Обострение на Ближнем Востоке: в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали более 200 человек

В Израиле больницы в центре и на юге страны оказали медицинскую помощь более 200 пострадавшим. Ранения люди получили в результате ракетного обстрела из сектора Газа или инцидентов с применением насилия, произошедших во вторник вечером.

Как информует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Haaretz.

Так, семь человек попали в больницы в тяжелом состоянии.

В Медицинский центр Вольфсон госпитализированы четыре пациента в критическом состоянии, в том числе пятилетняя девочка, которая получила ранение в результате ракетного удара.

В медицинском центре "Рамбам" 84-летний мужчина в тяжелом состоянии был ранен при поджоге гостиницы в Акко.

В медицинском центре Галил в Нагарии оказали медицинскую помощь четверым полицейским, которые были ранены в результате забрасывания камнями во время демонстрации в Акко.

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Напомним, ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной длятся вторые сутки.

Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения из сектора Газа.