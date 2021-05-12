РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13142 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
6 040 23
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели

4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 мая 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 мая 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 129 073 случаев коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 356 человек умерли от COVID-19 (всего - 46 987), выздоровели за минувшие сутки - 19 766 (всего - 1 797 136).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия приостановила использование вакцины от COVID-19 от AstraZeneca

В Украине по состоянию на утро 12 мая болеют коронавирусной болезнью 284 950 человек, что на 15 584 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ривненской (471), Полтавской (380) и Донецкой (356) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболели 180 детей и 142 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 349 человек. Также осуществили тестирований за сутки - 71 383 (в том числе методом ПЦР - 38 959, методом ИФА - 12 617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 807).

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели 04
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели 05
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 4 538 новых случаев заражения, 19 766 человек выздоровели 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
А можно повідомити про 12 мая, а не 7 мая
показать весь комментарий
12.05.2021 08:06
+3
Скоро выявленных в сутки будет НОЛЬ, а трупов от короны по 400! Забавная математика от знбизян!
показать весь комментарий
12.05.2021 09:23
+3
По твоему дебильному мнению, все заразившихся должны болеть ровно 2 недели от звонка до звонка и ни минутой больше или меньше?
показать весь комментарий
12.05.2021 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можно повідомити про 12 мая, а не 7 мая
показать весь комментарий
12.05.2021 08:06 Ответить
Це вже сходимо з плата, чи тільки піднімаємось на нього?
показать весь комментарий
12.05.2021 08:08 Ответить
А какая разница?
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 859
показать весь комментарий
12.05.2021 09:21 Ответить
Вава зеленый уже как неделю назад ковид победил, а ваще стыдно даже не за преза дибила маланского , как за дибилов его избравших
показать весь комментарий
12.05.2021 08:15 Ответить
Його виборці дебільніші за Ваву.
показать весь комментарий
12.05.2021 08:21 Ответить
Не тупіші за тебе ))
показать весь комментарий
12.05.2021 13:08 Ответить
Як би не були тупішими, то блазень не зробив би вас разом.
показать весь комментарий
12.05.2021 13:30 Ответить
пєтя дєлає вас ось вже сьомий рік поспіль, а ви, недолугі, цим пишаєтесь. Рідкісні кретини...
показать весь комментарий
12.05.2021 13:35 Ответить
А 7 мая було 8 404, а не 4 538
показать весь комментарий
12.05.2021 08:16 Ответить
...попёрло опять, кто - то по ушам ездит конкретно В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3840 В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7979
показать весь комментарий
12.05.2021 08:34 Ответить
Ось так і випливає відверта брехня цих ублюдків.
Якщо за вчора "виздоровіло" 19 766 чоловік то логічно два тижні тому повинні були виявити як мінімум 19 000 нових випадків зараження.
АЛЕ шановні, рівно два тижні тому нам намалювали оптимістичну цифру 9 709 нових випадків.
Про що це говорить? Про те що влада приховує реальну кількість нових хворих, зменшуючи в ДВА рази статистику.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:04 Ответить
По твоему дебильному мнению, все заразившихся должны болеть ровно 2 недели от звонка до звонка и ни минутой больше или меньше?
показать весь комментарий
12.05.2021 09:56 Ответить
Похоже, Шакриков считает именно так. Статист от бога.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:23 Ответить
за сутки от COVID-19 умерли 356 человек

Не могли подождать пару недель, чтоб не портить степанову и зюзе статистику.
показать весь комментарий
12.05.2021 09:22 Ответить
Скоро выявленных в сутки будет НОЛЬ, а трупов от короны по 400! Забавная математика от знбизян!
показать весь комментарий
12.05.2021 09:23 Ответить
НОЛЬ, к сожалению, уже не будет никогда в обозримом будущем. А количество ожидаемых трупов не сложно предвидеть. Умножьте число болеющих на 0,025 - это они, уже приговоренные вирусом.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:25 Ответить
Даже если больше бы уже никто не заболел, все равно умрет еще 7-8 тысяч человек в ближайший месяц.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:28 Ответить
Количество заболевших типа падает, а смертность не уменьшается. Каждый 13-й пациент умирает! Зе-чемпионы, с победой!
показать весь комментарий
12.05.2021 09:26 Ответить
Ви дивіться на більшу вибірку - смертність 2-3 % як і у всьому світі.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:37 Ответить
Кто-то еще верит в то говно , что нам тут пытаются впарить вместо правдивой информации?
показать весь комментарий
12.05.2021 12:18 Ответить
А какая она, правдивая информация?
показать весь комментарий
12.05.2021 12:28 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 4538 нових випадків зараження, 19 766 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4379
показать весь комментарий
12.05.2021 19:47 Ответить
 
 