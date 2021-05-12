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Враг за сутки 8 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов и провел дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 8 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое - из минометов 82-мм калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от поселков Новоселовка и Пивденне противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а возле поселка Лебединское - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в направлении населенного пункта Пивденне российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь", - сказано в собщении.

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Как отметили в штабе, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Враг за сутки 8 раз нарушил режим тишины на Донбассе: бил из 120- и 82-мм минометов и провел дистанционное минирование минами ПОМ-2, потерь нет, - штаб ОС 01
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Извините за нескромный вопрос , а кто у нас там по национальности Президент ?
Ясно .....прочитал в Вике-пишут ....украинец .Вроде
Так вот , а наш Президент-украинец не пробовал позвонить в Израиль ....Ну туда где руководят Президент -еврей , Премьер-еврей .....да все там евреи, живут и управляют ими тоже евреи .
Так вот наш Президент-украинец , не хочет спросить Президента -еврея шож ему бедному делать в таком случае , если типа уже война и если типа в тебя стреляют , ракетами и снарядами настоящими, а не бумажными на концерте ? !
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12.05.2021 08:01 Ответить
Перестаньте вживать це довбане "режим тиші". Чи подобається виглядати повними зЕбілами?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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12.05.2021 10:18 Ответить
Шонавне товариство! В світлі тих подій, шо відбуваються в Україні починаючи з 2014 року, коли ерефія, керована кремлівським педофілом-путіним анексувала Український Крим, розв`язала війну в східних областях України для того, щоб ніхто в світі не говорив про Крим, а тільки про гарячу фазу війни на сході України, хочу особливо подякувати наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну від россійської агресії. В ці травневі дні особливо 8 та 9 травня згадується перемога світової спільноти проти германського фашизму. І ті висери, що робить кремлівський педофіл-путін, привласнюючи премогу ерефії в Другій світовій війні то все агонія імперії, що має розпастися і канути у вічність з ганьбою, за те зло, що вони зробили проти людства. І цей педофіл-путін розуміє, що міжнародний трибунал за його військові злочини не за горами. А після того як в Конституції України було прописана стратегічна ціль України _ це членство в Євросоюзі та в НАТО, дії президентів України а головне українського народу, у нього зовсім дах знесло. Я думаю, що всі добре пам`ятають пісню Другої світової війни - Священная война. Так от зараз ця пісня має на мій погляд звучати так, для підйому духа українців та зашквару кремлівського педофіла -путіна та всіх ватників, які його підтримують. Так от: 9 травня 2021 року, Священная война" (мелодія та ж сама незмінна)
1. Вставай страна огромная, вставай на смертный бой
С российской силой темною, с проклятою ордой!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
2. Дадим отпор захватчику Украинских земель,
Насильникам, грабителям, мучителям людей!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная, Священная война!
3. Не смеют крылья русские, над Украиною летать,
Поля ее просторные не смеет враг топтать!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!
4. Дадим врагу-агрессору, всей силой по зубам!
Пусть смерть найдут захватчики за зло, что сеют нам!
Пусть ярость благородная вскипает, как волна,-
Идет война народная , Священная война!"
Ну от якось так. Слава Україні! Смерть ворогам!
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12.05.2021 19:18 Ответить
 
 