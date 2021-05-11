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Вторая мировая война (406) евреи (305) Институт нацпамяти (298) история (2000) спасение (161) спасатели (176)

Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти

14 мая 2021 года в Украине впервые будет День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада.

По состоянию на 1 января 2020 года 2659 граждан Украины удостоены Государством Израиль звание Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Института нацпамяти. В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

Поэтому Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Украинским институтом национальной памяти организовали онлайн-марафон.

11-13 мая с 11:00 до 13:00 будут озвучены и проиллюстрированы документами 26 историй спасения из всех регионов Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Приглашенными спикерами марафона станут члены семей праведников, представители еврейских организаций, отечественные историки, а также музейщики из Винницкой области, Волыни, Закарпатья, Запорожчины, Киева, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областей.

Трансляция марафона пройдет в Facebook.

14 мая (11:00 - 13:00) пройдет итоговый круглый стол марафона. В разговоре примут участие украинские и израильские историки и эксперты: Антон Дробович, Самуэль Барный, Екатерина Гусарова, Юрий Скира, Иван Патриляк, Игорь Щупак, Александр Пастернак, Юлия Гольденберг.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
А ну, теперь поищите евреев, которые спасали украинцев во время Голодомора. Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 9033
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11.05.2021 21:37
+6
Бабуля моя покойная спасла еврейского мальца ,прятала у себя нома а у самой своих трое по лавкам .Царствие ей Небесное .
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11.05.2021 21:44
+6
тех кто спасал, уже нет и моих нет...зачем этот пиар доброты евреинской за 30 монет, если со всех тиливизиров орут рабиновичи с соловьевыми с пеной на харях откормленных, что их предков, белых и пушистых, именно украинцы, а не кто иной убивали!? Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 8878 ....
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11.05.2021 21:45
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А ну, теперь поищите евреев, которые спасали украинцев во время Голодомора. Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 9033
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11.05.2021 21:37 Ответить
За счёт открытия торгсинов, какая то часть украинцев выжила и эта заслуга вумных людей Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 2477
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11.05.2021 21:41 Ответить
Торгсин - это когда золотые часы за буханку хлеба ?
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11.05.2021 23:54 Ответить
да и не кусочка лишнего.
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12.05.2021 20:09 Ответить
Да в губчека.. спасатели
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11.05.2021 21:46 Ответить
Не чув ні одної історії.
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12.05.2021 06:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
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12.05.2021 11:46 Ответить
час евреям віддячитись/ віддячити українській націїї... Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 241
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11.05.2021 21:39 Ответить
Так Беня с Ахметовым мало виддячили ?
Уже самая бедная страна Европы - благодаря кому ?
В чьих руках банки, СБУ, дипломатия, таможня, СМИ и прочее ?
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12.05.2021 00:21 Ответить
ти не порвіриш - вина всього цього всіх нас...
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12.05.2021 18:27 Ответить
Бабуля моя покойная спасла еврейского мальца ,прятала у себя нома а у самой своих трое по лавкам .Царствие ей Небесное .
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11.05.2021 21:44 Ответить
Давно то було,ще я був малим,коли моя покійна бабця розповідала мені про сім"ю євреїв яку вони разом із дідиком (він тоді уже був у солідних роках і на фронт його не взяли) переховували у хліві для худоби рятуючи їх від відправки у севлюшське гето,ну а надалі-відомо куди. Коли вже було відносно безпечно,оті люди полишили схованку і відправились кудись на схід щиро дякуючи своїм рятівникам за допомогу і обіцяли,що якщо залишаться живі,то обов"язково сповістять бабцю і дідика про те.Але,на превеликий жаль,ніякої звістки від отієї сім"ї бабця і дідик так більше ніколи і не отримали.
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12.05.2021 07:49 Ответить
Мой дед освобождал Освенцим и погиб под городом Пшина,...там и лежит на братском кладбище парк Зашкова,. могила номер 233.
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11.05.2021 21:45 Ответить
І мій. Загинув 28.01.1945. Хшанувський повят.
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11.05.2021 22:21 Ответить
Мой 26 января 1945
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11.05.2021 22:45 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.
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11.05.2021 23:33 Ответить
тех кто спасал, уже нет и моих нет...зачем этот пиар доброты евреинской за 30 монет, если со всех тиливизиров орут рабиновичи с соловьевыми с пеной на харях откормленных, что их предков, белых и пушистых, именно украинцы, а не кто иной убивали!? Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 8878 ....
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11.05.2021 21:45 Ответить
В другій світовій є тільки одні постраждалі це євреї.Решта,то сміття.Бо ж окремо завжди відмічають євреїв.Українці якщо не помирали масово в концтаборах,то від бомб на шматки розривало.Це нічим не краще.
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11.05.2021 22:08 Ответить
почитайте------------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''----
В книге «Le Drame des Juifs europeen» французский юрист Рассиньер пишет, что миф о шести миллионах убитых - «всего лишь метод, с помощью которого Израиль получает огромные репарации от Германии начиная с 1953 г.». Однако с юридической точки зрения основания для репараций очень сомнительны: «Пожалуй, мне разрешат напомнить, что Израиль был основан в мае 1948 г., а до этого евреи были гражданами других стран. Чтобы оценить размеры этого обмана, стоит лишь взглянуть на ситуацию, где Германия платит Израилю репарации из расчета на шесть миллионов убитых, но по крайней мере восемьдесят процентов из тех «шести миллионов», оказывается, вовсе и не умерли! А в дополнение к тому Германия продолжает платить репарации даже после того, как человек, подававший требование о компенсации, умер. Деньги в таких случаях идут его наследникам».
По оценкам А. Лилиенталя, приведенным в его книге «Цена Израиля», за первые девять лет своего существования Израиль получил больше 10 миллиардов долларов. Для сравнения - такую же примерно сумму получил СССР в виде займов от США во время войны.
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12.05.2021 06:08 Ответить
...ага, і вся війна була лише (і винятково) задля їхнього порятунку Онлайн-марафон історій українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, проходить до 14 травня, - Інститут нацпам'яті - Цензор.НЕТ 7111
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12.05.2021 06:44 Ответить
Євреї до нас мають претензії.Їм також не дає спокою Бандера.Шухевич і тд.Прямо,як москалям.Колись ще до війни,навіть Савік Шустер звинувачував українців в геноциді євреїв.
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11.05.2021 22:13 Ответить
Больше всего мне нравится эти высказывания, а потом начинается крик: мы не антисемиты, они сами виноваты.
С*ки вы, "товарищи", может ещё и поэтому до сих пор в такой стране живёте. Каждому по делам его.
Рассеянцам по х*йлу, вам по Зеле, учиться и учиться нужно вам, "братьям" по ярму.
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11.05.2021 22:49 Ответить
В нас президент єврей.Які нафіг антисеміти? І що таке антисеміти? Симіти ж не тільки євреї.
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11.05.2021 23:58 Ответить
Антицемментизм - это когда о ком-то говорят без восторга.
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12.05.2021 02:52 Ответить
Есть такое, ну и ещё, если много говорят - выделение и есть свидетельство "не восторга"
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13.05.2021 14:00 Ответить
Да не только, а вы настаиваете, что к мусульманам у вас лучшее отношение? Не думаю, но если всё же, то только потому что они себя "тише" ведут. Евреи слишком темпераментны, самоуверенны и чаще самоутверждается.
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13.05.2021 13:59 Ответить
В мене не краще відношення.До нас євреї мають завжди претензії.А не навпаки.
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13.05.2021 18:39 Ответить
Ну, может, честно глянуть в зеркало и уже успокоиться или так и будем отмываться?
Если в вас нет антисемитизма, то чё так реагировать? Вот, во мне нет и я не парюсь - меня обвинения не трогают, я понимаю, что не обо мне. Но когда мы сами это подтверждаем, то противно.
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16.05.2021 14:34 Ответить
Чувак, а чому ти в Німеччині, а не в ізраїлі, га? І чим тобі не подобаюЦЦя такі висловлювання? Це що, неправда?
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12.05.2021 06:46 Ответить
Умный? Рассеянцы братья тебе по разуму и нравственности.
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13.05.2021 13:55 Ответить
З тими євреями носяться наче дурень з писаною торбою! Хоча гітлерівці не менш жорстоко знищували ромів та славян.
Може хто зробить програму як українці допомагали полякам, румунам, а вони допомагали українцям? Чому в Україні, а не в Ізраїлі виходять такі програми?
І чому тільки українці? Адже рятували й інші на території України - поляки, болгари, білоруси, московити...
Якщо відходити від совка, то подавайте вже всі події об'єктивно
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11.05.2021 22:52 Ответить
Брехати негарно. Німці слов'ян не винищували. Хіба що на полі бою.
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12.05.2021 06:47 Ответить
І Порошенко також.Це тут-----------''Єврей Порошенко принижує українців''-----він у шустера закликає нас вибачитеся перед жи......дами. А його кум червоненко написав мені---і вибачитеся і заплатите.І я вам язика відріжу.
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12.05.2021 06:11 Ответить
Чекаємо тепер на марафон історій про спасіння євреями українців під час голодомору, більшовицького террору 18-20рр та 33-37рр та під час ІІ-світової війни
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12.05.2021 08:11 Ответить
Ще одна історія спасіння євреїв українцями:
https://www.youtube.com/watch?v=JtynFCUVoMc&ab_channel=EdgecKolsky
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12.05.2021 11:44 Ответить
 
 