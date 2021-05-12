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Сегодня ВСУ на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сегодня ВСУ на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, - Хомчак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Вооруженные силы Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отпору вооруженной агрессии... Я с уверенностью скажу, что готовы на 100%, а вот дальше, когда начинается бой или агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти, это покажет только бой", - сказал Хомчак.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
За фактичної відсутності авіації та флоту - дуже смілива заява.
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12.05.2021 11:40
+8
и что есть чем ракеты перехватывать!?..свои средней дальности для ответки готовы!?..нептунов и громов с коршунами дивизионы где нужно стоят!?..че т это..че т боязно от такой уверенности...
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12.05.2021 11:49
+6
морально - да...
а материально (вооружение, патроны, техника, ГСМ, рембазы, кухни (продукты), одежда-обувь, медицина (полевая+эвакуация) ? на всем же экономите (ну кроме себя, любимых)...
плюс - не стрелять-отвести-запретить... с этим как????
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12.05.2021 11:46
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А готовы ли политики ? Может опять захотят в глаза поглядеть ?
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12.05.2021 11:39 Ответить
Домовляться десь посередині, як сказав блазень.
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12.05.2021 11:40 Ответить
Хомчак робить брехливі заяви, нам до готовності до нападу як до Місяця на колінах! Фейкові звіти командування шкодять більше ніж ворог! Хомчак має йти з посади, поки не почалось чергове загострення і Хомчак знову не втік посадками кинувши війська напризволяще! Поки ЗСУ не збільшене до 600 тис. військовослужбовців говорити про стовідсоткову готовність до відбиття ворожого нападу може або брехун, або зрадник!
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12.05.2021 11:47 Ответить
100 % готовность к отпору - это такая ситуация, как в Израиле, когда даже крохотная страна способна за 12 часов поставить под ружьё первоклассную армию численностью 900 тысяч военнослужащих.
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12.05.2021 11:57 Ответить
в Израиле большинство гражданских (резервистов) имеют дома автоматы, а у нас народу для защиты от безработных быков на улице, которых МАССА, даже резино-пукалку НЕ ДАДУТ -- украинец перед лицом врага должен быть в пеленке младенца.
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12.05.2021 13:25 Ответить
Сегодня ВСУ на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4073
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12.05.2021 11:46 Ответить
альо, Хомчак!
болванки в пускові Нептуна зарядив ?
Вільх аж цілих сто штук та

Богдана гідропострілом пуляє.......

за цілих ДВА роки ці розробки ні зрушили ні на крок після Гетьмана та Пастора Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9542
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12.05.2021 11:55 Ответить
Когда практически нет ракет с дальностями хотя бы до 500 км., все о чем толкует Хомчак годится только для войны малой интенсивности с полурегулярными формированиями. А воевать придется с российскими ракетами с дальностями в 2000 км.... Хочак чем отвечать собирается? Диверсиями в тылу врага?
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12.05.2021 14:29 Ответить
Ще один виліз.
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12.05.2021 11:39 Ответить
За фактичної відсутності авіації та флоту - дуже смілива заява.
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12.05.2021 11:40 Ответить
Чтобы так врать в глаза нужна не смелость, а наглость.
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12.05.2021 11:42 Ответить
Він не перший.
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12.05.2021 11:44 Ответить
ну що ви так, в Украіні за 7 років війни з"явилось 7 ескадрілій Ф16, тільки вони таємні дуже, а Нептуни іВільхи ось через місяць вже будуть готові по 100 комплексів!
Фантистика?? ну, звичайно, в наших головна мета - прокладочні вакцини, більше проблем нема
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12.05.2021 13:31 Ответить
немає системних реформ - немає економіки...немає економіки - немає сильної армії. бо гроші з неба не беруться, а те що раптом капне усе по маєтках олігархів-феодалів розтягається та віллам їх пасіпак. якось так.
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12.05.2021 14:27 Ответить
морально - да...
а материально (вооружение, патроны, техника, ГСМ, рембазы, кухни (продукты), одежда-обувь, медицина (полевая+эвакуация) ? на всем же экономите (ну кроме себя, любимых)...
плюс - не стрелять-отвести-запретить... с этим как????
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12.05.2021 11:46 Ответить
Бубочка в первых рядах на боевом осле будет?
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12.05.2021 11:46 Ответить
Нет, первым будет Порошенко на боевом беспилотнике.
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12.05.2021 12:02 Ответить
у нас не беспилотники, у нас новейшие пистпелотники, и во всех подразделениях
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12.05.2021 13:34 Ответить
не дай бог что, будет драпать первым
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12.05.2021 11:47 Ответить
и что есть чем ракеты перехватывать!?..свои средней дальности для ответки готовы!?..нептунов и громов с коршунами дивизионы где нужно стоят!?..че т это..че т боязно от такой уверенности...
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12.05.2021 11:49 Ответить
Мастера спорта по брехне!
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12.05.2021 11:50 Ответить
Улюблена фраза Хомячка.
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12.05.2021 12:04 Ответить
исключительная отличительная черта именно украинских мастеров спорта по этому делу
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12.05.2021 13:37 Ответить
Не сціть. От недавно казали, що один літак відремонтували.
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12.05.2021 12:01 Ответить
Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 609 Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 609 Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2682...это пять...
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12.05.2021 12:31 Ответить
а за 5 років один новий танк спромоглись для выйськ закупити
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12.05.2021 13:38 Ответить
Але це не досягнення "верховного", "головнокомандувача", "генерального штабу", "МО" України. Це тому, що в Україні є, були і будуть - СПРАВЖНІ ЧОЛОВІКИ - ЗАПЕКЛІ КОЗАЦЮРИ... !
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12.05.2021 12:14 Ответить
Это что, ВСУ укомплектованы на 100% или обеспечены на 100%. Скажите об укомплектованности чуть выше 50%, зарплате в 10 тыщ (370 долларов))))) у солдата, измененных нормах обеспечения одеждлй (раньше 1 комок выдавался на год, сейчас на 2), отмене материальной помощи, которую в объеме зарплаты даже янык с азировым платили. Расскажите о полной бюрократизации, покраске бордюров, построениях с утра до вечера через каждые 2 часа, о солдатах 50 лет и лейтенантах 55, о пристроенных женах и всесильных тыловиках. Много о чем можно сказать, но не о 100% готовности...
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12.05.2021 12:38 Ответить
Чомусь знайомі офіцери так не кажуть.... А це чмо хіба офіцер?
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12.05.2021 12:40 Ответить
Ага ***. Эта песня из того же сборника хотов что и "в Дебальцево котел невозможен", "в Илловайке нет котла"??? Кто-то верит этому ******?
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12.05.2021 13:03 Ответить
Кусты, в которых сидел хомчак под Иловайском переоборудованы в главный штаб
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12.05.2021 13:22 Ответить
Вірю.Цей не збреше.
"...Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.

...После того как выяснилось, что в Иловайске НВФ гораздо превышает прогнозируемое количество, а в самом Иловайске сделан мощный укрепрайон, Филоненко и Белецкий после первых неудачных боев («Азов» и «Донбасс» понесли потери убитыми и ранеными при попытке входа в город) отказались заводить свои батальоны в город... "

Иловайск. Все точки над i
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12.05.2021 13:24 Ответить
Обіцяти - не значить женитися.
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12.05.2021 13:58 Ответить
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии.Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак Источник: https://censor.net/ru/n3264730

Штабний хенерал краще знає, з штабу видніше Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7758
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12.05.2021 14:33 Ответить
После событий с "сапогами" в Чехии, как то по новому смотрятся деяния наших "господ".
1. Готовя избиения в РККА, НКВД провело операцию прикрытия - вовлекли немцев (Гейдриха) в сбор компромата на Тухача. купили доказательства но их не использовали. Не успели. Генералы сдались сами. Но прикрытие прошло успешно. Правда, уже Берия всех посвященных НКВДистов ....
2. крадя генерала РОВС, НКВД использовало подставных немецких офицеров дипломатов.
Тоже операция прикрытия була успешной. Но абвер в 1941 году, захватив архив НКВД в Минске вычислил их агента в Париже, и всю резидентуру отправил в концлагерь, и евреев,русских,французов. Только один Ейтингон успел убежать, бросив даже своих родственников - агентов
3. У нас сапоговская агентура, начала закупать никому не нужное вооружение именно в странах, пострадавших от диверсий . Типичная операция - прикрытие. Мотив -взрывы не касались Украины, у нас никаких контактов до взрывов не было. А для "хозяев" - мы покупаем вооружение, которое не нанесет никакого вреда "доблестным российским воинам"., ведь оно неприменимо в боевых условиях. Так что последствия для агентов предсказуемы.
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12.05.2021 14:40 Ответить
ДАААА! Вот это брехло,так брехло!!Этот Иловайский дезертир Хомчак по вранью, Переплюнул даже Зеленского!!
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12.05.2021 14:57 Ответить
это как 40% роста ввп ???
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12.05.2021 15:07 Ответить
Если готовы, то почему не отражают? Или они не в курсе, что в Крыму и Донбассе вооруженная агрессия уже 7 лет?
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12.05.2021 16:29 Ответить
Дебил...
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12.05.2021 23:55 Ответить
 
 