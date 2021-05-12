РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8957 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 046 10
армия РФ (15369) граница (4742) Таран Андрей (267)

РФ не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от границы Украины: техника остается, перебрасывается только личный состав, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

РФ не спешит выполнять свои обещания по отводу войск от границы Украины: техника остается, перебрасывается только личный состав, - Таран

Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от границы Украины, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания по отведению войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, информации, которую мы получаем от разведок наших западных партнеров, - Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это так, но очень медленно и то, что они обещали до мая уже отвести войска, не отвечает действительности", - сказал он на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таран указал, что на теперешнее время отведенное количество войск становит около 4 тыс. военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС будет повышать устойчивость Украины перед стратегическим вызовом со стороны России, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

"При этом важно отметить, что на нашей северной границе с РФ техника остается, отводятся только войска, а мы знаем, что главным фактором, который не так быстро позволяет передвигать войска, является необходимость передвижения техники. Потому если техника остается, перекидывание личного состава не составляет значительной трудности", - добавил он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"РФ не спешит выполнять свои обещания"? Какая неожиданность! Просто невероятно!
показать весь комментарий
12.05.2021 10:58 Ответить
что можно было рашистам верить , АБСУРД
показать весь комментарий
12.05.2021 11:11 Ответить
кацапу вірити, себе не поважати
показать весь комментарий
12.05.2021 10:58 Ответить
А дегенератина в видосике сказала, что кацапов вже нема
показать весь комментарий
12.05.2021 10:59 Ответить
Коли це лапті виконували свої обіцянки?
показать весь комментарий
12.05.2021 11:01 Ответить
Обіцянки цяцянки.
показать весь комментарий
12.05.2021 11:02 Ответить
Ну а вы нам решили об этом рассказать ,после того ,как вас амеры мордой в это дерьмо ткнули вчера
показать весь комментарий
12.05.2021 11:03 Ответить
Эта угроза будет висеть над Украиной постоянно. Пока 1) просто не сдохнет замочившись в сортире Путинило 2) пока в РФ к власти придут более нормальные люди из гражданских 3) пока Украина не вступит в ЕС и НАТО 4) а скорее всего когда на месте РФ будет 25 -30 отдельных государств не очень дружелюбно относящихся друг к другу, а захваченные исконные земли соседей вернутся " в родную гавань". ( Абхазия, Юж. Осетия, Приднестровье, Крым, Севастополь, ОРДЛО, Карабах, Курилы ( все), Карелия ( Выборг), Дальний восток. ( юж. часть), Тува и т.д.)
показать весь комментарий
12.05.2021 11:13 Ответить
поляскав таран язиком і що від цього змінилося?
показать весь комментарий
12.05.2021 14:16 Ответить
 
 