Главные новости 11 мая: подозрение Медведчуку и Козаку, Израиль и Хамас обмениваются ударами

Медведчука и Козака подозревают в госизмене, у Израиля с Сектором Газа - самая серьезная вспышка боевых действий за последние 2 года, в России 19-летний парень устроил стрельбу и убил 9 человек в своей бывшей школе, - главные новости Украины и мира 11 мая

Медведчука и Козака подозревают в госизмене

Им вменяют три эпизода - в подтверждение опубликовали документы и записи бесед Медведчука с высокопоставленным российским чиновником. По версии следствия, Медведчук:

Дома у Медведчука прошли обыски (охрана пыталась не пустить силовиков). Его самого следователи и оперативники не застали. По данным СБУ, Медведчук находится в Украине - а вот второй подозреваемый, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, успел сбежать в РФ. В ОПЗЖ обвинения против своих партийцев называют "местью" и "политической расправой".

Статус "олигарха" могут получить 13 человек

Это произойдет, если Верховная Рада примет законопроект об олигархах. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что в перечень таких лиц, по мнению власти, могут попасть 13 граждан.

Израиль и ХАМАС обмениваются ракетными ударами

Движение "Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет. Ранения получили несколько жителей расположенного по соседству города Холон. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все рейсы. Ранее Израиль нанес ракетные удары по Сектору Газа.

Молдова утверждает, что судью Чауса похитили АТОшники

Руководитель уголовного розыска Молдовы Александру Чобонаш заявил о задержании силовиками его страны двоих подозреваемых в похищении судьи-беглеца Николая Чауса. По его словам, они причастны к добровольческим батальонам, защищающим Украину на Донбассе. Чобонаш добавил, что "Украина вообще не сотрудничает с нами в этом деле".

Пьяные террористы наехали на свою же мину

Террористы на УАЗике в районе поселка Бетманово (бывший Красный Партизан) наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62. Машина уничтожена, оккупанты погибли. Предположительно, они были пьяны.

В российской Казани 19-летний парень устроил стрельбу в своей бывшей школе

Погибли девять человек, в том числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. Стрелка задержали на месте: на первом допросе он рассказал, как сначала осознал себя богом, а потом в нем начал пробуждаться монстр.