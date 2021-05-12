Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить"
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Министерство здравоохранения потенциально может выполнить цель по вакцинации от коронавируса 50% населения Украины до 24 августа. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский.
Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Минздрав расписал, сколько нужно делать прививок ежемесячно - 5,6 млн.
"Проверили наши мощности, когда поступило 364 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В начале пасхальных праздников открылось 1700 пунктов вакцинирования – за эти два дня провели 70 тыс. и 74 тыс. прививок. То есть, система способна делать около 100 тыс. прививок в сутки. Это только с задействованными пунктами прививок, которых открылось 60%", - отметил замминистра.
Ляшко подчеркнул, что после задействования всех 3200 пунктов прививок и 500 мобильных бригад количество прививок значительно возрастет. Также в планах министерства - открыть в городах-миллионниках прививочные центры.
"Наша мощность – это делать около 10 млн прививок в месяц. Сейчас только вопрос в доступности и наличии вакцин. Президент поставил задачу найти возможности и приблизить поставки, чтобы организовать максимально прививки ко Дню Независимости - есть цель - вакцинировать 50%. Потенциально мы ее можем выполнить, будем стараться выполнить путем ускорения и поиска новых поставок", - заявил замглавы Минздрава.
Украина также обратилась к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь.
"Будем делать все для того, чтобы выполнить поручение, которое дали президент и премьер-министр Украины. (Точной) цифры (вакцинированных. - Ред.) не можем назвать, будем делать все, чтобы вакцинировать как можно больше людей", - отметил замминистра.
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До 24 серпня, серйозно? Чому не до 30-го? Щоб Бубочка відзвітував про "перемогу" над коронавірусом до свята?
Чим вакцинувати, какаяразінца, головне відсотки?Намалюєте. Вам, не звикати.
Таким довбаним совком, за 30 років Незалежності, не страждав ніхто, окрім "найвеличнішого мАлАдого лідера" Вави Зеленского.