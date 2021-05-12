НБУ вводит в обращение памятную монету, посвященную 150-летию со дня рождения украинского писателя Василия Стефаника. ФОТО

С сегодняшнего дня, 12 мая, в Украине вошла в оборот новая памятная монета. Она посвящена украинскому писателю, мастеру экспрессионистской новеллы, общественному деятелю, политику Василию Стефанику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Монета посвящена 150-летию со дня рождения талантливого украинского писателя-новатора, непревзойденного мастера экспрессионизма новеллы, поэта, общественного деятеля и политика. Художественные произведения прозаика помещаются в одном томике, но его имя стоит рядом с именами выдающихся новеллистов мира, они поражают своей исключительной правдивостью, настоящей оригинальностью и художественным совершенством. Сборник новелл "Синяя книжечка" стала заметной вехой в развитии украинской прозы. Она принесла В. Стефанику всеобщее признание и была встречена восторженными отзывами И. Франко, Леси Украинки, М. Коцюбинского, О. Кобылянской, а сборник "Каменный крест" был воспринят как выдающееся литературное событие", - сказано в сообщении.

Монета номиналом 2 гривни входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Она традиционно изготовлена из нейзильбера, а ее тираж составил 35 тысяч штук.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от которого - 2021; в центре - стилизованная композиция: на фоне окна сельского дома - портрет Василия Стефаника, справа от которого - колосок, который символизирует писательское перо; надписи: УКРАИНА (над портретом), номинал - 2 (справа), гривни (полукругом справа), Василий Стефаник 1871-1936 (внизу полукругом) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа между надписями).

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На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена одинокая фигура человека, который собрался в дальний путь, на переднем плане - каменный крест, справа и слева от которого колоски, по обе стороны от фигуры - стилизованные птицы.



Фото: сайт НБУ