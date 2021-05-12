РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4847 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 168 32
ассоциация (972) бюджет (4808) Кабмин (13803) компенсации (469) мэр (1632) проезд (307) транспорт (1737) города (50)

Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте

В 2016 года государство не выполняет норму Конституции о компенсации расходов из местного бюджета, возникших в результате решений центральной власти. В частности, не компенсирует общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.

В своем заявлении Ассоциация городов Украины призвала правительство исправить эту ситуацию, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, она переложила свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время, льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медиков и соцработников будут возить в черкасских троллейбусах бесплатно

Ассоциация городов Украины отметила, что отсутствие компенсаций вредит громадам.

"Громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством. Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер, в частности образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Эта ситуация также приводит к деградации транспортной системы города, невозможности полноценно обеспечить транспортную доступность граждан в учреждения первоочередной необходимости: школ, аптек, больниц, продуктовых магазинов", - отмечают мэры городов.

В АГУ призвали Кабмин погасить задолженность, ведь без этих средств городским головам придется поднять цены.

"Поэтому, органы местного самоуправления призывают правительство предусмотреть в государственном бюджете средства на финансирование льгот на проезд и погасить долги за компенсацию в предыдущие годы. В случае не выделения из государственного бюджета необходимых средств, органы местного самоуправления будут вынуждены поднять цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение на территориях громад", - подчеркнули в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Киева могут расторгнуть договоры с частными перевозчиками, - КГГА

Ранее Ассоциация городов Украины призвала не допустить принятия законопроектов, которые лишают местное самоуправление полномочий в сфере охраны культурного наследия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Респект кабмину! Так держать! 73% должны насладиться до последнего идиота властью тех кого они избрали! Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 3033
показать весь комментарий
12.05.2021 11:56
+8
Зелёный кабмин никак нажраться не может , а вы им рейтинги и дальше поднимайте, лохи !
показать весь комментарий
12.05.2021 11:56
+7
Это точно.....
" с 2016 года государство отказалось финансировать"
показать весь комментарий
12.05.2021 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелёный самокат ? Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 9580
показать весь комментарий
12.05.2021 11:53 Ответить
" с 2016 года государство отказалось финансировать"
показать весь комментарий
12.05.2021 11:58 Ответить
они только заголовки читают)
показать весь комментарий
12.05.2021 14:19 Ответить
Велосипед!
Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 9871
показать весь комментарий
12.05.2021 12:01 Ответить
да ну прямо кабмин...давайте уж сразу МВФ...сволоти ненажерливі
показать весь комментарий
12.05.2021 11:53 Ответить
Я за, только обоснуйте, и валидаторы поставьте
показать весь комментарий
12.05.2021 11:56 Ответить
Зелёный кабмин никак нажраться не может , а вы им рейтинги и дальше поднимайте, лохи !
показать весь комментарий
12.05.2021 11:56 Ответить
Читаешь только заголовок, статью не осилил? Кабмин не финансирует с 2016 года, когда зелёных ещё в помине не было
показать весь комментарий
12.05.2021 12:12 Ответить
а чому питання виникло саме зараз??? Може мізки вмикнете??
показать весь комментарий
12.05.2021 13:13 Ответить
Респект кабмину! Так держать! 73% должны насладиться до последнего идиота властью тех кого они избрали! Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 3033
показать весь комментарий
12.05.2021 11:56 Ответить
Это точно.....
" с 2016 года государство отказалось финансировать"
показать весь комментарий
12.05.2021 11:59 Ответить
ботам некогда читать дальше заголовка
показать весь комментарий
12.05.2021 12:07 Ответить
Ботов содержит Зеленский. Доказано Фейсбуком Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 9094
показать весь комментарий
12.05.2021 13:14 Ответить
ах! Це Куля в лоба винуватий!??
Ну тоді гаразд! Підвищуйте - 73% баранів - не проти!
показать весь комментарий
12.05.2021 13:15 Ответить
Лочему тогда не возобновили с апреля 2019? Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 895
показать весь комментарий
12.05.2021 13:15 Ответить
Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 3481
показать весь комментарий
12.05.2021 11:58 Ответить
Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 8079
показать весь комментарий
12.05.2021 12:00 Ответить
Ответка за Медведку
показать весь комментарий
12.05.2021 12:02 Ответить
Порошенко перекинул льготы на плечи громад,Янукович повысил страховой стаж и возраст для получения пенсии.В Кривом Роге транспорт бесплатный,в Эстонии -тоже.При зеленой власти эти проблемы усугубились и расширились.И явно не в пользу нищих украинцев.Все хотят их кусок масла намазать на свою паску..В попе слипнется.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:03 Ответить
Вместо льгот, госструктуры должны приобретать проездные билеты для проезда в общественном транспорте. И всех делов. Но! До этого надо додуматься! А если нечем?
показать весь комментарий
12.05.2021 12:03 Ответить
Конституція прямо забороняє погіршувати поточне становище населення. Це стосовно льгот, підвищення пенсійного віку чи зменшення розміру пенсії - У вас є чим додуматись?
показать весь комментарий
12.05.2021 13:17 Ответить
Да в Кривом Роге транспорт бесплатный, а в Запорожье уже 9 грн. проезд с Бабурки и ещё и берут с пенсионеров. Вот такие вот фашисты при власти. А за что пенсионеру платить, если пенсия мизерная?
показать весь комментарий
12.05.2021 12:05 Ответить
мабуть бандерівці керують Запоріжжям? Чи там як на донбасі розповідають,що то Київ змушує їх грабувати населення?
показать весь комментарий
12.05.2021 13:18 Ответить
Уберите льготный проезд, все должны платить.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:24 Ответить
ну то поверни здоров'я чорнобильцям чи військовим з ментами
показать весь комментарий
12.05.2021 13:19 Ответить
За два года можно было бы и восстановить компенсацию. Зельц ведь не барыга. Не то что Порошенко. Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 2440
показать весь комментарий
12.05.2021 13:19 Ответить
гг чомусь питання виникло не у 2016 році Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 6909
Чи мізки на Сватах всі розтряс? Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 6694
показать весь комментарий
12.05.2021 13:20 Ответить
Хотелось бы услышать мнение властей Кривого Рога, где с 1 мая коммунальный транспорт стал бесплатным для горожан.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:38 Ответить
****-зеля, не мог ещё в 16м выборы выиграть, что бы порохососкам было проще предъявлять.
показать весь комментарий
12.05.2021 12:41 Ответить
при чому тут зе-барани, коли яйцелох це вводив?
показать весь комментарий
12.05.2021 13:21 Ответить
Зе, зачет ты урезал выплаты в 2016?
показать весь комментарий
13.05.2021 06:02 Ответить
 
 