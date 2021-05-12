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Израиль (1759) обстрел (20169) Сектор Газа (159)

Обострение на Ближнем Востоке: в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Обострение на Ближнем Востоке: в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек

В Израиле больницы в центре и на юге страны оказали медицинскую помощь более 200 пострадавшим. Ранения люди получили в результате ракетного обстрела из сектора Газа или инцидентов с применением насилия, произошедших во вторник вечером.

Как информует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Haaretz.

Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.

В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.

В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.

В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти израильского Лода заявили о потере контроля над городом. Нетаньяху объявил там чрезвычайное положение

Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.

Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа.
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Топ комментарии
+13
Не арабов, а террористов, стреляющим ПО мирным кварталам и ИЗ мирных кварталов . Ты еще по "мирным" шлюхтерам и трахтористам из Бурятии тут слезики полей, длйб
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12.05.2021 10:47
+11
Палестина это местный аналог ДНР. Просто жуть. Видел .
Рядом живут и наслаждаются жизнью, а тут ...во всём виноваты евреи. Которые дают им гуманитарку и работу!
Ну без православных скрепоносцев не обошлось. В их интересах вся эта заваруха.
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12.05.2021 10:56
+7
Думаете это случайность.. Именно в это время.. И Кремль тут ни каким боком.. Наивные... Выросло давление на Кремль и Путина.. Европа и Сев. Америка просыпаются.. И только об этом и разговоров. Нужно было что то радикально громкое.. отвлекающее внимание. Ничего в этом мире не происходит случайно, да еще в нужное время. ( скажи кому это выгодно) РФ спонсор терроризма и сама страна террорист. Израилю нужно об этом задуматься. Моссад серьезная организация, если захочет то найдет связь между событиями. Хотя оно все и так на плаву. ( Это к примеру как "случайно" подставленный под азербайджанский огонь российский вертолет.. с последующим принуждением Азербайджана к введению в Карабах рашен миротворцев. Или взрывы домов перед второй чеченской.. Все ведь шито белыми нитками.
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12.05.2021 10:47
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Не пора ли окончательно зачистить Палестину?
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12.05.2021 10:43 Ответить
лучше наоборот
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12.05.2021 10:52 Ответить
C какого перепугу? Палестинцы там жили тысячи лет. Может твой дом от тебя зачистить тоже???
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12.05.2021 11:02 Ответить
Так и евреи тоже. Кстати - палестинцы это кто?
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12.05.2021 11:10 Ответить
Палестинцы -потомки ханаанцев живших там ещё до прихода туда Авраама из Междуречья
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12.05.2021 11:33 Ответить
Какого Авраама, из еврейских сказок который?)
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12.05.2021 11:34 Ответить
Точно? Ну тогда пусть все выметаются к себе на родину Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей - Цензор.НЕТ 1632
Кроме того, раскопки в ЮАР и на востоке континента показали, что на роль прародины человечества претендует не только Марокко, но и несколько других регионов Африки. В частности, археологи нашли кроманьонские орудия возрастом в 150 и 230 тысяч лет в пещерах ЮАР и Кении, а также расшифровали ДНК первых жителей этих регионов.
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12.05.2021 11:41 Ответить
Никто у иранско-российского ХАМАСа ничего не отбирал, не тренди)
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12.05.2021 13:17 Ответить
Самое простое загугли карту как изменились размеры Палестины за 40 лет.
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12.05.2021 13:49 Ответить
прокатись в гости к палестинцам, погуляй по улицам вечером и прокатись в Израиль... вот тебе и ответ кто кому кацапчег
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12.05.2021 13:24 Ответить
Что такое Палестина? Своими словами плиз.
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12.05.2021 13:32 Ответить
Если не знаешь - гугли. Тут таких как ты с *********** пруд-пруди... каждому нет времени объяснять и желания тоже нет.
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12.05.2021 13:45 Ответить
Гуглил. Узнал. Ты спистел. Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей - Цензор.НЕТ 2794
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12.05.2021 16:00 Ответить
Давно пора.
Палестина - рассадник терроризма на Ближнем Востоке.

Самое смешное, что Израиль может быстро и чисто это сделать сам. Лишь бы ему не мешали.
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12.05.2021 11:05 Ответить
Зачем, смысл? Зачищать надо террористов ХАМАС.
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12.05.2021 11:32 Ответить
Сколько арабов убили за это,однобоко инфу подаёте,превращаетесь в помойку.
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12.05.2021 10:43 Ответить
Не арабов, а террористов, стреляющим ПО мирным кварталам и ИЗ мирных кварталов . Ты еще по "мирным" шлюхтерам и трахтористам из Бурятии тут слезики полей, длйб
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12.05.2021 10:47 Ответить
Они у себя дома! жыдва отжала почти всю Палестину! Ты еще даунбасне отдай пару областей по такому же принципу.
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12.05.2021 11:03 Ответить
Простите, что они отжали?
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12.05.2021 11:11 Ответить
погуглите и узнаете.
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12.05.2021 13:02 Ответить
Гуглил. Не понял. Палестина это типа Евразия? Азия? Уточните. Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей - Цензор.НЕТ 1539
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12.05.2021 13:33 Ответить
"ж2" там три тысячи лет живет. А арабы во-первых меньше, а во-вторых большая часть "палестинцев" это понаехи из всяких Египтов-Ливий. Как Ясир Арафат, например.
Тебе завтра крысянин который приехал из Бурятии в 2014-м скажет что он коренной в Крыму - тоже будешь ему верить? Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей - Цензор.НЕТ 3684

Да и неважно все это - если скрепанутые экстремисты шмаляют по жилым кварталам и их поддерживает местное население то очевидно что эта оскотиненная быдломасса, как и в Рашке, не заслуживает на свою государственность и в целях безопастности должно быть зачищена от террористов и либо выселена в скрепные епеня какого-нибудь Ливана либо жить под жестким контролем без всяких там автономий пока не вырастет поколение вменяемых палестинцев, которым не внушали с детства что Израиль должен быть разрушен, а израильтяне - уничтожены.
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12.05.2021 14:25 Ответить
***** союзник террористам ХАМАСа, а не Израилю)
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12.05.2021 11:33 Ответить
Как впрочем и совок был союзником фашистов..
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12.05.2021 11:35 Ответить
Лохуша, ты не знала что Хамас это лучши друзья *****?
Что не скреплядь, то антсемит и имбецил.
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12.05.2021 14:26 Ответить
Думаете это случайность.. Именно в это время.. И Кремль тут ни каким боком.. Наивные... Выросло давление на Кремль и Путина.. Европа и Сев. Америка просыпаются.. И только об этом и разговоров. Нужно было что то радикально громкое.. отвлекающее внимание. Ничего в этом мире не происходит случайно, да еще в нужное время. ( скажи кому это выгодно) РФ спонсор терроризма и сама страна террорист. Израилю нужно об этом задуматься. Моссад серьезная организация, если захочет то найдет связь между событиями. Хотя оно все и так на плаву. ( Это к примеру как "случайно" подставленный под азербайджанский огонь российский вертолет.. с последующим принуждением Азербайджана к введению в Карабах рашен миротворцев. Или взрывы домов перед второй чеченской.. Все ведь шито белыми нитками.
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12.05.2021 10:47 Ответить
рф наследник коммунизма - еврейской идеологии порабощения наций.
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12.05.2021 11:02 Ответить
Странно, идеология якобы еврейская, а рф с бандотой ХАМАС и Хезболлой ручкается.. Похоже, кто-то ******...
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12.05.2021 11:37 Ответить
И да и нет.

Да - Россия в этом по самые уши. Нет - Израиль не будет эту связь вытаскивать.

Сложившаяся ситуация - идеальный повод для окончательного решения Израилем вопроса с Палестиной.
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12.05.2021 11:10 Ответить
Палестина это местный аналог ДНР. Просто жуть. Видел .
Рядом живут и наслаждаются жизнью, а тут ...во всём виноваты евреи. Которые дают им гуманитарку и работу!
Ну без православных скрепоносцев не обошлось. В их интересах вся эта заваруха.
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12.05.2021 10:56 Ответить
Нетаньяху всё с путлером хороводил, урод. Довыё таки.
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12.05.2021 10:58 Ответить
Хочу нагадати, що кров та смерті ізраїлітян на руках та "совісті" тих, хто підтримував Байдена й Ко, адже гроші на цей терор "палестинці" отримали у пакеті допомоги від поточної адміністрації США. Дивіться на реакцію США і зрозумієте, що чекатиме нас у випадку широкомасштабного вторгнення москалів.

P.S. Ви це зробили разом із 73%.
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12.05.2021 11:04 Ответить
причем тут вторгнення москалів к попукам ХАМАСа с ослов?)
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12.05.2021 11:38 Ответить
А при тому, що Ізраїль - найближчий союзник США. І якщо не буде дієвої реакції США на цю атаку(не балабольство про стурбованість, а томагавки по "палестинцям") то нам ніякої допомоги не буде точно. Крім порожньої балаканини.
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12.05.2021 11:59 Ответить
Ізраіль сам чудово відреагував, ніяка реакція США у цьому випадку йому не знадобилась, тому нічого крім формального висловлювання тут немає сенсу і чекати.
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12.05.2021 13:21 Ответить
США ракетами "палестинців" ніколи не стануть глушити, надто дорогі ракети в них. США ракетами глушить іранських хенералів та провідних іранських ядерщиків
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12.05.2021 13:30 Ответить
видно кацапськи роги.....
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12.05.2021 11:11 Ответить
Volodymyr Ariev

Що відбувається в Ізраїлі? Наче все було тихо і спокійно? Поясню стисло.

Росія відверто підтримує «Хамас», бойовики якого продовжують обстріли Ізраїля. Путін ще у 2006 запрошував делегацію до Москви, Лавров запевняв їх у підтримці, ритуально згадуючи про мирні ініціативи. Тоді цей візит стався напередодні палестинських виборів, на яких переміг «Хамас».

Зараз Росія роздуває пожежу на Близькому Сході, переслідуючи дві мети.
Перша - асиметрична відповідь підтримці України збоку США, оскільки ізраїльська безпека завжди є приоритетом для Вашингтона.
І друга - Кремлю важливо, щоб прихильний і повністю залежний від присутності РФ в Сирії «Хамас», знову переміг на виборах в Палестині, які мають відбутись 22 травня вперше з 2006 року, адже нинішній оберт насилля мобілізує прихильників радикальних течій.

Це ще раз доводить, що РФ - не держава, а терорист. І що нам треба готуватись.
Вибори в РФ восени. І якщо в Україні вичищати посіпак терористів, то всіх, а не вибірково. І армію забезпечувати належно, а не провалювати закупівлі і красти на контрактах, як зараз. ППО Ізраїля щойно показало ефективність, українська влада натомість згортає ракетні програми, а про розвиток повітряної оборони краще промовчу.
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12.05.2021 11:40 Ответить
в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек/ Евреи не растеряются. Они знают что делать с врагами. Для уничтожения потенциального очага сопротивления большевизму в Крыму в 1920 г. создана особая тройка с неограниченной властью: Бела Кун, венгерский еврей, Роза Землячка, чей прах покоится в кремлевской стене, Михельсон. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4 Красной Армии, с ноября 1920 по апрель 1921 г. в Крыму было уничтожено 80 тысяч человек. Живший в Крыму писатель И. Шмелев -120 тысяч, П.Мальгунов -150 тысяч человек.
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12.05.2021 11:41 Ответить
А причем тут совковые отбросы, которые "адиннарот")
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12.05.2021 11:42 Ответить
Евреи могут и ответят хамазовцам вдесятеро, иранцы и русские свиньи виноваты в первую очередь . Они поставили оружие и взрычатку. И кадры там иранские работают.
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12.05.2021 12:38 Ответить
недавно

USS Monterey задержал в Аравийском море судно, на борту которого перевозили оружие. На его борту были обнаружены десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.
совпадние? не думаю...
После изъятия груза и допроса экипаж судна отпустили.
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12.05.2021 13:36 Ответить
 
 