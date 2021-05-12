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Кроме "вакцинных" сертификатов будут и другие варианты для пересечения границы ЕС, - замглавы Минздрава Кучер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кроме

Вакцинный сертификат не будет панацеей для пересечения границ, ЕС может предложить и другие варианты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Кроме сертификатов, я думаю, будут и другие пути (решения того. – Ред.), каким образом можно будет пересекать границы ЕС", - сказал он на брифинге в среду.

Кучер отметил, что вакцинные сертификаты в Украине точно будут, но это не произойдет быстрее, чем в ЕС, "потому что мы только подключаемся к этой системе".

Он отметил, что пока нет решения, нужно ли будет делать тесты на COVID-19 для пересечения границ ЕС в случае, если нет сертификата.

"Никого обязывать делать эти сертификаты пока не планируется, но точно с сертификатами будет удобнее пересекать границу. Мы уже чувствуем, что такая тенденция есть, и Украина, как часть цивилизованного мира, приобщится к этому", - сказал он.

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Кучер отметил, что сертификат предварительно будет выдаваться через приложение "Дія".

"Планируется, что сертификат можно будет распечатать и получить в бумажном виде, например, через центр оказания административных услуг, но решения финального пока нет", - сказал он.
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Топ комментарии
+3
Какой? В мечтах и видосиках вашего Зели? Гниды, гробят все, к чему пркасаются.
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12.05.2021 10:56
+2
Партизанскими тропами...
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12.05.2021 10:55
+2
Думает он)))
Изображает бурную деятельность, как решит ЕС так и будет, и подстраивался нужно будет под это решение, а не как всегда выдувать велосипед
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12.05.2021 11:00
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Катапультой, например. Правда один раз и в одну сторону, зато сертификат не нужен.
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12.05.2021 10:53 Ответить
Партизанскими тропами...
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12.05.2021 10:55 Ответить
Какой? В мечтах и видосиках вашего Зели? Гниды, гробят все, к чему пркасаются.
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12.05.2021 10:56 Ответить
Крім "вакцинних" сертифікатів будуть і інші варіанти для перетину кордону ЄС, - заступник голови МОЗ Кучер - Цензор.НЕТ 1810
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12.05.2021 10:57 Ответить
Ну, учитывая ваши победы в вакцинации, сертификаты также просрете
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12.05.2021 10:57 Ответить
Думает он)))
Изображает бурную деятельность, как решит ЕС так и будет, и подстраивался нужно будет под это решение, а не как всегда выдувать велосипед
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12.05.2021 11:00 Ответить
Як Чаус?
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12.05.2021 11:03 Ответить
Що воно несе?
Це воно засвідчує, що "українські сертифікати" будуть НЕ дійсні для цивілізованого світу? Що пліснява не збирається закуповувати сертифіковану вакцину, а продовжить колоти нарід фуфломіцином? Хана безвізу. Зате поржалІ.
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12.05.2021 11:13 Ответить
Тобто ваші сертифікати - фуфло? 😵😰
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12.05.2021 11:16 Ответить
Не сам сертификат, а вакцины, указанные в нем. Скорее всего там не будет ни китайских ни индийских.
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12.05.2021 11:31 Ответить
Добре, а що вартувати е сертифікат, у якому вказані фуфлижні вакцини? Він буде чогось вартий, чи таки буде фуфлом?
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12.05.2021 14:05 Ответить
А можеш ширнутись без зиску, просто заради спасіння життів, найкращою, на твою думку, вакциною і відмовитись від сертифікату?
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12.05.2021 14:38 Ответить
Не можу. 😊 Не ширяюся. Тим паче - вакциною. 😁 Перехворів я. Антитіла маю. 😊
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12.05.2021 14:54 Ответить
А з ними сертифікат дадуть?
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12.05.2021 14:59 Ответить
А нафіга мені фуфлижний сертифікат? Я обходжуся тестом. 😊
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12.05.2021 15:17 Ответить
Как оригинально рулит этот новый слуга кучер - не правда ли господа. Сертификат вакцинирования с успехом заменят практически все валюты, ну окромя разве юаня да обосраного расийского *****.
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12.05.2021 11:52 Ответить
 
 