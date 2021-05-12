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Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Общество

Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые

Реакции деления в массах уранового топлива, похороненного под разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции, нарастают.

Об этом написал журнал Science, передает Цензор.НЕТ со ссылкеой на Гордон.

"Это похоже на тлеющие угли в яме для барбекю", – сказал химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт.

Украинские ученые пытаются определить, исчезнут ли реакции сами по себе или потребуются чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию, отмечено в публикации.

Датчики отслеживают растущее количество нейтронов, сигнал деления, исходящий из недоступного помещения, об этом сообщил сотрудник украинского Института проблем безопасности атомных электростанций Анатолий Дорошенко.

"Есть много неопределенностей. Но мы не можем исключить возможность [аварии]", – сказал представитель института Максим Савельев.

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По его информации, количество нейтронов нарастает медленно. Это значит, что у чиновников и ученых есть несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу.

Science отметил, что любой вариант, который будет выбран Украиной, будет представлять большой интерес для Японии, которая пытается справиться с последствиями собственной ядерной катастрофы на Фукусиме.

26 апреля 1986 года часть активной зоны реактора расплавилась вместе с урановыми топливными стержнями, их циркониевой оболочкой, графитовыми регулирующими стержнями, а также песком и другими материалами, сброшенными в развал энергоблока в попытках погасить огонь и замедлить реакции. Все это превратилось в лаву, затекшую в подвальные помещения и там затвердевшую. Такие образования называют топливосодержащими материалами (ТСМ). В них – около 170 тонн урана (~95% исходного топлива реактора), пишет ЛигаБизнесИнформ.

Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые 01

Застывшая лава ТСМ

Датчики, которыми усеян объект, видят негативную динамику нейтронных потоков в одном из недоступных из-за завала и уровня радиации помещений, сообщил в апреле при обсуждения проблематики демонтажа объекта Укрытие эксперт института Анатолий Дорошенко.

Science отмечает: поскольку вода замедляет нейтроны и, тем самым, увеличивает их шансы поразить и расщепить ядра урана, ранее после дождей из-за просачивания воды в трещины и другие проблемные места саркофага наблюдалось резкое увеличение (в 50-70 раз) плотности потока нейтронов. В 1990-м после ливня сотрудник в защите проник в завалы и распылил 1%-й раствор азотнокислого гадолиния, который поглощает нейтроны, на могущий стать критичным ТСМ. Фон там упал до прежних значений.

Спустя несколько лет после этого на крыше Укрытия установили спринклеры для раствора нитрата гадолиния. Но такое разбрызгивание не может эффективно помешать потенциально опасным процессам в некоторых подвальных помещениях, пишет источник.

Несмотря на установку Нового безопасного конфайнмента (НБК), в некоторых местах отмечается рост количества регистрируемых датчиками нейтронов. Например, оно почти вдвое увеличилось за четыре года в помещении 305/2, где находятся тонны ТСМ.

Уровни радиации там такие, что невозможно подойти достаточно близко для установки датчиков. Также там мало смысла распылять нитрат гадолиния: "горячие" ТСМ погребены под бетоном. Одна из идей состоит в том, чтобы разработать робота, который сможет выдерживать жесткое излучение достаточно долго, чтобы просверлить отверстия в таких ТСМ и вставить туда поглощающие нейтроны борсодержащие стержни.

Моделирование сотрудников института предполагает, что постепенное осушение ТСМ каким-то образом делает нейтроны в нем более, а не менее эффективными при расщеплении ядер урана. Ученые не знают наверняка, какой механизм приводит к такому процессу, отмечается в статье.

Поскольку дождевой воды под НБК все меньше, а тепло от деления ядер испаряет ее остатки, есть опасения, что "реакция деления ускорится экспоненциально", цитирует Science Нила Хаятта, химика-ядерщика из Университета Шеффилда. В итоге может произойти неконтролируемый выброс ядерной энергии, добавил он.

Ученые отмечают – "нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу". Тем не менее, говорит Савельев, любая взрывная реакция может привести к обрушению неустойчивых частей старого объекта Укрытие, заполнив НБК радиоактивной пылью.

Есть еще одна проблема на ЧАЭС, отмечает издание. Под воздействием интенсивной радиации и высокой влажности ТСМ охрупчиваются и эродируют, порождая еще больше радиоактивной пыли, что усложняет планы демонтажа Укрытия.

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Если поначалу известнейший ТСМ "Слоновья нога" было настолько твердым, что ученым приходилось использовать автомат Калашникова, чтобы отколоть кусочки для анализа, "то теперь он более-менее имеет консистенцию песка", цитирует Science Савельева.

Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые 02

ТСМ "Слоновья нога"

Есть планы по захоронению всех ТСМ в геологическом хранилище под землей. Но как безопасно достать все их из-под Укрытия и завалов, пока неизвестно.
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Топ комментарии
+24
Цього ще не вистачало коли при владі профани.
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12.05.2021 09:36
+24
Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые - Цензор.НЕТ 2570
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12.05.2021 09:48
+17
А вы думаете зря там рашистские диверсанты лазают в красных пОльтах под видом сталкеров?
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12.05.2021 09:43
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Цього ще не вистачало коли при владі профани.
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12.05.2021 09:36 Ответить
Взагалі то Вава хоче зробити там туристичну мекку, мабуть награвся у сталкера.)
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12.05.2021 09:41 Ответить
Так механизм у них уже отработан-подбежать к взрослым дядям из Европы и США, подергать за полы плаща и скорчить невменяемую рожу-" идите, разбирайтесть, а то как е....нет"!
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12.05.2021 09:47 Ответить
Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые - Цензор.НЕТ 2570
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12.05.2021 09:48 Ответить
Катастрофу влаштувала гебня.
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12.05.2021 09:56 Ответить
Так гебня ж и контролирует зеленского в лице Андрея Елдака с позывным Козырь Под разрушенным реактором ЧАЭС усиливаются ядерные реакции: нельзя исключать возможность аварии, - ученые - Цензор.НЕТ 2533
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12.05.2021 09:58 Ответить
катастрофу устроили рафинированные ученные которые кричали мы с АТОМОМ НА ТЫ... мой тесть с 1988 года по 2002 отработал в Чернобыле спец отряд аварийном спасательный там был даже заводик в том отряде вахтовый метод 15 суток там 15 суток в Киеве... рассказал оччеееннннььь много интересного до сих пор на тот момент ученые даже в теории не нашли единого понимания что почему и как имело место в 4 Реакторе...ведь не бабахни 4 реактор могло статься так что полетели бы все 4 реактора сразу напряжение скакнуло просто чудом удалось закольцевать проблему а она могла как шаровая молния ударить по всей линии и хоть реактор каждый был как бы сам по себе тем не менее такая угроза была вполне реальней но нас спасло чудо или Бог после аварии уже потом 1-2-3 реакторы переработали контуры защиты утроив их переработали продублировав по 5-8 раз все системы особенно отвечающие за безопасность реактора в работе контрольные датчики видеомониторинг и так далее если честно сказать то когда Кучма в угоду политиканства закрывал ЧАЭС она на момент выключения была самой безщопасной среди всех АЭС не только в Украине- но и в мире по части мониторинга и коньтроля работы реактора....
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12.05.2021 10:37 Ответить
)))))))))))))) 5+++
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12.05.2021 10:43 Ответить
а коли при владі буди профі?
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12.05.2021 09:58 Ответить
Коли народ, а не населення оберуть нормальну владу.
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12.05.2021 10:04 Ответить
Еліти з часів совка не змінилися. Тому це малоймовірно.
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12.05.2021 10:09 Ответить
А вы думаете зря там рашистские диверсанты лазают в красных пОльтах под видом сталкеров?
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12.05.2021 09:43 Ответить
Ая казав, дати їм мітлу, лопату, і запустити під реактор поприбирати сміття. І їм екстрім, і людськості на користь.
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12.05.2021 09:59 Ответить
Не помешали бы и дамбаские шахтеры(и трактористы?), а то только требовать себе умеют...
Также там мало смысла распылять нитрат гадолиния: "горячие" ТСМ погребены под бетоном.Источник: https://censor.net/ru/n3264696
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12.05.2021 10:17 Ответить
После этих "сталкеров" начинаются поджоги в зоне вокруг Чернобыля.Надо вывесить плакаты -"Расстрел на месте всем,кто проникнет в зону".Ну можно парочку ретивых "сталкеров", которые, типа, "заблудились", подстрелить.Гарантирую,ни одна падла больше туда не полезет.
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12.05.2021 10:04 Ответить
Просто пропал в зоне. Съели дикие кабаны.
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12.05.2021 11:55 Ответить
Викликайте спеціалістів з трускавецького університету. Вони побиріку все порішають
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12.05.2021 09:44 Ответить
Из статьи понятно, что возможен ядерный взрыв, который может уничтожить Европу и европейскую часть России. Жесть. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
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12.05.2021 09:45 Ответить
Ви точно статтю читали?

Ученые отмечают - "нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу". Тем не менее, говорит Савельев, любая взрывная реакция может привести к обрушению неустойчивых частей старого объекта Укрытие, заполнив НБК радиоактивной пылью.
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12.05.2021 09:48 Ответить
оно не читатель, оно писатель
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12.05.2021 09:57 Ответить
Потом в Истории напишут "12 мая 2021 года вышла осторожная статья про возможные проблемы на ЧАЭС...."
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12.05.2021 10:19 Ответить
"Есть планы по захоронению всех ТСМ в геологическом хранилище под землей. Но как безопасно достать все их из-под Укрытия и завалов, пока неизвестно."
предлагаю выкопать геологическое хранилище под конфайнментом. а чё нам? с Чёрным морем же справились...
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12.05.2021 09:47 Ответить
количество нейтронов нарастает медленно, но в какой-то момент все может выйти из под контроля и скорость нарастания будет увеличиваться по экспоненте? то есть на данный момент нет технологий, что бы остановить этот процесс?
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12.05.2021 09:49 Ответить
Есть. Метла, лопата, и кацапских сталкеров под реактор на субботник ударный в стиле и лучших традициях ссср. Мою Нобелевскую премию за технологию прошу перечислить в фонд ассоциации психиатров Украины.
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12.05.2021 10:03 Ответить
нужно обратиться за помощью к Илону Маску, возможно ему будет интересно решить эту проблему, он забьет штакетину и обязательно что-то придумает Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 2277
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12.05.2021 10:21 Ответить
При Порошенкові ніяких реакцій не виникало.
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12.05.2021 10:07 Ответить
Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 6360
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12.05.2021 10:10 Ответить
ога, и солнце раньше вставало
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12.05.2021 11:23 Ответить
и позже садилось Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 4546
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12.05.2021 12:17 Ответить
Эти слухи ьерут начало с января 1987 года, ребятам просто нужно одним,бабло для распила, а другим - популярность.
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12.05.2021 10:10 Ответить
Да чего там думать, снова обмажте Церезитом СТ117 как в 2012 году. Состав Церезита отправили на закупорку. А реальные материалы отечественного производителя для защиты и марки бетона 800 отвергли. Купили несколько тонн для прикрытия, а остальное отмыли деньги на церезите. Возьмите за яйца проектантов и хенералов минобороны и отправьте их туда с лопатами. Пусть сперва засыпят, а потом себя там же похоронят. Только отчеты (З)лоху дают сколько посадили и сколько открыли.
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12.05.2021 10:10 Ответить
СМ-117.
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12.05.2021 11:02 Ответить
Чернобыль может стать исследовательской лабораторией на века.Есть над чем работать.Мир глобален.Никто не застрахован.С помощью стран-мировых лидеров одолеем и эту напасть.Главное- задача сформулирована .Ведь без США Украина не смогла бы отбиться от варварского московского улуса.Снимаю шляпу перед руководством США,Они всегда в трудную минуту приходят на помощь,в отличие от меркантильных гансов.
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12.05.2021 11:10 Ответить
Госпроди!
Вода поглощает часть выделяющихся нейтронов, нет воды - больше нейтронов регистрируется. В чём проблема?
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12.05.2021 12:01 Ответить
Вода погано поглинає нейтрони. Саме тому її використовують як сповільнювач. Тут може багато різних факторів бути. Але мені здається. що саме за рахунок того. що цей матеріал кришиться - утворюжться пил і виходять радіоактивні гази. які реєструє техніка.
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12.05.2021 12:59 Ответить
Плюс якщо це швидкі нейтрони. то це не страшно.
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12.05.2021 13:01 Ответить
Путину на заметку: если агрессия будет нарастать, нейтроны могут перевозбудиться,
когда сильный ветер будет дуть на Москву.
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12.05.2021 12:05 Ответить
если оттуда вырвется облако радиоактивной пыли, неизвестно куда его понесет. Зависит от направления ветра. Думаю, это общемировая проблема. Під зруйнованим реактором ЧАЕС посилюються ядерні реакції: не можна відкидати можливість аварії, - вчені - Цензор.НЕТ 4648
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12.05.2021 12:19 Ответить
при затяжном ветре на москву, надо сбраывать вутреннее давление реактора или пусть масква отстегут бабки на ремонт. по крайней мере они зачинщики- экспериментаторы аврии
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12.05.2021 12:46 Ответить
В общем, зря вторую крышу построили. Пересушили ТСМ
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12.05.2021 16:33 Ответить
Выбрали себе бедосика....
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13.05.2021 01:24 Ответить
если бы не Зе и 95 в 1986-м ничего бы не взорвалось.
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13.05.2021 05:35 Ответить
Если бы не взорвалось,возможно такие мутанты как 95 квартал не выросли.
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13.05.2021 08:43 Ответить
правильно написано, только с одной ошибочкой.
вот как надо "Если бы не взорвалось,возможно такие мутанты как партия пес не выросли."
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13.05.2021 18:55 Ответить
И дополнение.***** бы тоже не омутантился, возможно
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15.05.2021 18:48 Ответить
 
 