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Индийскую вакцину от COVID-19 Covaxin испытают на детях от 2 до 18 лет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Индийскую вакцину от COVID-19 Covaxin испытают на детях от 2 до 18 лет

Препарат COVID-19 индийской компании Bharat Biotech под названием Covaxin в рамках следующей фазы испытаний будет применен на детях в возрасте от 2 до 18 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает NDTV.

"После детального обсуждения комитет (Профильный экспертный комитет (SEC) Центральной организации по стандартизации лекарственных средств (CDSCO). - Ред.) рекомендовал провести предложенную II / III фазы клинических испытаний коронавирусной вакцины, инактивированным цельным вирионом, в возрастной группе от 2 до 18 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в исследовании примут участие 525 детей в возрасте от 2 до 18 лет в различных медицинских центрах на территории Индии.

В CDSCO выдали соответствующее разрешение вакцине Covaxin при условии, что компания предоставит промежуточные результаты клинических испытаний фазы ИИ, прежде чем перейти к фазе III настоящего исследования.

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Ранее сообщалось, что в США Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) выдало разрешение на применение вакцины против коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

В то же время в компании BioNTech до сентября планируют обнародовать результаты испытания своей вакцины от коронавируса на младенцах в возрасте от шести месяцев и детях до 5 лет, а в июле - на детях от 5 до 12 лет.
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Дибіли.
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12.05.2021 10:36 Ответить
Підлі тварюки!
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12.05.2021 12:56 Ответить
CDSCO - це внутрішня організація в Індіі. В статті ж про то жодного слова. Маніпуляції?
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12.05.2021 10:59 Ответить
Очередная Мурсула!!
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12.05.2021 11:02 Ответить
Смертность в Индии бьет все рекорды.. Не успевают сжигать тела. Количество заболевших 23 миллиона только официально, думаю их в разы больше. ( до 80) только официальная смертность 250 тыс. Весь мир бьет тревогу именно по ситуации в Индии и ее штампом. Какая индийская вакцина, если они не в состоянии справиться с ситуацией у себя в стране ( даже Украина послала гуманитарную помощь). Ну и какая тогда эта индийская вакцина.. вопрос риторический. А проводить испытания на детях по сути преступление. Хотя это конечно дело Индии и ее граждан. 1 миллиард 400 миллионов своего населения как "привьют" тогда оно и покажет, эффективно это было или нет.
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12.05.2021 11:04 Ответить
Так ее колоть надо только на берегу Ганга, там стерильная чистота.
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12.05.2021 11:06 Ответить
На чиїх дітях?
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12.05.2021 13:46 Ответить
 
 