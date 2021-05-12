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Израиль (1759) Нетаньяху (153) чрезвычайное положение (203)

Власти израильского Лода заявили о потере контроля над городом. Нетаньяху объявил там чрезвычайное положение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти израильского Лода заявили о потере контроля над городом. Нетаньяху объявил там чрезвычайное положение

В израильском городе Лод, где совместно проживают евреи и арабы, вчера, 11 мая, было объявлено чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, сообщает BBC.

"Мы потеряли контроль над городом и улицами", – заявил мэр Лода Яир Ревиво и назвал происходящее "гражданской войной". Он сообщил о подожженной синагоге и множестве сожженных автомобилей, а также о разбитых витринах магазинов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в Лоде и договорился с министром обороны Бени Ганцем о направлении в город военных для восстановления порядка, сообщает DW.

Беспорядки начались после похорон 25-летнего израильтянина-араба, смертельно раненого из огнестрельного оружия. Подозреваемый – 34-летний горожанин-еврей.

В ходе столкновений пострадали не менее 12 человек. С наступлением ночи ситуация ухудшилась, сообщила местная полиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль и Сектор Газа обменялись обстрелами, Нетаньяху говорит, что "черта перейдена"

Также сообщается о беспорядках в Акко на севере Израиля и в Яффе около Тель-Авива, где проживает значительное количество израильтян-арабов.

Вчера, 11 мая 2021 года, исламистская группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по Израилю.

Израиль ответил сотнями авиаударов, в секторе Газа разрушены здания, убиты не менее 35 человек.
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Топ комментарии
+42
Как не крути,а виновата кацапня.
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12.05.2021 08:58
+25
Уверен, это спецоперация парашистов. И ракеты подогнали, и ХАМАС как родных принимают. Но раздражает Натаньяху марш в честь Бандеры в Украине
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12.05.2021 09:03
+22
Здається мені що там стирчать маасковські вуха.
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12.05.2021 08:59
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As you sow so you shall reap.
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12.05.2021 15:52 Ответить
Типо , теперь кацапам - кирдык?
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13.05.2021 04:01 Ответить
Видать не зря ХАМАС в марте в Рашу сьездил, получил инструкции и в жизнь начал воплощать. А ещё власти Израиля продолжали с Москвабадом сюсюкаться, и зачем они кадырке разрешили у себя мечеть построить, тоже вопрос
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12.05.2021 09:54 Ответить
Хамас получил нот Роиси ракеты.

Дурковать они и сами умеют. Было бы с чем.
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12.05.2021 09:55 Ответить
Израиль это делает назло ЕС который поддерживает Палестину.
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12.05.2021 09:59 Ответить
Сюсюкаються потому, что в Израиле касапской ваты, да и нашей тоже половина населения. И все с промытыми киселевым мозгами, как и полагается. ***** клацнет рубильником и вся эта вата вылезет верещать и создавать Иерусалимскую народную республику. Для евреев, реальных евреев, это еще хуже арабов. Да и выборы никто не отменял.
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12.05.2021 13:06 Ответить
Для развития цивилизации Израиль куда важнее религиозньіх дверей.
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12.05.2021 10:24 Ответить
Арабы и евреи - биологически абсолютно одна и та же порода, не?
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12.05.2021 11:42 Ответить
да, но кроме ашкеназов
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12.05.2021 12:30 Ответить
Что значит отправил военных????? это не толерантно, это нельзя. Или везде нельзя, а у себя для наведения порядка можно???
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12.05.2021 11:47 Ответить
У касапов с хамасом чуть ли не дипломатические отношения.. как и с талибами. Они этого даже не скрывают)
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12.05.2021 12:47 Ответить
Валите арабесок..
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12.05.2021 14:22 Ответить
Если в кране нет воды...
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12.05.2021 16:49 Ответить
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