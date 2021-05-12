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Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа:

Министерство здравоохранения потенциально может выполнить цель по вакцинации от коронавируса 50% населения Украины до 24 августа. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Минздрав расписал, сколько нужно делать прививок ежемесячно - 5,6 млн.

"Проверили наши мощности, когда поступило 364 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В начале пасхальных праздников открылось 1700 пунктов вакцинирования – за эти два дня провели 70 тыс. и 74 тыс. прививок. То есть, система способна делать около 100 тыс. прививок в сутки. Это только с задействованными пунктами прививок, которых открылось 60%", - отметил замминистра.

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Ляшко подчеркнул, что после задействования всех 3200 пунктов прививок и 500 мобильных бригад количество прививок значительно возрастет. Также в планах министерства - открыть в городах-миллионниках прививочные центры.

"Наша мощность – это делать около 10 млн прививок в месяц. Сейчас только вопрос в доступности и наличии вакцин. Президент поставил задачу найти возможности и приблизить поставки, чтобы организовать максимально прививки ко Дню Независимости - есть цель - вакцинировать 50%. Потенциально мы ее можем выполнить, будем стараться выполнить путем ускорения и поиска новых поставок", - заявил замглавы Минздрава.

Украина также обратилась к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь.

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"Будем делать все для того, чтобы выполнить поручение, которое дали президент и премьер-министр Украины. (Точной) цифры (вакцинированных. - Ред.) не можем назвать, будем делать все, чтобы вакцинировать как можно больше людей", - отметил замминистра.
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Топ комментарии
+10
Наверное распылять планируют?
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12.05.2021 11:11
+7
фантазьор, ти меня називала...фантазьор Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 4085
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12.05.2021 11:12
+4
Брешуть і не посміхнуться. Навчилися у шмарклі. Скільки часу це ще терпіти?
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12.05.2021 11:14
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Наверное распылять планируют?
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12.05.2021 11:11 Ответить
Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 1168

Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 9315

Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 3246
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12.05.2021 11:20 Ответить
фантазьор, ти меня називала...фантазьор Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 4085
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12.05.2021 11:12 Ответить
Брешуть і не посміхнуться. Навчилися у шмарклі. Скільки часу це ще терпіти?
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12.05.2021 11:14 Ответить
Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 6506
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12.05.2021 11:15 Ответить
От же Ляшко безграмотный... Слово "потенциально" в твоих высказываниях правильно надо писать "импотентно". Понабирают санитаров на должности врачей, блн.
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12.05.2021 11:15 Ответить
А фактически? Песдун ты, Ляшко.
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12.05.2021 11:16 Ответить
пятилетку за два года.... где-то я это уже слышал ))))
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12.05.2021 11:16 Ответить
Многие уже переболели . Надо ли им прививаться ?
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12.05.2021 11:19 Ответить
При официальной записи на вакцинацию 500 тыс. а при населении в 40 миллионов это завышено оптимистические фантазии. Тут же не вопрос даже в наличии вакцины. Вопрос в ее общепризнанном качестве, безопасности и эффективности перед новыми и новыми штаммами , вопрос о готовности населения в принципе проходить вакцинацию, и еще не мало значимый нюанс - все люди имеющие даже косвенное отношение к медицине всех форм собственности еще не привиты да по моему и не очень жаждут этого. А это как сигнал всем остальным, как тест своего рода.
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12.05.2021 11:21 Ответить
Ляшко о COVID-вакцинации 50% граждан до 24 августа: "Потенциально мы ее можем выполнить" - Цензор.НЕТ 3348
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12.05.2021 11:22 Ответить
Ты шо потерпевшую дегенератину палишь? Она в видосике сказала, что 70%
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12.05.2021 11:26 Ответить
Совки довбані.
До 24 серпня, серйозно? Чому не до 30-го? Щоб Бубочка відзвітував про "перемогу" над коронавірусом до свята?
Чим вакцинувати, какаяразінца, головне відсотки?Намалюєте. Вам, не звикати.
Таким довбаним совком, за 30 років Незалежності, не страждав ніхто, окрім "найвеличнішого мАлАдого лідера" Вави Зеленского.
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12.05.2021 11:29 Ответить
Потенциально у ляшко стоит , а на деле ....
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12.05.2021 12:20 Ответить
Потэнциально я внебрачный внук Елизаветы 2!
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12.05.2021 13:14 Ответить
Совковая мерзкая привычка все делать к праздничным датам. Не помню, чтобы Кучма, Ющенко или даже одиозный Янукович такое устраивали, не говоря уже о том, что "при Порохе такой хy@ни не было". А это зеленое падло, которому при развале совка было 13 лет, брежневские замашки повторяет, сцарь долбаный
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12.05.2021 22:45 Ответить
 
 