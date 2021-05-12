Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Четыре политические силы преодолели бы 5%-ный электоральный барьер на парламентских выборах в Украине, если бы они прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 14,4%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,7%, партию "Батькивщина" - 12,2%. Рейтинг других партий значительно ниже. Так, Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партию "Сила и честь" - 3, 2%, партию "За майбутне" - 3,0%. Рейтинг других политических сил ниже 3%", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 28,2%, "ЕС" - 18,3%, ОПЗЖ - 15%, "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и честь" - 6,4%, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА





Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 23-27 апреля 2021.