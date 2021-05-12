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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 160 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 31 место. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 160 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 31 место. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 710 122 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 444 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 160 334 125 случая инфицирования, из них 710 122 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 331 400 человек, из них 13 444 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 160 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 31 место 01

Побороли болезнь и вылечились 138 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 160 млн. По суточному приросту новых случаев Украина опустилась на 31 место 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10, по летальным случаям - 17-ю и 7-ю позицию соответственно.
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12.05.2021 08:24 Ответить
 
 