В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
В арсенале Европейского союза (ЕС) еще есть не использованные средства для давления на Россию, чтобы она соблюдала демократические нормы. Он не сомневается, что сообщество еще вернется к этим вопросам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.
"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (...). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.
По его словам, постоянный вызов - "найти компромисс между всеми государствами ЕС", поскольку по-прежнему отличается отношение к России у стран Балтии, Польши, Чехии, южных и восточных государств ЕС, хотя после сообщений Чехии об организованных российской военной разведкой взрывах "все понимают, с какой угрозой мы сталкиваемся".
Пожалуйста, подождите...
Я теж ношу на собі клеймо народженого в СРСР, хоча й народився в останні роки існування імперії. На щастя, я вже не встиг побувати в жовтенятах і піонерах, зате добре пам'ятаю жахаючу бідність, що супроводжувала агонію імперії. З рудиментами СРСР - у побуті, в ментальності й поведінці, звичках і політичних вподобаннях - нам доводиться жити й донині, хоча з року в рік совєтського в нашій країні таки меншає. Зауважте: меншає якраз через те, що є мільйони українців, які на дух не переносять нічого совєтського і послідовно з ним борються - в тому числі й голосуваннями на виборах. І зверніть увагу на цікаву тенденцію: до "ностальгії за совком" схильні насамперед пенсіонери і підлітки (!), які ніколи не жили в СРСР, але щось там чули про нього і їм навіть здається модним вдягнути якусь футболку з зіркою.
У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.
Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
Это называется, запустил шептуна под одеялом, герой