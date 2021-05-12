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Беларусь (7525) граница (4742) Россия (91279) Таран Андрей (267)

Угрозы наступления России с территории Беларуси пока нет: в случае необходимости у нас разработаны определенные планы, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Угрозы наступления России с территории Беларуси пока нет: в случае необходимости у нас разработаны определенные планы, - Таран

Украина пока не видит угрозы наступления России с территории Беларуси, но у Генерального штаба Вооруженных сил есть план реагирования на такой случай, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск - с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Беларуси. Но на нынешнее время непосредственных угроз мы не отмечаем. В то же время в случае необходимости у нас разработаны Генеральным штабом определенные планы, и мы знаем, что делать, если мы увидим признаки создания группирования вооруженных сил, которое может быть применено через территорию Беларуси для нападения на Украину", - сказал Таран на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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План это то что курят, или все таки на бумаге?
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12.05.2021 11:04 Ответить
Беларусь и раша одно и то же .
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12.05.2021 11:07 Ответить
Ніфіга у вас нема.
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12.05.2021 11:08 Ответить
и планы, и дорожки
Загрози наступу Росії з території Білорусі поки немає: у разі необхідності у нас розроблені певні плани, - Таран - Цензор.НЕТ 9271
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12.05.2021 12:23 Ответить
перемагають дії, а не плани
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12.05.2021 12:47 Ответить
цікаво, шо за план? зустрічати з хлібом-сіллю і концертом Зеленського?
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05.06.2021 14:47 Ответить
 
 