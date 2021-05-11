Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти
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14 мая 2021 года в Украине впервые будет День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада.
По состоянию на 1 января 2020 года 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звание Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Института нацпамяти. В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.
Поэтому Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Украинским институтом национальной памяти организовали онлайн-марафон.
11-13 мая с 11:00 до 13:00 будут озвучены и проиллюстрированы документами 26 историй спасения из всех регионов Украины.
Приглашенными спикерами марафона станут члены семей праведников, представители еврейских организаций, отечественные историки, а также музейщики из Винницкой области, Волыни, Закарпатья, Запорожчины, Киева, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областей.
Трансляция марафона пройдет в Facebook.
14 мая (11:00 - 13:00) пройдет итоговый круглый стол марафона. В разговоре примут участие украинские и израильские историки и эксперты: Антон Дробович, Самуэль Барный, Екатерина Гусарова, Юрий Скира, Иван Патриляк, Игорь Щупак, Александр Пастернак, Юлия Гольденберг.
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Уже самая бедная страна Европы - благодаря кому ?
В чьих руках банки, СБУ, дипломатия, таможня, СМИ и прочее ?
В книге «Le Drame des Juifs europeen» французский юрист Рассиньер пишет, что миф о шести миллионах убитых - «всего лишь метод, с помощью которого Израиль получает огромные репарации от Германии начиная с 1953 г.». Однако с юридической точки зрения основания для репараций очень сомнительны: «Пожалуй, мне разрешат напомнить, что Израиль был основан в мае 1948 г., а до этого евреи были гражданами других стран. Чтобы оценить размеры этого обмана, стоит лишь взглянуть на ситуацию, где Германия платит Израилю репарации из расчета на шесть миллионов убитых, но по крайней мере восемьдесят процентов из тех «шести миллионов», оказывается, вовсе и не умерли! А в дополнение к тому Германия продолжает платить репарации даже после того, как человек, подававший требование о компенсации, умер. Деньги в таких случаях идут его наследникам».
По оценкам А. Лилиенталя, приведенным в его книге «Цена Израиля», за первые девять лет своего существования Израиль получил больше 10 миллиардов долларов. Для сравнения - такую же примерно сумму получил СССР в виде займов от США во время войны.
С*ки вы, "товарищи", может ещё и поэтому до сих пор в такой стране живёте. Каждому по делам его.
Рассеянцам по х*йлу, вам по Зеле, учиться и учиться нужно вам, "братьям" по ярму.
Если в вас нет антисемитизма, то чё так реагировать? Вот, во мне нет и я не парюсь - меня обвинения не трогают, я понимаю, что не обо мне. Но когда мы сами это подтверждаем, то противно.
Може хто зробить програму як українці допомагали полякам, румунам, а вони допомагали українцям? Чому в Україні, а не в Ізраїлі виходять такі програми?
І чому тільки українці? Адже рятували й інші на території України - поляки, болгари, білоруси, московити...
Якщо відходити від совка, то подавайте вже всі події об'єктивно
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky