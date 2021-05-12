Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной
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Совет Безопасности ООН соберется снова на совещание из-за израильско-палестинского конфликта. Совещание планируют провести в среду, 12 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Times of Israel.
Совет Безопасности ООН второй раз за три дня проведет экстренную закрытую консультацию, чтобы обсудить продолжающуюся эскалацию конфликта между Израилем и Полестиной. Совещание планируют провести 12 мая.
Отмечается, что такие заседания для обсуждения региональных конфликтов проходят постоянно, но проведение двух собраний за три дня - редкость. Для проведения закрытых консультаций требуется согласие всех 15 стран-членов.
По словам дипломата Совета Безопасности, проведение в среду заседания было запрошено миссиями Китая, Норвегии и Туниса.
Норвегия снова будет стремиться заручиться одобрением всех членов, чтобы выступить с совместным заявлением относительно продолжающегося насилия.
Миссия США была единственной, кто не поддержал заявление Норвегии, сделанное в понедельник, и предотвратило его публикацию.
Напомним, боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Ракеты упали на город и его пригороды. В результате погибли и были ранены мирные жители.
Ранее сообщалось, что из Сектора Газа опять возобновили обстрел Израиля. Ракеты упали в сторону Ашкелона и других населенных пунктов.
Также мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС и "Исламскому джихаду" ответом. Он заявил, что ХАМАС заплатит за обстрел Израиля.
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Озабоченностей ООН на всех хватит!
Представник воєнізованого крила ХАМАС в секторі Газа Абу Убайда в ефірі телеканалу "Аль-Акса", що належить цьому палестинському руху і вважається в Ізраїлі терористичною організацією, закликав арабських громадян Ізраїлю до "повстання", повідомляє Інтерфакс " Як повідомляють ЗМІ, в середу вранці акти насильства спалахнули в ряді змішаних єврейсько-арабських міст Ізраїлю. У місті Лод оголошено надзвичайний стан (НС) через масові заворушення, про що повідомив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.
Потому что могут. Хороший террорист - мертвый террорист.
Запуск ракет по Израилю из Сектора Газа просто из жилых кварталов.
Сразу видно, чьи это друзья и союзники!!
Разнести этот хлам так, чтобы хамас драпал до Москвы.
Как в 1967 до Каира.
По хорошему там нужно выжигать под ноль все, что связано с хамасом, потом дронами мониторить.
Любые производства ракет или чего-то подобного должны оперативно взлетать на воздух, как и дома террористов вместе с их тушками.
Хороший хамас - мертвый хамас !!
Нужно искать московских кукловодов, как и в случае с пожарами. А их подопечных вздрючить так, чтобы они до смерти боялись любого подозрения в причастности к хамасу:
> Израиль уничтожил 13-этажный жилой дом в секторе Газа
> До нанесения удара военные по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует покинуть жилище. Затем они поразили крышу дома ракетой малой мощности: это было своеобразным последним предупреждением: эта ракета не нанесла существенного ущерба и лишь предупредила жителей, что нужно держаться от здания подальше. Вскоре после этого здание поразила уже ракета большей мощности.
Помните хорватское ноу-хау на Донбассе? Когда гиркины пытались прикрываться мирняком и деморализовать нашу армию. Хорваты в свое время придумали, как таких "мирных жителей" нейтрализовать. Здесь то же самое, только по стационарным объектам. Если ты позволяешь размещать в своем доме террористическое гнездо, твой дом будет разрушен вместе с ним. И нам наср@ть, куда ты после этого пойдешь бомжевать, если ты голосовал за хамас. Думай, организуйся, выгоняй хамас, разоружай его, голосуй за что-то другое, да хоть какашками кидайся, тебя предупредили: где хамас - там ты труп или бомж.
Фактически тактика хамаса и московская гибридная тактика - одно и то же, от одних и тех же кураторов. "Победная поступь" хамаса началась с визита его представителей в Москву еще в 2000х. Ровно так же как кремлядь начала подкармливать всяческую фашиствующую погань по Европе и США. Совок возился с "как бы нормальным" Арафатом, а эти прямо с террористами. И их гибридный шантаж необходимо прекращать. Силой - там и экономически - по всему миру.