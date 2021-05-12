Мамедов о вербовке террористами несовершеннолетних: Только на Донетчине установлены свыше 10 "военно-патриотических клубов", пропагандирующих "русский мир"
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Начиная с 2014 года существует практика вербовки и привлечения несовершеннолетних на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в состав незаконных вооруженных формирований РФ. Более того, они участвуют и в боевых действиях против Украины.
Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, страна-оккупант через подконтрольные администрации финансово поддерживает военные лагеря и псевдопатриотические клубы. Детей здесь готовят к боевым действиям и навязывают им идеологию сепаратизма и "русского мира", в их несформированные детские головы закладывается ненависть к Украине.
"В рамках уголовного производства только на оккупированной территории Донецкой области установлено более 10 так называемых "военно-патриотических клубов": "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", где задействованы и девочки, "Патриот" в Горловке и Макеевке, "Бастион", "Степные Волки". Установлены уже два организатора этих преступлений, а речь идет о серьезных нарушениях международного гуманитарного права. Одному из них - организатору и идеологу "Амазонок", которая работает на базе Горловской общеобразовательной школы, объявлено о подозрении по фактам создания не предусмотренных законом вооруженных формирований, нарушения законов и обычаев войны, а также вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность", - отметил Мамедов.
Также он отметил, что и на оккупированной территории Луганской области создан и работает военный лагерь "Амазонки". Кроме него, идеология "независимости" псевдореспублик поддерживается и в ВПК "Доброволец", "Редут", лагере Луганского казачьего кадетского корпуса им. маршала авиации Ефимова.
"У нас есть информация, что за весь период вооруженного конфликта осуждены 54 несовершеннолетних гражданина Украины за участие в НВФ РФ. Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014-2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права. Согласно статье 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, государства-участники должны обеспечивать неучастие в военных действиях детей. Документ, напомню, ратифицирован и Украиной, и РФ. Но, как видим, факты говорят об обратном и мы квалифицируем такие действия оккупанта и их пособников, как военное преступление, а несовершеннолетних, втянутых в вооруженный конфликт – жертвами", - заявил замгенпрокурора.
Он также добавил, что по Крыму осенью прошлого года Офис Генерального прокурора направил в Офис прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение о политике пропаганды и навязывания военной службы среди детей.
"Такая политика имеет целенаправленный, систематический и широкомасштабный подход на всей оккупированной территории полуострова, касается детей от дошкольного возраста до совершеннолетия и является инструментом принуждения к службе в армии государства-оккупанта. В материалах, переданных в МУС, содержатся факты о проведении занятий по тактике и стратегии военных действий, строению современного стрелкового оружия. Детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения - автомат Калашникова, ручные гранаты", - подытожил Мамедов.
Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым читайте здесь.
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И после этого их уже ничем НЕ ИСПРАВИТЬ!
Так устроена природа человека:
До 15-17 лет легко подвержены чужому влиянию, обучению.
И все, что усвоено в детстве остаётся на всю жизнь.
Меня например тоже до 17 лет учили о нашей счастливой жизни, о величии и могуществе союза и мудрости его руководящей и направляющей партии. А потом, в 20, мне случилось посмотреть на то, что оказывается и за пределами моей могучей родины тоже есть жизнь. Более того, за пределами оказывается не нужно за час до открытия магазина занимать очередь, чтобы успеть купить литр молока, синюю курицу или не только костей. Оказывается за пределами уже тогда, а было это в 1980, можно было когда проснулся, тогда и пошел и купил мяса или молока сколько хочешь в одни руки.
И знаешь, всю гордость и величие как рукой сняло.
То что усвоено в детстве остается на всю жизнь только у обезьян, а у людей есть способность видеть причинно-следственные связи, анализировать происходящее, сравнивать и делать выводы. На всю жизнь будет оставаться только если в том, что тебе "усвоили" в детстве, продолжать жить и дальше. "С волками жить - по-волчьи выть", это работает в обе стороны. Если "гопника" поместить в среду "ботанов", обламывать его при попытках борзеть и не давать контачить с другими "гопниками", то его прежние навыки постепенно растворятся. 100% "ботаном" он конечно не станет, но и "гопником" быть уже не сможет. Конечно очень многое зависит от возраста смены окружающей обстановки и от радикальности этой смены. Чем раньше, тем конечно лучше. Но беда в другом, беда в том, что перемещение с неподконтрольной на подконтрольную радикально не сменит окружающее общество - будуть такі самі гопніки тільки українською, такі самі людиноненависницькі взаємовідношини тільки українською, такі самі "братва" і "лохі" тільки українською ....
Многим, если не большинству, нужно палкой выбивать дерьмо из головы, залитое в детстве
А возьми и к этому дерьму подсыпь побольше прелых листьев, земли, опилок древесных - и вонь раствориться, и дерьмо станет частью гумуса - благодатной почвой для новых побегов.
часть адептов "русскамирцев" сядет, а потом станет обменным фондом, а часть просто уедет в Рашку..
Но у меня про социалистическое прошлое конечно несколько более светлые воспоминания, чем многих других. Так как Донбасс был промышленным регионом который развивался, то и снабжение было по соответствующей категории. Поэтому когда в армии как-то возник разговор о магазинах и сливочном масле, для пацана с Поволжья было шоком то, что нам, если нужно было, то мы шли в магазин и просто покупали в необходимом количестве - есть деньги, например 3,40, и нужен килограмм - берешь и покупаешь. А для меня былом шоком, что у них были талоны - 300гр/чел/мес ...
В общем, в разных местах был разный "коммунизм". Равно как и сейчас, для дураков показывают Москву и называют ее Россией. А Москва это не Россия, Россия за МКАДом ...
Человек же ищет единомышленников, а не соплеменников.