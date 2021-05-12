Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить"

Министерство здравоохранения потенциально может выполнить цель по вакцинации от коронавируса 50% населения Украины до 24 августа. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Минздрав расписал, сколько нужно делать прививок ежемесячно - 5,6 млн.

"Проверили наши мощности, когда поступило 364 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В начале пасхальных праздников открылось 1700 пунктов вакцинирования – за эти два дня провели 70 тыс. и 74 тыс. прививок. То есть, система способна делать около 100 тыс. прививок в сутки. Это только с задействованными пунктами прививок, которых открылось 60%", - отметил замминистра.

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Ляшко подчеркнул, что после задействования всех 3200 пунктов прививок и 500 мобильных бригад количество прививок значительно возрастет. Также в планах министерства - открыть в городах-миллионниках прививочные центры.

"Наша мощность – это делать около 10 млн прививок в месяц. Сейчас только вопрос в доступности и наличии вакцин. Президент поставил задачу найти возможности и приблизить поставки, чтобы организовать максимально прививки ко Дню Независимости - есть цель - вакцинировать 50%. Потенциально мы ее можем выполнить, будем стараться выполнить путем ускорения и поиска новых поставок", - заявил замглавы Минздрава.

Украина также обратилась к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь.

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"Будем делать все для того, чтобы выполнить поручение, которое дали президент и премьер-министр Украины. (Точной) цифры (вакцинированных. - Ред.) не можем назвать, будем делать все, чтобы вакцинировать как можно больше людей", - отметил замминистра.