закупить вакцину, но и присоединится к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики. "Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ИТ-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", - сообщают во Всемирном банке.