Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти

14 мая 2021 года в Украине впервые будет День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада.

По состоянию на 1 января 2020 года 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звание Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Института нацпамяти. В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

Поэтому Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Украинским институтом национальной памяти организовали онлайн-марафон.

11-13 мая с 11:00 до 13:00 будут озвучены и проиллюстрированы документами 26 историй спасения из всех регионов Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Приглашенными спикерами марафона станут члены семей праведников, представители еврейских организаций, отечественные историки, а также музейщики из Винницкой области, Волыни, Закарпатья, Запорожчины, Киева, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областей.

Трансляция марафона пройдет в Facebook.

14 мая (11:00 - 13:00) пройдет итоговый круглый стол марафона. В разговоре примут участие украинские и израильские историки и эксперты: Антон Дробович, Самуэль Барный, Екатерина Гусарова, Юрий Скира, Иван Патриляк, Игорь Щупак, Александр Пастернак, Юлия Гольденберг.