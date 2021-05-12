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Новости Политика Украины
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Приватизация "Мотор Сичи": экс-главе ФГИ Прядко предъявили подозрение - суд освободил его от ответственности из-за истечения сроков давности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приватизация

Бывшему главе Фонда государственного имущества Владимиру Прядко предъявили подозрение в халатности из-за проведения приватизации "Мотор Сичи" в 1993 году. Печерский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности из-за сроков давности.

Об этом свидетельствует решение суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Прядко в 1991 году стал первым в истории независимой Украины главой Фонда госимущества. Он занимал эту должность до августа 1994 года.

В июне 1993 года он разрешил приватизацию бывшего государственного завода "Моторостроитель" в Запорожье, который был переименован в "Мотор Сич".

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По версии следствия, которое началось только в текущем году, при приватизации завода были допущены ряд незаконных действий.

Так, глава Фонда госимущества Прядко на месяц затянул со сроками формирования комиссии по приватизации, а также незаконно назначил представителем ФГИ в инвентаризационной комиссии гендиректора "Мотор Сичи".

Кроме того, следствие считает, что сама инвентаризация была проведена с нарушением норм и регламентов и с занижением стоимости активов предприятия.

Несмотря на нарушения, Прядко утвердил пакт оценки имущественного комплекса с заниженными показателями, а затем утвердил план приватизации.

"Заключением от 16.03.2021 специалистов Государственной аудиторской службы установлено нарушение предприватизационного и приватизационного процесса ГП "Мотор Сич" через минимизацию стоимости приватизации государственного имущества, занижения размера уставного фонда более чем 30 раз, чем государству нанесен ущерб (вред) в размере не менее, чем на суму 18 372 587 857 гривен", - сказано в судебном решении.

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Срок привлечения к ответственности за данное преступление составляет 5 лет, и он истек.

В связи с этим в конце апреля Печерский суд рассмотрел ходатайство об освобождении Владимира Прядко от уголовной ответственности. Сам обвиняемый своей вины в преступлении не признал, но ходатайство поддержал. Он мотивировал это пожилым возрастом (73 года) и неудовлетворительным состоянием здоровья

В итоге суд экс-главу ФГИ освободили от уголовной ответственности и закрыл дело против него.

Напоним, в марте 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что "Мотор Сич" вскоре перейдет в госсобственность. Позже президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение СНБО.

Антимонопольный комитет Украины отклонил четвертую заявку китайских инвесторов на концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сичи", поданную в конце 2020 года, в связи с введением в январе 2021 года санкций против них решением СНБО и указом президента.
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Топ комментарии
+9
поцы *** красноперые хитрожопые! всю Украину разворовали, а теперь они ***** не при делах, несварение желудков уже у них... Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності - Цензор.НЕТ 8338..
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12.05.2021 11:43
+5
Пора уже дедушка Богуслаева брать за шкирку и тянуть до Деда Лукьяна!
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12.05.2021 11:34
+3
грудня 1991 по 19 липня 1994 - перЗедентом был Леонид Макарович Кравчук - старая коммуняцкая шлюха!..

скажите, кто поверит что решение о приватизации "МоторСич" вопрос прошло мимо Кравчука?!..
PS решение о приватизации "МС" біло принято в 1993 году..

может быть ГенПрокуратуре предъявить "пидозру" старой суке Кравчуку за подрыв обороноспособности Украины и за госизмену?!
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12.05.2021 11:45
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Всё прекрасно в заголовке к этой новости! Этакий срез эпохи.
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12.05.2021 11:30 Ответить
Пора уже дедушка Богуслаева брать за шкирку и тянуть до Деда Лукьяна!
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12.05.2021 11:34 Ответить
уголовная ладно, но материальная ответственность, как же...?
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12.05.2021 11:43 Ответить
поцы *** красноперые хитрожопые! всю Украину разворовали, а теперь они ***** не при делах, несварение желудков уже у них... Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності - Цензор.НЕТ 8338..
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12.05.2021 11:43 Ответить
грудня 1991 по 19 липня 1994 - перЗедентом был Леонид Макарович Кравчук - старая коммуняцкая шлюха!..

скажите, кто поверит что решение о приватизации "МоторСич" вопрос прошло мимо Кравчука?!..
PS решение о приватизации "МС" біло принято в 1993 году..

может быть ГенПрокуратуре предъявить "пидозру" старой суке Кравчуку за подрыв обороноспособности Украины и за госизмену?!
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12.05.2021 11:45 Ответить
Там Кучма этой приватизацией руководил--он был премьер-министром и друганил с богуслаевым.
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13.05.2021 01:49 Ответить
Самое главное - виноватых-то нет. Кто не успел - тот опоздал.
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12.05.2021 11:53 Ответить
Кто бы сомневался
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12.05.2021 12:20 Ответить
А китайцам кто разрешил продавать в 2016 году?
Срок давности еще не истек, поэтому не будем задавать глупых вопросов. Приватизація "Мотор Січі": ексголові ФДМ Прядку висунули підозру - суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності - Цензор.НЕТ 456
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12.05.2021 12:23 Ответить
5 лет, истёк.
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12.05.2021 12:28 Ответить
Богуслаев продал свою часть кетайцам, по кетайским понятиям покупатель обладает всеми "достоинствами" мошенника, его там на родине тягают за уши. Мошенник украинский (Янек и богуслаев) встретили мошенника кетайского, а почему так долго - кетайский мошенник искал лохов в Кетае. И нашел, деньги заплатили только через три года.
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12.05.2021 13:36 Ответить
 
 