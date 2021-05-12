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От коронавируса в Киеве за сутки умерли 16 человек, выздоровели - 864, выявили 627 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

От коронавируса в Киеве за сутки умерли 16 человек, выздоровели - 864, выявили 627 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки госпитализировали 69 пациентов с коронавирусом, а 111 - с подозрением на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки выявили 627 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии 199 802 случая).

Среди заболевших 366 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 241 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет, а также 14 девочек от 1 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 до 16 лет.

16 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки в столице (всего 4 854 летальных случая).

В то же время 69 пациентов госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 111 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

864 человека за сутки побороли коронавирус (всего 129 072 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (107), Соломенском (105) и в Голосеевском (102).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Диктор радио и ТВ отбарабанил заученный у зеркала текст, ну вот день и прошел. ( Хотя получается фигово конечно, ну не поддается он обучению, как не старайся..., а неудачно наигранная мимика и попытка делать мхатовские паузы и вздохи вообще выглядят комично.. даже в ситуации с ковидом. Говорят он лучше "общается " на английском .. смешно ( слышал как то его корявые попытки произносить фразы не то что диалог, это в разы хуже чем даже на украинском) Про немецкий я не знаю возможно там и все нормально, насчет знания языка, но с подачей мысли уверен еще хуже.. Хотя куда уж может быть хуже.. Пидалик одним словом.. Достойная смена " Лени Космоса", хотя тот думаю поумнее как минимум был. ( киевляне конечно своего рода юмористы)
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12.05.2021 10:37 Ответить
Віталік - інтелектуал у порівнянні з Зеленським. Від коронавірусу в Києві за добу померли 16 осіб, видужали - 864, виявили 627 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5703
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12.05.2021 10:46 Ответить
Смешно... Они конечно оба еще те интеллектуалы ( прости господи), но уж точно в подаче мысли у Зели это получается раз в сто лучше и это факт. Педаля в момент разговора или просто попытки сделать " умное лицо" просто смешон. ( куда там тому Кварталу(. Но конечно у каждого свое мнение по этому поводу. Есть же и адепты Виталика, не смотря на его " диагноз". Ну то такЕ.
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12.05.2021 10:53 Ответить
А який діагноз повинен бути у людини, яка обирає собі в президенти - дибілкуватого кловуна з наркотичною залежністю?
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12.05.2021 11:07 Ответить
Виталик , лучший мер Киева за все годы независимости - это я вам говорю , как житель столицы !
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12.05.2021 11:54 Ответить
 
 