Кроме "вакцинных" сертификатов будут и другие варианты для пересечения границы ЕС, - замглавы Минздрава Кучер
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Вакцинный сертификат не будет панацеей для пересечения границ, ЕС может предложить и другие варианты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.
"Кроме сертификатов, я думаю, будут и другие пути (решения того. – Ред.), каким образом можно будет пересекать границы ЕС", - сказал он на брифинге в среду.
Кучер отметил, что вакцинные сертификаты в Украине точно будут, но это не произойдет быстрее, чем в ЕС, "потому что мы только подключаемся к этой системе".
Он отметил, что пока нет решения, нужно ли будет делать тесты на COVID-19 для пересечения границ ЕС в случае, если нет сертификата.
"Никого обязывать делать эти сертификаты пока не планируется, но точно с сертификатами будет удобнее пересекать границу. Мы уже чувствуем, что такая тенденция есть, и Украина, как часть цивилизованного мира, приобщится к этому", - сказал он.
Кучер отметил, что сертификат предварительно будет выдаваться через приложение "Дія".
"Планируется, что сертификат можно будет распечатать и получить в бумажном виде, например, через центр оказания административных услуг, но решения финального пока нет", - сказал он.
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Изображает бурную деятельность, как решит ЕС так и будет, и подстраивался нужно будет под это решение, а не как всегда выдувать велосипед
Це воно засвідчує, що "українські сертифікати" будуть НЕ дійсні для цивілізованого світу? Що пліснява не збирається закуповувати сертифіковану вакцину, а продовжить колоти нарід фуфломіцином? Хана безвізу. Зате поржалІ.