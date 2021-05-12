ЕС будет повышать устойчивость Украины перед стратегическим вызовом со стороны России, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Евросоюз будет сохранять единство перед глобальным вызовом, который исходит от Российской Федерации, и повышать в этом контексте устойчивость Украины и всего Восточного партнерства.

Об этом на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по общим делам заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно России - мы подчеркнули необходимость сохранять единство перед этим стратегическим вызовом. Мы должны повысить устойчивость Украины и других восточных партнеров, инвестировать в (развитие) российского гражданского общества и способствовать контактам между людьми", - сказал представитель ЕК.

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