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Установлена гибель 34 детей в результате конфликта на Донбассе, около 100 ранены, 18 - получили инвалидность, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Установлена гибель 34 детей в результате конфликта на Донбассе, около 100 ранены, 18 - получили инвалидность, - Мамедов

По данным на настоящий момент, с начала вооруженного конфликта на Донбассе установлена гибель 34 детей в Луганской и Донецкой областях.

Об этом замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых – около 100. Инвалидность получили 18", - уточнил он.

"На самом деле, дети войны – это очень трагичная и болезненная проблема, которую мы изучаем в рамках нашей координации с правоохранительными органами. По официальным данным, более 33 тысяч детей имеют статус пострадавших. Кстати, знаете, что сейчас дает статус пострадавшего? Бесплатное питание в школе", - подчеркивает замгенпрокурора.

По информации Мамедова, на линии соприкосновения проживают около 37 тысяч детей.

"Уже сейчас нужно думать, как они будут интегрированы в мирную жизнь. Ответы на эти вопросы мог бы дать инструмент переходного правосудия, проект концепции которого находится на рассмотрении в Офисе Президента", - подытожил он.

Полный текст интервью с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым читайте здесь.

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Автор: Ірина Дашківська
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Но кацапы призывают скорбить про казань. А это... Ну так, издержки. мышебратья, да?
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12.05.2021 11:32 Ответить
никто не призывает.
Несчастные дети, убитые горем родители. Можешь плясать, нелюдь.
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12.05.2021 12:26 Ответить
Не будет прощения русским гнидам.
Ни за саму войну у нас, ни за то, что эти подонки, сами убивая детей, спихивают на нас, как с тем несчастным Вадиком, погибшем второго апреля, но "очевидцы видели" беспилотник... третьего!
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12.05.2021 12:28 Ответить
 
 