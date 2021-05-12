Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Четыре политические силы преодолели бы 5%-ный электоральный барьер на парламентских выборах в Украине, если бы они прошли в ближайшее время.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская солидарность" - 14,4%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,7%, партию "Батькивщина" - 12,2%. Рейтинг других партий значительно ниже. Так, Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партию "Сила и честь" - 3, 2%, партию "За майбутне" - 3,0%. Рейтинг других политических сил ниже 3%", - говорится в исследовании.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 23-27 апреля 2021.
Пожалуйста, подождите...
И если реально "не стану голосовать" в районе 12-20%, то остальные 20-25% - манипуляции "рейтинговыми агентства" - процент, который отнимается у одних партий в пользу заказчика (слуг урода) или чтобы занизить % неугодных зебильной власти партий
И если реально "не стану голосовать" в районе 12-20%, то остальные 20-25% - манипуляции "рейтинговыми агентства" - процент, который отнимается у одних партий в пользу заказчика (слуг урода) или чтобы занизить % неугодных зебильной власти партий
Важко буде цих наркозалежних потвор відірвати від корита !
http://osp-ua.info/vlada/551636-oleg-soskin-v-********-sformuvalos-suspilstvo-spektaklu.html
Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 23-27 апреля 2021. Источник: https://censor.net/ru/p3264732
Брись, ванька, під лавку!
навіщо ю та зе міняти? звалити в купу та перемішати, нормальні зелюли чи юзели вийдуть!
Олег Шарп, блогер, взято звідси
Зверніть увагу на графік на цій гілці. Станом на третю декаду жовтня минулого року цей "Рейтинг" показує (грубо, плюс/мінус 0,5%), що слуг уродів підтримує 25% виборців; зажопів - 17%, ЄС - 14%, матьківщину - 10%, голос і замайбах - по 5%. Всім іншим - "Рейтинг" прогнозував менше 5%.
Тим часом, по результатам місцевих виборів від 25.10.20р. цей "Рейтинг" вже публікує власне же дослідження "Моніторинг місцевих виборів 2020: ПІДСУМКИ. Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах", де пише: "Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар'єр подолали «Слуга народу» (14,5%), «Європейська солідарність» (13,7%), «Опозиційна платформа - За життя» (12,5%), «За майбутнє» (8,6%) та «Батьківщина» (8,5%). «Наш край» загалом підтримали 3,9%, ВО «Свобода» - 3,3%, Радикальну партію Ляшка - 2,4%, партію «Сила і честь» - 2,4%, партію «Пропозиція» - 2,2%, «УДАР Віталія Кличка» - 2,0%, «Голос» - 1,7%, партію Шарія - 1,4%, «Перемога Пальчевського» - 0,8%. Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії".
Порівняли? Зрозуміли, що більш-менш об'єктивно цей "Рейтинг" у своїх прогнозах показує відсотки партії "Євросолідарність", а слугам уродів, зажопам, матьківщині та Голосу - завищує від 20% до 50%??? І що в цих же межах занижує беніному "замайбаху" і социко-даркачівському "їхкрай"?
Тобто: "рейтинг" є однією із найбільш брехливих соцконтор. Вірити - не можна.
Владним партіям знижки
Може створити для них партію Зешарожопів? І поставити окремі урни (для сміття), щоб було куди кидати свої нікчемні голоси.
А люди зможуть, нарешті, обирати гідних
що, не було краще тієї гидоти, що обрали?
а кого обирати - від розуму та порядності виборця залежить.
Тому і потрібні урни для сміття, а не голосування.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1934