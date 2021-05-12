За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 264 человека, всего - 882 621, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 928 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"18 264 человека привиты против COVID-19 за сутки 11 мая 2021 в Украине. 882 621 человек привит с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 882 619 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 928 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 192 мобильными бригадами по иммунизации и 809 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 11 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 535 951 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (1 881), Днепропетровской (1 649) областях и Киеве (1 217), меньше всего - в Херсонской (50), Харьковской (325) и Сумской (339) областях.







