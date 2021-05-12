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Зеленский наградил пограничника Пронько, раненого при нападении в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге

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Зеленский наградил пограничника Пронько, раненого при нападении в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге

Президент Украины отметил офицера-пограничника, получившего ножевые ранения во время исполнения обязанностей в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Капитан Дмитрий Пронько награжден медалью "За бездоганну службу" III степени в соответствии с Указом Президента Украины 182/2021 о награждении государственными наградами Украины.

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Как сообщалось, 19 февраля нынешнего года в Санкт-Петербурге, в Генконсульстве Украины, на военнослужащего Госпогранслужбы, который выполняет задачи по охране иностранных дипломатических учреждений Украины, напал мужчина с ножом. Он нанес пограничнику несколько ножевых ранений. Россиянин без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу же после того, как ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались несмертельными. Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место скорую помощь. До ее приезда другой военнослужащий Государственной пограничной службы Украины оказал раненому первую медицинскую помощь.

В настоящее время военнослужащий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять служебные обязанности.
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вони вважаються погранцами, коли чатують на дверях посольств? прикольно.
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12.05.2021 11:08 Ответить
Як би ти мав клепку в голові, то знав би що територія посольства вважається українською територією. Тому там і погранець.
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12.05.2021 11:12 Ответить
Американські посольства охороняє спецназ. Чому взагалі досі не розірвані дипломатичні відносини з агресором? Ці поранення українського прикордонника це відповідальність влади, яка не евакуювала українські диппредставництва з території агресора!
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12.05.2021 11:40 Ответить
Ну. типа, посольство - это территория того государства. Работа блатная, конечно. на фоне остальных пограничников.
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12.05.2021 11:12 Ответить
Не очень понятно, за что его наградили. По этой логике нужно награждать военнослужащих, которые травмировались, когда перевернулись на машине. Зеленский наградил пограничника Пронько, раненого при нападении в Генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 4860
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12.05.2021 11:11 Ответить
И наказать за нарушение требований при контакте с животными ...намордник , поводок и строгий ошейник обязательны для посетителей с двуглавой курицей-мутантом на паспортине.
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12.05.2021 11:11 Ответить
Очередная пиар-акция пианиста! В чем заслуга офицера ? Удачно увернулся или вступил в схватку и обезоружил нападающего? Остался жив -молодец ,но героизма он не проявлял. НЕЛЬЗЯ ОБЕСЦЕНИВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ!
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12.05.2021 11:42 Ответить
 
 