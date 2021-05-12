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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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война (46795) Данилов (1057) Израиль (1759) Медведчук (1754) олигарх (1016) Россия (91269) Сектор Газа (159) стрельба (3161) Донбасс (26945) Хамас (153) государственная измена (949) Козак (134)

Главные новости 11 мая: подозрение Медведчуку и Козаку, Израиль и Хамас обмениваются ударами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 11 мая: подозрение Медведчуку и Козаку, Израиль и Хамас обмениваются ударами

Медведчука и Козака подозревают в госизмене, у Израиля с Сектором Газа - самая серьезная вспышка боевых действий за последние 2 года, в России 19-летний парень устроил стрельбу и убил 9 человек в своей бывшей школе, - главные новости Украины и мира 11 мая

Медведчука и Козака подозревают в госизмене

Им вменяют три эпизода - в подтверждение опубликовали документы и записи бесед Медведчука с высокопоставленным российским чиновником. По версии следствия, Медведчук:

  1. в 2016 году переоформил по законам оккупантам свое месторождение в Крыму;
  2. выдал россиянам секретные данные об украинских военнослужащих;
  3. пытался под видом общественной организации построить в Украине российскую сеть влияния.

Дома у Медведчука прошли обыски (охрана пыталась не пустить силовиков). Его самого следователи и оперативники не застали. По данным СБУ, Медведчук находится в Украине - а вот второй подозреваемый, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, успел сбежать в РФ. В ОПЗЖ обвинения против своих партийцев называют "местью" и "политической расправой".

Статус "олигарха" могут получить 13 человек

Это произойдет, если Верховная Рада примет законопроект об олигархах. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что в перечень таких лиц, по мнению власти, могут попасть 13 граждан.

Израиль и ХАМАС обмениваются ракетными ударами

Движение "Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет. Ранения получили несколько жителей расположенного по соседству города Холон. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все рейсы. Ранее Израиль нанес ракетные удары по Сектору Газа.

Молдова утверждает, что судью Чауса похитили АТОшники

Руководитель уголовного розыска Молдовы Александру Чобонаш заявил о задержании силовиками его страны двоих подозреваемых в похищении судьи-беглеца Николая Чауса. По его словам, они причастны к добровольческим батальонам, защищающим Украину на Донбассе. Чобонаш добавил, что "Украина вообще не сотрудничает с нами в этом деле".

Пьяные террористы наехали на свою же мину

Террористы на УАЗике в районе поселка Бетманово (бывший Красный Партизан) наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62. Машина уничтожена, оккупанты погибли. Предположительно, они были пьяны.

В российской Казани 19-летний парень устроил стрельбу в своей бывшей школе

Погибли девять человек, в том числе семь детей, учительница и сотрудница школы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. Стрелка задержали на месте: на первом допросе он рассказал, как сначала осознал себя богом, а потом в нем начал пробуждаться монстр.

Автор: Ольга Лузан
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Медведчуку в "записях" "обнародованных СБУ" панибратски некто говорит "Витя" (путинскому куму-олигарху, политику, весом чуть ли не №1 в Украине, вдумайтесь).
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О чем то "собеседник" обещает ещё и "подумать" (т.е. не удовлетворить приказ).
Общаются в записи с медведчуком как с рядовым просителем где-нибудь в Шепетовке.
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И это говорят человеку, за которого РЕАЛЬНО вписывался не раз *****?
Кто то в это может поверить?
КТО в ******** может ТАК разговаривать с медведчуком?
Нам тупо впаривают топорно сделанную липу.
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PS. Медведчук = госизменник и надо его к высшей мере приговаривать без вопросов.
Но эту то залипуху зачем так топорно ваять?!
Выглядит так, как будто специально для поднятия рейтинга зеленой мрази ("борца с коррупцией") был записан ролик да, самим медведчуком (с согласия *****).
Который (ролик), естественно, будет признан смешным фейком.
С Медведчуком никто так разговаривать, как в ролике = не решится.
Как минимум по имени-отчеству.
И всем понятно, что фейк.
Но скакнувший рейтинг "весеннего борца-посадчика" то останется.
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11.05.2021 22:04 Ответить
Запис зі Сурковим продемонстрував, що розмовляють саме так. Це Медведчук лизав сраку Суркову як останній поц на зоні.
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11.05.2021 22:56 Ответить
Головні новини 11 травня: підозра Медведчуку і Козаку, Ізраїль і Хамас обмінюються ударами - Цензор.НЕТ 9822
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11.05.2021 22:44 Ответить
Головні новини 11 травня: підозра Медведчуку і Козаку, Ізраїль і Хамас обмінюються ударами - Цензор.НЕТ 2251
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11.05.2021 22:46 Ответить
Раша й німці були союзниками в розв'язуванні Другої світової.
Араби були союзниками гітлера й німеччини проти євреїв.
Щось суттєво змінилося, чи, насправді, нічого, й треба ж таки дочавлювати цих любителів нацизму й фашизму?
Треба !! Додавлювати !!
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12.05.2021 00:39 Ответить
 
 