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Мамедов о волне детских самоубийств: Цифры просто шокируют, за 4 месяца уже превышена статистика за весь 2020 год. К суициду более склонны девочки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мамедов о волне детских самоубийств: Цифры просто шокируют, за 4 месяца уже превышена статистика за весь 2020 год. К суициду более склонны девочки

Несовершеннолетние девочки более привержены суицидальным настроениям. В то же время их ровесники мальчики более склонны к рисковому поведению и проявлению агрессии.

Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"К сожалению, нет. И мы этот вопрос поднимаем на всех уровнях. Цифры просто шокируют. Только за 4 месяца текущего года (данные на 26.04) уже превышен уровень всего 2020 года по количеству суицидов либо попыток: 126 несовершеннолетних против 123. Меньше, чем за месяц прирост составил более 24%", - отметил он, отвечая на вопрос, удалось ли остановить волну детских самоубийств в Украине.

Кроме этого, Мамедов отметил, что больше всего таких фактов зарегистрировано в Киеве и области – 25. Лидирующие позиции также занимают Ривненская и Одесская области.

"Кстати, за весь прошлый год Одесса возглавляла этот страшный список. Чаще всего суицидальным настроениям подвержены девочки. С начала года их уже 95", - добавил замгенпрокурора.

"Мальчики более склонны к рисковому поведению, к проявлению агрессии, чем к самоубийствам. Но, тем не менее, по словам специалистов, в целом подростки еще не в состоянии полноценно анализировать сложившуюся ситуацию и найти выход. В результате решением проблемы "здесь и сейчас" является трагедия. При чем, даже если сейчас это попытка, то рано или поздно в большинстве случаев несовершеннолетний для себя ставит логическую точку. Кстати, в отличие от подростков, малолетние дети – до 14 лет – не понимают, что они уходят навсегда, они воспринимают это как переход в какой-то волшебный мир. А я, напоминаю, треть детей такого возраста совершают самоубийства или попытки. Поэтому еще раз акцентирую внимание, что решением вопроса должна заниматься не только прокуратура, а все госорганы и, конечно же родители", - подчеркивает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рост случаев подростковых самоубийств связан с карантином, - Офис Генпрокурора

По его словам, на негативную динамику влияют в общем ситуация в стране: экономические проблемы, военная агрессия, COVID-19.

"В одном из уголовных производств по факту самоубийства девочки установлено, что за период карантина она потеряла интерес к обучению, хотя ранее была достаточно успешна. На этом фоне начались проблемы с родителями, решением которых стал суицид. Кроме того, большую часть времени дети имеют доступ к Интернету, медиа ресурсам, где допускается детальное освещение событий, что может приводить к таким опасным последствиям, как подражание суицидальному поведению других детей...Здесь открывается широкое поле "возможностей" для виртуальных знакомств, кибер-преступников", - добавил Мамедов.

Он также отметил, что по каждому такому факту начинается уголовное производство.

"То есть 126 детей и столько же зарегистрировано производств. В зависимости от обстоятельств, установленных на момент внесения в ЕРДР, это может быть ст.115, то есть "умышленное убийство", но с дополнительной отметкой о самоубийстве. При наличии достаточных данных квалификация может быть изменена на ст. 120, то есть "доведение до самоубийства" Только в этом году установлены двое несовершеннолетних, которые создали "группы смерти", пропагандировали нанесение самоповреждений и суициды. В Киеве и Запорожье. Установлен и ряд потерпевших и, к счастью, фактов смерти не было", - заявил замгенпрокурора.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым читайте здесь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Сейчас это понятно, у одних есть все( айфоны, машины, квартиры ), у других нету ничего, это не их вина конечно, но некотрые не выдерживают такого дисбаланса....
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12.05.2021 09:47
+2
"айфоны, машины, квартиры" - социальное неравенство уже давно, почему тогда именно в последнее время такой рост?
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12.05.2021 09:54
+2
У суицидников всего лишь нехватка витамина Д
Всё остальное последствия. Без Витамина Д любая мелочь их добивает
На солнышке нужно больше быть
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12.05.2021 10:03
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может пора уже создать комиссию, в которую привлечь аналитиков для поиска и расследования причин таких аномалий, явно же не на пустом месте все это происходит?
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12.05.2021 09:42 Ответить
Сейчас это понятно, у одних есть все( айфоны, машины, квартиры ), у других нету ничего, это не их вина конечно, но некотрые не выдерживают такого дисбаланса....
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12.05.2021 09:47 Ответить
"айфоны, машины, квартиры" - социальное неравенство уже давно, почему тогда именно в последнее время такой рост?
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12.05.2021 09:54 Ответить
Поки видно що самогубства коються через вплив третьої сторони. Це люди які мають доступ до забороненої літератури про вплив на психіку. Розповсюджують серед великої мережі кураторів дозовану інформацію. Це можна робити, наприклад, для розгойдування суспільства. Поки я бачу вигоду тільки для наших сусідів.
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12.05.2021 10:14 Ответить
Потому что это социальное неравенство все больше выпячивается на публику в соц сетях. Раньше каждый крутился в своем муравейнике в своем социальном слое, а сейчас все на публику. У многих от такого едет крыша на всю катушку. Меня не лайкнули в инстаграме, все- трагедия. Такое даже у взрослых прослеживается, не то что у подростков.
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12.05.2021 10:20 Ответить
Тут еще нужно принять во внимание что для нынешнего молодого поколения соцсети, интернет и телефоны это по сути смысл жизни. Это для более старшего поколения все эти примочки лишь инструмент помогающий в жизни, без которого трудно, но в целом возможно существовать. Совершенно разное мировосприятие.
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12.05.2021 10:27 Ответить
Слишком много негатива в стране.
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12.05.2021 09:52 Ответить
то есть накопительный эффект от негатива и ухудшения качества жизни? как вариант.
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12.05.2021 09:58 Ответить
Все относительно. Человек может жить в гармонии и в бедной стране. А если все время нагнетать у любого крыша поедет.
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12.05.2021 10:03 Ответить
думаю, что правительство должно разработать законопроект, позволяющий из гос-бюджета финансировать всякого рода кружки для детей (спорт, танцы, компьютерные классы, радиокружки и так далее) что бы дети не шлялись по подворотням после уроков, а развивались в уютном коллективе, под присмотром педагогов.
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12.05.2021 10:09 Ответить
Всё зависит от психики и ума конкретной личности: самоубийства из-за бедности - это удел убогих умом и нищих душой.
Знаю в Чернигове семью, которая живёт очень бедно, денег хватает только на еду и ЖКХ: мать-одиночка и две дочери 14 и 16 лет. Однако, это верующие светлые люди, они всегда доброжелательные, всегда первыми здороваются с мягкой сдержанной улыбкой, активно помогают по хозяйству одиноким старушкам и даже занимаются бездомными котами в их квартале. У этих девчонок вообще ничего нет из модных молодёжных аксессуаров, одежду и обувь им дают в церковном приходе со склада сэконд-хэнд. Ездят в гости по приглашению церковной молодёжи на концерты и встречи в другие города Украины. Девочки светлы душой, всегда в ровном хорошем настроении, прекрасно учатся, у них уже сейчас продуманы конкретные ясные планы о получении высшего образования.
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12.05.2021 10:12 Ответить
У суицидников всего лишь нехватка витамина Д
Всё остальное последствия. Без Витамина Д любая мелочь их добивает
На солнышке нужно больше быть
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12.05.2021 10:03 Ответить
Думаю краще батькам більше цікавитись життям дитини. Розмовляти з нею. Подивитись з нею що вона дивиться в соц. мережах... Це буде набагато ефективніше за будь що.
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12.05.2021 10:08 Ответить
У вас дети есть? Желательно подростки. Они не рассказывают много
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12.05.2021 10:36 Ответить
Є, і я розумію про що ви кажете. Але вибачте, те що підліток повністю втрачає довіру до батьків, це кого провина?! Важко, але що робити. Альтернатива гірша. Іноді дитині треба дорослі не у виді батьків а вигляді друзів.
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12.05.2021 11:27 Ответить
Очевидно же, что это карантинные ограничения! Так они хотя бы были втянуты в учебный процесс: друзья, общение, а теперь всё все эти связи разрываются, они остаются сами с собой наедине. Особенно замкнутые дети теперь вообще остались одни! Отсюда все эти самоубийства. Внимания им не хватает и общения.
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12.05.2021 10:08 Ответить
какие комиссии АРМАГЕДДОН вот и все комиссии пожить надо как в прошлых веках 17-19..без лектричества мобильной связи интернета чтобы народ опять научился читать книги и писать письма и духовно развиваться...это мое личное мнение никому не навязываю....
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12.05.2021 10:42 Ответить
Гюндуз Мамедов ??
ніччьо собі...
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12.05.2021 09:57 Ответить
Волшебный мир? Ты дурак что ли?! Как на хер волшебный мир? Ты попробуй петлю надеть и прыгнуть! Всё они отлично понимают!
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12.05.2021 10:05 Ответить
Это реакция молодёжи на ограничения свободы при карантине и пандемии.
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12.05.2021 11:19 Ответить
Дебильная реакция, уж извините. Если 14 летняя дылда готова лезть в петлю из-за карантина, на котором сидит весь мир, то это уже попахивает премией Дарвина.
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12.05.2021 13:19 Ответить
 
 