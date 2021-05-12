В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели
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4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 129 073 случаев коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 356 человек умерли от COVID-19 (всего - 46 987), выздоровели за минувшие сутки - 19 766 (всего - 1 797 136).
В Украине по состоянию на утро 12 мая болеют коронавирусной болезнью 284 950 человек, что на 15 584 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ривненской (471), Полтавской (380) и Донецкой (356) областях.
Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 180 детей и 142 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 349 человек. Также осуществили тестирований за сутки - 71 383 (в том числе методом ПЦР - 38 959, методом ИФА - 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 807).
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Якщо за вчора "виздоровіло" 19 766 чоловік то логічно два тижні тому повинні були виявити як мінімум 19 000 нових випадків зараження.
АЛЕ шановні, рівно два тижні тому нам намалювали оптимістичну цифру 9 709 нових випадків.
Про що це говорить? Про те що влада приховує реальну кількість нових хворих, зменшуючи в ДВА рази статистику.
Не могли подождать пару недель, чтоб не портить степанову и зюзе статистику.