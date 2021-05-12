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ЕС будет повышать устойчивость Украины перед стратегическим вызовом со стороны России, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

ЕС будет повышать устойчивость Украины перед стратегическим вызовом со стороны России, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Евросоюз будет сохранять единство перед глобальным вызовом, который исходит от Российской Федерации, и повышать в этом контексте устойчивость Украины и всего Восточного партнерства.

Об этом на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по общим делам заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно России - мы подчеркнули необходимость сохранять единство перед этим стратегическим вызовом. Мы должны повысить устойчивость Украины и других восточных партнеров, инвестировать в (развитие) российского гражданского общества и способствовать контактам между людьми", - сказал представитель ЕК.

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Не, не будет. И в первую очередь потому, что минимум 3/4 активного населения Украины это не прикольно. Вот рояльного виртуоза лидером самой большой страны Европы выбрать - это да, это прикольно. А во время войны, так еще веселее. Знаете, даже не так страшно, что это ничтожество на Западе не воспринимается. Страшнее по последствиям то пятно на населении Украины (народом назвать сложно), которое своим выбором сделала это. И потому имидж среднего украинца в глазах европейцев такой... Незавидный имидж короче говоря.
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12.05.2021 09:56 Ответить
ЕС будет повышать устойчивость Украины перед стратегическим вызовом со стороны России, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 5445
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12.05.2021 10:00 Ответить
Триматимуть вавину табуретку щоб не хиталась.
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12.05.2021 09:58 Ответить
"ЕС будет повышать устойчивость Украины"

И это правильно:- расширить, углубить. повысить, улучшить и всё такое в том же духе. Вопрос только - когда?
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12.05.2021 09:58 Ответить
 
 