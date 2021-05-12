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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) санкции (10618) СНБО (4374) Бюро экономической безопасности (167)

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд вопросов, среди которых выполнение решения СНБО о санкциях против контрабандистов, а также план мер по реализации Концепции развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

В частности, планируется рассмотреть вопрос о плане организации выполнения решения СНБО от 15 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)ˮ, введенном в действие Указом Президента Украины от 21 апреля 2021.

Кроме того, Кабмин возьмется за утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы.

Также правительство сегодня рассморит ряд проектов постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ отдельных городов: Сосновки Червоноградского района Львовской области, Миргорода Миргородского района Полтавской области, Ильинцы Винницкого района Винницкой области.

На рассмотрении Кабмина также проект постановления об образовании Бюро экономической безопасности Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
и вопрос развития искусственного интеллекта

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 8469 Зачем нам исскуственный интеллект если у нас есть бубочка?
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12.05.2021 09:59
+6
Нагадало старий совковий анекдот. На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 3559

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 9737
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12.05.2021 10:12
+5
Все проблемы порешали-обосрались полностью. Пора браться за искусственный интеллект
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12.05.2021 10:05
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и вопрос развития искусственного интеллекта

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 8469 Зачем нам исскуственный интеллект если у нас есть бубочка?
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12.05.2021 09:59 Ответить
А зебилы направления "развития" с Путлеровсой Рашки копируют На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 9847.
Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Главное, что-то заявить, а выполнять то такое На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта - Цензор.НЕТ 638
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12.05.2021 10:05 Ответить
а всегда всё повторялось в Киеве через полгода. Единственно нацгвардию первой создали в Украине. Нам ипут мозги
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12.05.2021 10:13 Ответить
Нацгвардія була створена ще у 1991 році.
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12.05.2021 10:27 Ответить
Нагадало старий совковий анекдот. На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 3559

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 9737
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12.05.2021 10:12 Ответить
Це визнання того факту, що Бубочка інтелектом не обтяжений. Тому і є величезний запит на штучний. Хоча Бубочці це навряд чи допоможе. 😊
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12.05.2021 10:27 Ответить
Прямо як в анекдоті старому:
"Колгоспні збори. Головуючий оголошує повістку дня:
1. Питання годівлі худоби.
2. Ремонт даху свинарника.
3. Побудова комунізму...
Вступне слово : Кормів нема, згноїли, тому хай скотина продовжує їсти солому, шиферу теж нема, тому ремонтувать нічим. Переходим до третього питання...".
Так і у нас - контрабандистів не поборемо, бо самі цим займаємося. Будем створювать штучний інтелект...
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12.05.2021 10:29 Ответить
Очевидно: зюзя, как, впрочем, и его избиратели, сильно не дотягивает...
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12.05.2021 10:31 Ответить
Ось саме йому і потрібно вставити штучний інтелект, бо там тирса.
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12.05.2021 10:52 Ответить
Зебизяна с умным лицом на РНБО! будет секретно обсуждать искусственный интеллект! Феерично!
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12.05.2021 10:01 Ответить
у лакеев своего интеллекта нет нужны протезы
На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 5018
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12.05.2021 10:23 Ответить
Все проблемы порешали-обосрались полностью. Пора браться за искусственный интеллект
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12.05.2021 10:05 Ответить
Особенно второй вопрос актуальный. Ввиду полного отсутствия у т.н. власти интеллекта естественного.
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12.05.2021 10:05 Ответить
Интеллект явно не помешает. Хоть какой-нибудь.
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12.05.2021 10:09 Ответить
Бывший народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко вечером 11 мая в эфире "4 канала" прокомментировал выступление жены - диджея Анастасии Топольской (DJ Nastia) - в московском ночном клубе Mutabor, а также отреагировал на скандал вокруг него.
"Я свою жену поддерживаю, буду защищать от любых нападок и не позволю ее имя порочить. За те мероприятия, которые она делает ради популяризации Украины в мире, за то, что она бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать, - она заслуживает самой широкой поддержки украинцев", - сказал он.

Лещенко заявил, что выступление его жены в московском клубе - "служило поддержке людей, которые становятся прямыми жертвами режима [президента РФ Владимира] Путина".

"Что касается конкретно мероприятий, которые прошли в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры... Потому что в России это мероприятие, которое происходило, оно проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества - меньшинства, страдает от Путина, от [главы Чечни Рамзана] Кадырова", - добавил Лещенко.
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12.05.2021 10:11 Ответить
Странное представление о культуре у этого Лещенко
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12.05.2021 10:16 Ответить
Что то о Медведчуке уже не слышно. Слинял в ********* уже наверное
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12.05.2021 10:12 Ответить
Всей нашей власти надо развивать интеллект.
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12.05.2021 10:13 Ответить
а "искусственный интеллект" одному бубочке вставлять будут, или всем зелюкам подряд? это типа, как еще одно "вакцинирование". а справку потом дадут "европейского образца"?
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12.05.2021 10:14 Ответить
СНБО и искусственный интеллект? Боже, пропал дом (с)
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12.05.2021 10:28 Ответить
ось він, штучний інтєлєхт

На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 8011
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12.05.2021 10:28 Ответить
На сьогоднішньому засіданні Кабмін розгляне санкції РНБО проти контрабандистів та питання розвитку штучного інтелекту - Цензор.НЕТ 4930
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12.05.2021 10:36 Ответить
Санкции?А разве контрабандистов не надо судить и сажать?
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12.05.2021 13:43 Ответить
 
 