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В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа

В арсенале Европейского союза (ЕС) еще есть не использованные средства для давления на Россию, чтобы она соблюдала демократические нормы. Он не сомневается, что сообщество еще вернется к этим вопросам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (...). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

По его словам, постоянный вызов - "найти компромисс между всеми государствами ЕС", поскольку по-прежнему отличается отношение к России у стран Балтии, Польши, Чехии, южных и восточных государств ЕС, хотя после сообщений Чехии об организованных российской военной разведкой взрывах "все понимают, с какой угрозой мы сталкиваемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое, - президент Литвы Науседа
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Топ комментарии
+3
путинизм - это раковая опухоль в теле человечества, использующая для роста сотни миллиардов нефтедолларов, которые мировое бизнес сообщество легкомысленно позволяет ей получать!
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12.05.2021 09:50
+2
Не подумайте, що це другорядний факт, бо я на власні очі бачив, як такі й подібні до них "тренди" можуть стати масовими і навіть панівними для цілого покоління. Наприклад, коли я вчився у Варшавському університеті, для мене стало великим одкровенням те, що наймолодші польські студенти дуже часто мали крайні праві погляди, були євроскептиками і цілком поважно говорили про те, що шенгенські кордони варто закрити. Люди, які народилися у вільному світі й користувалися всіма його благами, які ніколи не стояли в принизливих чергах під консульствами і на кордонах, не бачили порожніх полиць у магазинах і жахливої нахабності чиновників та міліції, вирішили, що "не все так однозначно" і Брюссель собі забагато дозволяє, тому краще Польщі дрейфувати геть від Європи й лібералізму.

У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.

Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
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12.05.2021 09:46
+1
балаболи
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12.05.2021 10:11
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Правила форума Совет форумчан
а ЕС что то использовало уже? Не видно, не слышно.
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12.05.2021 09:42 Ответить
...Завдяки нам, людям, що народилися в СРСР, дискусії про імперію зла мають дуже чіткий вимір повсякденності, реальних спогадів, багатих на деталі. Ми говоримо не тільки про ідеологію й геополітику, але й про те, що та імперія не могла прогодувати власних громадян, довела їх до межі злиднів, до напівдикого й голодного стану. Саме фантастична відсталість і злиденність СРСР стала причиною того, що після розпаду імперії мільйони людей кидалися на все кольорове й зарубіжне, як тубільні племена індіанців на блискучі брязкальця конкістадорів. У мене волосся дибки стає, коли згадую, як після розпаду СРСР ми пили всілякі кольорові "юпі" і жували кольорові жуйки найгіршої якості - у прихильників здорового харчування від тих "смаколиків" сьогодні миттєво трапився б інфаркт, - пише Андрій Любка для видання "День".

Я теж ношу на собі клеймо народженого в СРСР, хоча й народився в останні роки існування імперії. На щастя, я вже не встиг побувати в жовтенятах і піонерах, зате добре пам'ятаю жахаючу бідність, що супроводжувала агонію імперії. З рудиментами СРСР - у побуті, в ментальності й поведінці, звичках і політичних вподобаннях - нам доводиться жити й донині, хоча з року в рік совєтського в нашій країні таки меншає. Зауважте: меншає якраз через те, що є мільйони українців, які на дух не переносять нічого совєтського і послідовно з ним борються - в тому числі й голосуваннями на виборах. І зверніть увагу на цікаву тенденцію: до "ностальгії за совком" схильні насамперед пенсіонери і підлітки (!), які ніколи не жили в СРСР, але щось там чули про нього і їм навіть здається модним вдягнути якусь футболку з зіркою.
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12.05.2021 09:45 Ответить
Не подумайте, що це другорядний факт, бо я на власні очі бачив, як такі й подібні до них "тренди" можуть стати масовими і навіть панівними для цілого покоління. Наприклад, коли я вчився у Варшавському університеті, для мене стало великим одкровенням те, що наймолодші польські студенти дуже часто мали крайні праві погляди, були євроскептиками і цілком поважно говорили про те, що шенгенські кордони варто закрити. Люди, які народилися у вільному світі й користувалися всіма його благами, які ніколи не стояли в принизливих чергах під консульствами і на кордонах, не бачили порожніх полиць у магазинах і жахливої нахабності чиновників та міліції, вирішили, що "не все так однозначно" і Брюссель собі забагато дозволяє, тому краще Польщі дрейфувати геть від Європи й лібералізму.

У нас теж була така загрозлива тенденція, коли на початку 2010-х серед підлітків і молоді (мабуть, через потребу бунтувати проти думки більшості) почала масово поширюватися мода на совєтське, ідеї про те, що "не все так однозначно" було в тій імперії, що, крім ГУЛАГу, там були ще й електрифікація і створення робочих місць. Якби не війна з Росією, ця тенденція цілком могла б перерости у панівне для того покоління переконання, а вже воно послужило б містком для нових проросійських настроїв.

Тож справді, після СРСР залишився один плюс: ми, народжені в СРСР, які на власній шкурі відчули всі "переваги" тієї імперії зла й тому до останнього зубовного скреготу будемо робити все можливе, щоб вона ніколи і в жодній формі не воскресла. Ми - живі антитіла, що захищають суспільний організм від хвороби під назвою "совок". - https://gazeta.ua/blog/55045/pislya-srsr-zalishivsya-lishe-odin-plyus
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12.05.2021 09:46 Ответить
и главное средство - достроить трубу.
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12.05.2021 09:46 Ответить
Для ЕС, это жизненная необходимость, важнее, чем транзит газа для Украины
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12.05.2021 17:29 Ответить
"В этом арсенале все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (...). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам", - сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

Это называется, запустил шептуна под одеялом, герой В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на РФ, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 4360
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12.05.2021 09:48 Ответить
Да? Хм, даже не могу прелставить что-то кроме глубокой озабоченности, решительного протеста и персональных санкций против гебни от капитана и ниже. Ага, ну и еще предупреждения. Поправьте, если что-то забыл.
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12.05.2021 09:49 Ответить
путинизм - это раковая опухоль в теле человечества, использующая для роста сотни миллиардов нефтедолларов, которые мировое бизнес сообщество легкомысленно позволяет ей получать!
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12.05.2021 09:50 Ответить
Вони були і є , але що з того як Європа іх тупо не хоче використовувати бо майже усі краіни Заходу пов,язані баблом і бізнесом з кацапами ?
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12.05.2021 10:02 Ответить
балаболи
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12.05.2021 10:11 Ответить
да, есть, можно еще раз борреля туда послать, что б померли со смеху какое чудо приехало к головорезам налаживать диалог
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12.05.2021 10:14 Ответить
 
 