Попытки Медведчука избежать вручения подозрения вызывают только ироническую улыбку в Офисе Президента, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Кум Путина, лидер парламентской фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук избегал наказания, так как был защищен политической "крышей".
Об этом в комментарии УП заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Общество прекрасно понимает, что этот человек не мог организовывать свой "энергетические бизнес" честно. Только политическая "крыша" в разных властях в течение многих лет помогала Медведчуку избегать внимания правоохранительных органов и прокуратуры", - сказал он.
В Офисе Президента считают, что раньше было сложно представить, что Медведчук "начнет прятаться где-то по лесам или на дачах у друзей, когда окажется, что в Украине к нему также работает закон".
Попытки кума Путина избежать вручения подозрения в ОП "вызывают только ироническую улыбку". В то же время, там утверждают, что "спрятаться не получится". Подоляк отметил, что "деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего нашего общества". Речь идет о медиаимперии и других "классических непрозрачных схемах и сделках, о чем много журналистских расследований".
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Потому ему никак не могут вручить подозрение.
Невезуха какая.
Телеграмм пишут, что идет торг с москвой.
т.к не он на фронте
Всему свое время )))
Мы пьём седьмую за день
За то, что все мы сядем
И, может быть, туда,
Куда летим. (с)
Обыски у Виктора Медведчука связаны с тем, что несколько месяцев назад в Офисе президента обратили внимание на то, что у них падает рейтинг. В это же время Зеленский дал понять своему окружению, что он хочет на второй срок. Тогда же и принялись искать варианты, за счет которых можно остановить падение. Один из них - борьба с пророссийскими силами внутри Украины, ведь считается, что «медведчуки» занимают часть электоральной ниши Зеленского. Особенно - на Донбассе.
Такие оценки озвучил сегодня вечером в комментарии для «Главреда» политический эксперт Александр Кочетков.
Об этом, естественно, уведомили США, поскольку о серьезных вещах им у нас сообщают. Тем более, что на это была бы негативная реакция Москвы. И они не возражали.
То есть напрямую это не связано с американцами, но «наезд» на главную пророссийскую силу был согласован с ними еще несколько месяцев назад. Поскольку с тех пор события развиваются своим чередом - закрытие каналов, национализация собственности, в частности, трубопровода Прикарпатзападтранс.
Следующим логичным шагом было как раз возбуждение уголовного дела, потому что ранее введенные санкции СНБО в отношении Медведчука и Козака абсолютно неправовые. Что, собственно, и сделала сейчас Генеральная прокуратура. У Венедиктовой дошли руки, и она, наконец, санкционировала следственные действия по отношению к Медведчуку и Козаку.
Но Медведчуку это ничем не грозит. У него уже резко сузилось электоральное поле, но больше он никак не пострадает. Поскольку он не только очень опытный юрист, но он уже давно в украинском бизнесе.
То есть он уже давно ничего не подписывает и никаких прямых указаний на противоправную деятельность не дает. То есть прихватить его за что-либо будет практически невозможно. Разве что все, начиная от его жены, Оксаны Марченко и самого Козака, соберутся и начнут давать на него признательные показания. Но так не бывает.
Последствия возможны разве что для Козака, поскольку он является номинальным собственником - очевидно, что он мог подписывать какие-то документы в рамках операционной деятельности и поэтому на него что-то можно будет найти.
Тем не менее, для самого Медведчука последствия уже есть внутри ОПЗЖ. Ведь как только у него начались проблемы с властью, резко усилилось влияние связки Бойко-Левочкина. Мало того, у Бойко начал расти рейтинг после того, как Медведчука отодвинули в сторону.
Кроме того, у Медведчука снизились и ресурсные возможности, поскольку бизнес Козака «кормил» его политическую систему.
Кроме того, о своих проектах заговорил и Ринат Ахметов, который раньше не хотел ни конкурировать, ни помогать Медведчуку. И его проект с Новинским, который также рассчитан подконтрольную часть Донбасса, тоже будет бить по Медведчуку.
Со своей стороны, Путин уже начал думать о своем месте в истории и считает себя великим шахматистом. И от того, что ладью съел соперник, он не будет лить слезы по поводу утраченной сильной фигуры, так как она у него в запасе не одна.
Безусловно, Путин из-за Медведчука усилит давление на Украину, но ломать копья и вписываться за Медведчука он не станет, хотя при случае он его обязательно поддержит.
Медведчук не является краеугольным камнем в политике Путина и если (не дай бог) будут развиваться планы российского президента по восстановлению недоимперии, то он пожертвует Медведчуком и забудет о нем.
В конце-концов, Медведчук тоже не пропадет - в крайнем случае, он выедет в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), где у него есть свой бизнес.
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
Бандеровський Ізвєрґ
@Igor9717363
·1 ч
- Альо, Медведчук? Це Офіс ПреЗєдента турбує. Ми звинувачуємо тебе в фінансуванні тероризму і проведемо обшуки! - Та ну давайте вже після свят, через три місяці! - Ок.
в какой день будут вешать медведчука на Хресщатике ,да может это будет средневековьем ..но позвольте он нам средневековье впаривал и сегоднешние события войдут в историю как конец медведчука или перва серия про медведчука от компании квартал АИ-95
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
Шо, ...лять, происходит, хто в курсе ???
ни при одном папереднике такого не было.
Добре сміється той, хто сміється останнім.
Хоча приємно знати, що у медведів виникли проблеми, і не лише у зв'язку з кліматом.