Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов и провел дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое - из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от поселков Новоселовка и Пивденне противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы.
В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а возле поселка Лебединское - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в направлении населенного пункта Пивденне российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь", - сказано в собщении.
Как отметили в штабе, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.
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Ясно .....прочитал в Вике-пишут ....украинец .Вроде
Так вот , а наш Президент-украинец не пробовал позвонить в Израиль ....Ну туда где руководят Президент -еврей , Премьер-еврей .....да все там евреи, живут и управляют ими тоже евреи .
Так вот наш Президент-украинец , не хочет спросить Президента -еврея шож ему бедному делать в таком случае , если типа уже война и если типа в тебя стреляют , ракетами и снарядами настоящими, а не бумажными на концерте ? !
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчику Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские, над Украиною летать,
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!
4. Дадим врагу-агрессору, всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!"
Ну от якось так. Слава Україні! Смерть ворогам!