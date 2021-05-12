В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой: один из них госпитализирован, второй задержан. ФОТОрепортаж
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Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Правонарушителя задержали патрульные полицейские, а пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Начато уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Соломенского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на улице Волгоградской между двумя незнакомцами происходит конфликт и слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехал экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи.
Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что между 33-летним потерпевшим и его знакомым возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в сторону оппонента и убежал.
Получив приметы нападавшего, работники полиции обследовали прилегающую территорию и неподалеку от места совершения правонарушения заметили мужчину, похожего по описанию. Его остановили для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него предмет, похожий на травматический пистолет.
С места происшествия эксперты изъяли пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу. Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. Задержанный - местный житель, 1974 года рождения.
Следователем Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщает ДТП.kiev.ua в результате стрельбы был госпитализирован с огнестрельными ранениями был госпитализирован один человек, другого задержали на месте.
Пожалуйста, подождите...
Ну вот ты попал в ситуацию как описана в статье...пистолет лежит у тебя в кармане...
Твои действия??
В статье ситуация никак не описана от слова вообще. Описано только то, что произошел конфликт между двумя знакомыми. Не вижу чем это отличается от аналогичных конфликтов, когда между двумя знакомыми, произошел конфликт в ходе которого, один зарубил другого топором?! Не думаю, что жертва как-то должна отреагировать по разному
Или ты собираешься доставать пистолет первым?? Ну тогда о какой обороге ты шепчешь??
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Умные имеют револьвер... там всегда патрон в патроннике.
Еще кстати вопрос было у него разрешение или нет - в статье про это ничего нет (как и про "незаконное ношение")
Вы пытаетесь манипулировать, стоя какую то гипотезу из непонятных соображений, выбирая одни варианты и отвергая другие, которая просто рушится, одним единственным ФАКТОМ - есть пример постсоветской страны Молдавии, которая находится в одном социально экономическом положении с Украиной (в которой даже есть аналог "Донбасса" - Приднестровье) и в которой после "легализации" огнестрела уровень тяжелых преступлений, о чудо - упал!!! А теперь поробуйте возразить и сочинить причину по которой в Украине это пойдет по другому сценарию
Да и применение его для обороны законодательством не урегулировано и скорее всего тебя еще и посадят!
И не пытайтесь съехать, сыграв в игру "кто последний ответил тот и доказал правоту": вы сделали реплику на часть моего сообщения про "90е", хотя оно вообще "ни про что" и отморозились на мой пример по Молдавии
PS Лучше иметь пистолет который ни разу не понадобится, чем не иметь его, когда он будет нужен
Как используют пистолет?! Стреляют из него! Если вы намекаете, что соперник выстрелил первым и неожиданно, то и битой по башке, вам точно так же могут стукнуть, после чего вы отрубитесь и грош цена, что ты боксер и у тебя есть пистолет и автомат.
А вообще, если произошел конфликт и ты изначально обороняющаяся сторона, то оружие просто изначально демонстрируется (легальное оружие люди носят в кобуре), после чего любые резкие движения противника можно расценивать как попытку достать свое оружие (из кармана явно будет дольше) либо отобрать твое и соответственно ты принимаешь "меры". Поверьте любителей поиграть в ковбоя (кто быстрее выхватит) не много
Выхватишь и выстрелишь?? Повторюсь...ты станешь преступником и сядяшь..
И если ты кого то пристрелишь...даже если этот кто то был с пистолетом...то с большой долей вероятности преступником окажешься ты..
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Это самый лучший случай. Потому, что труп показаний давать не сможет. А оставшийся в живых будет говорить ПРАВИЛЬНО. Если, конечно, свидетелей не было...живых.
Но этого нет...и поверь мне никода не будет..
Нет даже элементарного...защиты своего жилища и своей собственности...
Пять орлов ломают дверь в дом...одного хозяин валит ножом.. и он виноват....
О какой защите пистолетом на улице вы шепчете??
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Всё есть - Статья 36.5. Просто её надо оставить одну, а всю остальную муть с двоякими трактовками ВЫБРОСИТЬ.
По Молдове врете!
Закон по короткостволу был принят в 1994 и с тех пор уровень тяжких преступлений только падал (упал в 2 раза). Однако в 2000х действительно был НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ всплеск, но он совпал с сокращением полиции и массовой амнистией! Так что связи этого скачка с законом о короткостволе нет вообще!!!
И по Молдове наши журналисты тупо врут. Статистику приводят все начиная с 1998 года, "скромно" не замечая, что с 1994 по 1997 год количество тяжких преступлений с применением оружия росло. В 1997 (1996) году в Молдове было предумышленных убийств -- 414 (398), предумышленное нанесение тяжких -- 525 (509), ограблений с оружием -- 874 (797), ограблений -- 2400 (1851). Итого 4213 против 3555 годом ранее.
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и где это он сидит?
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естественный отбор...
А то оружие кстати никуда не делось (конфискованы крохи) и даже приумножилось
До 40 років всі ковбої вже встигнуть засвітитись і їм просто не надавати дозвіл - то й все
Але коротко все це називається "легалізація зброї"
1. УПК не соответствует Конституции Украины
2. Когда все государственные системы сгнили от коррупции, о каких новых законах можно говорить? Если на тебя нападет обдолбанный мажор, а ты его подстрелишь, то догадайся с одного раза, кто сядет?
Сейчас же добивают и без травмата...
Армяне классово близки?
З.Ы. ветеранам - зачёт.
И что это за ересь 7 лет? Если тот первый начал то заслужено должен был быть нашпигован резиной, для этого оно и продается...