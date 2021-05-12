На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит санкции СНБО против контрабандистов и вопрос развития искусственного интеллекта
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Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд вопросов, среди которых выполнение решения СНБО о санкциях против контрабандистов, а также план мер по реализации Концепции развития искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня заседания правительства.
В частности, планируется рассмотреть вопрос о плане организации выполнения решения СНБО от 15 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)ˮ, введенном в действие Указом Президента Украины от 21 апреля 2021.
Кроме того, Кабмин возьмется за утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития искусственного интеллекта в Украине на 2021-2024 годы.
Также правительство сегодня рассморит ряд проектов постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ отдельных городов: Сосновки Червоноградского района Львовской области, Миргорода Миргородского района Полтавской области, Ильинцы Винницкого района Винницкой области.
На рассмотрении Кабмина также проект постановления об образовании Бюро экономической безопасности Украины.
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Зачем нам исскуственный интеллект если у нас есть бубочка?
Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Главное, что-то заявить, а выполнять то такое
"Колгоспні збори. Головуючий оголошує повістку дня:
1. Питання годівлі худоби.
2. Ремонт даху свинарника.
3. Побудова комунізму...
Вступне слово : Кормів нема, згноїли, тому хай скотина продовжує їсти солому, шиферу теж нема, тому ремонтувать нічим. Переходим до третього питання...".
Так і у нас - контрабандистів не поборемо, бо самі цим займаємося. Будем створювать штучний інтелект...
"Я свою жену поддерживаю, буду защищать от любых нападок и не позволю ее имя порочить. За те мероприятия, которые она делает ради популяризации Украины в мире, за то, что она бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать, - она заслуживает самой широкой поддержки украинцев", - сказал он.
Лещенко заявил, что выступление его жены в московском клубе - "служило поддержке людей, которые становятся прямыми жертвами режима [президента РФ Владимира] Путина".
"Что касается конкретно мероприятий, которые прошли в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры... Потому что в России это мероприятие, которое происходило, оно проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества - меньшинства, страдает от Путина, от [главы Чечни Рамзана] Кадырова", - добавил Лещенко.