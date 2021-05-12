Начато уголовное производство по принуждению к аборту 16-летней воспитанницы интерната на Николаевщине. Проверяются аналогичные факты, - Мамедов

В течение последних двух лет начато досудебное расследование в более 100 уголовных производствах по фактам насилия над детьми в домах семейного типа и интернатах.

Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, наиболее распространенными преступлениями в отношении таких детей является причинение телесных повреждений, побоев, истязание, изнасилование, сексуальное насилие и тому подобное.

"Кстати, по "Світанку" в Одессе на сегодняшний день троим уже судом вынесены приговоры. Помните, еще один резонанс был с сексуальным насилием и развращением трех малолетних воспитанниц в Измаильском специализированном доме ребенка? Обвинительный акт в отношении директора уже в суде. И таких примеров привлечения к ответственности достаточно. Но проблема глобально не решена. Все эти преступления совершаются из-за отсутствия надлежащего контроля за соблюдением прав и интересов детей в таких спецучреждениях со стороны служб по делам детей на местах", - подчеркивает замгенпрокурора.

"Бесконтрольные условия содержания и воспитания несовершеннолетних, переданных в семьи опекунов, не уделяется должного внимания и процедуре выбора попечителей и воспитателей. Это прямая обязанность. Такой недостаточно ответственный подход приводит к тому, что приемные отцы насилуют своих несовершеннолетних детей вместо того, чтобы быть им примером и поддержкой, что дети, которые находятся под опекой, совершают суициды. В прошлом году 22 несовершеннолетних из многодетных семей, 14 детей-сирот и 7 - находящихся в сложных жизненных обстоятельствах покончили жизнь самоубийством или попытались это сделать. Было бы хорошо, если бы велась системная и аналитическая работа и по этому направлению", - подчеркивает Мамедов.

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Он также рассказал о ситуации вокруг резонансного дела о принуждении 16-летней воспитанницы интерната в Николаевской области к аборту.

"По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками Березковского учебно - воспитательного комплекса, что повлекло существенный вред здоровью потерпевшей, начато уголовное производство. Несовершеннолетняя после аборта была в больнице и после выписки ее перевели в другой центр. Этот факт на контроле ювенального департамента, и мы уже направили в прокуратуру области поручение проверить другие факты принуждения к прерыванию беременности воспитанниц, причинения им телесных повреждений, незаконного лишения свободы, развращения, о которых свидетельствуют выпускники этого заведения", - подытожил он.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым читайте здесь.