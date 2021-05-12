Имеют место факты использования детей младше 11 лет в распространении наркотиков. Дилеры подкупают их парой десятков гривен, - Мамедов

В Украине распространены факты сбыта несовершеннолетними наркотических средств через Telegram-каналы.

Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Такая проблема действительно существует. В течение прошлого года наблюдался рост более, чем вдвое количества уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Распространены факты сбыта несовершеннолетними наркотических средств через Telegram-каналы, через так называемые "закладки", - отметил он, отвечая на вопрос относительно ситуации с вовлечением подростков в наркобизнес.

По его информации, к уголовной ответственности привлекаются несовершеннолетние. Однако, кто эти лица, которые вовлекли ребенка в преступную деятельность, кто бенефициар схемы, какие наиболее распространенные способы закупки и в целом вовлеченность детей в процесс – эти главные вопросы пока остаются открытыми.

Мамедов привел два ярких примера. В Донецкой области несовершеннолетний через Telegram- канал заказал наркотическое средство, перечислив через терминал самообслуживания деньги, а через некоторое время получил сообщение с координатами местонахождения "закладки". Есть данные счета и номер телефона, однако распространители не установлены.

В Волынской области несовершеннолетняя через тот же Telegram приобрела психотропное вещество PVP в больших размерах и получила его через "Новую почту". Установлен только получатель.

Читайте также: 20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Сейчас Офисом Генерального прокурора инициировано изучение состояния организации процессуального руководства досудебным расследованием и поддержание публичного обвинения в таких уголовных процессах. Будем предлагать конкретные меры по устранению таких недостатков. К сожалению, другой формы эффективного реагирования на это явление, кроме уголовной ответственности, в мире нет. Профилактика не настолько действенна, но в комплексе может дать эффект", - добавил замгенпрокурора.

Он напомнил, что ответственность за такие действия наступает с 16 лет. Таким образом дети, не достигшие 16-летнего возраста, не несут уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений в сфере оборота наркотиков.

"Но в то же время, Уголовным и Уголовным процессуальным кодексами предусмотрены принудительные меры воспитательного характера к детям с 11 лет, если ими совершаются общественно-опасные правонарушения. К сожалению, факты использования детей младше 11 лет в распространении наркотиков имеют место. У них еще отсутствует критическое мышление и понимание того, что это незаконно. А дилеры, подкупая детей парой десятков гривен, делают свое дело. К таким детям соцслужбы должны применять комплекс индивидуальных профилактических мер для предотвращения совершения уголовных преступлений. И, безусловно, к этому процессу должны приобщаться и родители ребенка, и учебное заведение, и другие люди, те, кто является авторитетом для ребенка", - подытожил он.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым читайте здесь.