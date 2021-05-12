Обострение на Ближнем Востоке: в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек
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В Израиле больницы в центре и на юге страны оказали медицинскую помощь более 200 пострадавшим. Ранения люди получили в результате ракетного обстрела из сектора Газа или инцидентов с применением насилия, произошедших во вторник вечером.
Как информует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Haaretz.
Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.
В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.
В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.
В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.
Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.
Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа.
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Кроме того, раскопки в ЮАР и на востоке континента показали, что на роль прародины человечества претендует не только Марокко, но и несколько других регионов Африки. В частности, археологи нашли кроманьонские орудия возрастом в 150 и 230 тысяч лет в пещерах ЮАР и Кении, а также расшифровали ДНК первых жителей этих регионов.
Палестина - рассадник терроризма на Ближнем Востоке.
Самое смешное, что Израиль может быстро и чисто это сделать сам. Лишь бы ему не мешали.
Тебе завтра крысянин который приехал из Бурятии в 2014-м скажет что он коренной в Крыму - тоже будешь ему верить?
Да и неважно все это - если скрепанутые экстремисты шмаляют по жилым кварталам и их поддерживает местное население то очевидно что эта оскотиненная быдломасса, как и в Рашке, не заслуживает на свою государственность и в целях безопастности должно быть зачищена от террористов и либо выселена в скрепные епеня какого-нибудь Ливана либо жить под жестким контролем без всяких там автономий пока не вырастет поколение вменяемых палестинцев, которым не внушали с детства что Израиль должен быть разрушен, а израильтяне - уничтожены.
Что не скреплядь, то антсемит и имбецил.
Да - Россия в этом по самые уши. Нет - Израиль не будет эту связь вытаскивать.
Сложившаяся ситуация - идеальный повод для окончательного решения Израилем вопроса с Палестиной.
Рядом живут и наслаждаются жизнью, а тут ...во всём виноваты евреи. Которые дают им гуманитарку и работу!
Ну без православных скрепоносцев не обошлось. В их интересах вся эта заваруха.
P.S. Ви це зробили разом із 73%.
Що відбувається в Ізраїлі? Наче все було тихо і спокійно? Поясню стисло.
Росія відверто підтримує «Хамас», бойовики якого продовжують обстріли Ізраїля. Путін ще у 2006 запрошував делегацію до Москви, Лавров запевняв їх у підтримці, ритуально згадуючи про мирні ініціативи. Тоді цей візит стався напередодні палестинських виборів, на яких переміг «Хамас».
Зараз Росія роздуває пожежу на Близькому Сході, переслідуючи дві мети.
Перша - асиметрична відповідь підтримці України збоку США, оскільки ізраїльська безпека завжди є приоритетом для Вашингтона.
І друга - Кремлю важливо, щоб прихильний і повністю залежний від присутності РФ в Сирії «Хамас», знову переміг на виборах в Палестині, які мають відбутись 22 травня вперше з 2006 року, адже нинішній оберт насилля мобілізує прихильників радикальних течій.
Це ще раз доводить, що РФ - не держава, а терорист. І що нам треба готуватись.
Вибори в РФ восени. І якщо в Україні вичищати посіпак терористів, то всіх, а не вибірково. І армію забезпечувати належно, а не провалювати закупівлі і красти на контрактах, як зараз. ППО Ізраїля щойно показало ефективність, українська влада натомість згортає ракетні програми, а про розвиток повітряної оборони краще промовчу.
USS Monterey задержал в Аравийском море судно, на борту которого перевозили оружие. На его борту были обнаружены десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.
совпадние? не думаю...
После изъятия груза и допроса экипаж судна отпустили.