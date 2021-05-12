В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели

4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 129 073 случаев коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 356 человек умерли от COVID-19 (всего - 46 987), выздоровели за минувшие сутки - 19 766 (всего - 1 797 136).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия приостановила использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca

В Украине по состоянию на утро 12 мая болеют коронавирусной болезнью 284 950 человек, что на 15 584 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ривненской (471), Полтавской (380) и Донецкой (356) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 180 детей и 142 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 349 человек. Также осуществили тестирований за сутки - 71 383 (в том числе методом ПЦР - 38 959, методом ИФА - 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 807).















