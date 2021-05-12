Мамедов о вербовке террористами несовершеннолетних: Только на Донетчине установлены свыше 10 "военно-патриотических клубов", пропагандирующих "русский мир"

Начиная с 2014 года существует практика вербовки и привлечения несовершеннолетних на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в состав незаконных вооруженных формирований РФ. Более того, они участвуют и в боевых действиях против Украины.

Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, страна-оккупант через подконтрольные администрации финансово поддерживает военные лагеря и псевдопатриотические клубы. Детей здесь готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и "русского мира", в их несформированные детские головы закладывается ненависть к Украине.

"В рамках уголовного производства только на оккупированной территории Донецкой области установлено более 10 так называемых "военно-патриотических клубов": "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", где задействованы и девочки, "Патриот" в Горловке и Макеевке, "Бастион", "Степные Волки". Установлены уже два организатора этих преступлений, а речь идет о серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Одному из них - организатору и идеологу "Амазонок", которая работает на базе Горловской общеобразовательной школы, объявлено о подозрении по фактам создания не предусмотренных законом вооруженных формирований, нарушения законов и обычаев войны, а также вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность", - отметил Мамедов.

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Также он отметил, что и на оккупированной территории Луганской области создан и работает военный лагерь "Амазонки". Кроме него, идеология "независимости" псевдореспублик поддерживается и в ВПК "Доброволец", "Редут", лагере Луганского казачьего кадетского корпуса им. маршала авиации Ефимова.

"У нас есть информация, что за весь период вооруженного конфликта осуждены 54 несовершеннолетних гражданина Украины за участие в НВФ РФ. Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014-2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права. Согласно статье 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, государства-участники должны обеспечивать неучастие в военных действиях детей. Документ, напомню, ратифицирован и Украиной, и РФ. Но, как видим, факты говорят об обратном и мы квалифицируем такие действия оккупанта и их пособников, как военное преступление, а несовершеннолетних, втянутых в вооруженный конфликт – жертвами", - заявил замгенпрокурора.

Он также добавил, что по Крыму осенью прошлого года Офис Генерального прокурора направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение о политике пропаганды и навязывания военной службы среди детей.

"Такая политика имеет целенаправленный, систематический и широкомасштабный подход на всей оккупированной территории полуострова, касается детей от дошкольного возраста до совершеннолетия и является инструментом принуждения к службе в армии государства-оккупанта. В материалах, переданных в МУС, содержатся факты о проведении занятий по тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия. Детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения - автомат Калашникова, ручные гранаты", - подытожил Мамедов.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым читайте здесь.