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Украина лидирует среди стран-претендентов по выполнению заданий для вступления в НАТО, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина лидирует среди стран-претендентов по выполнению заданий для вступления в НАТО, - Хомчак

Вооруженные силы Украины находятся на первом месте среди вооруженных сил всех стран-претендентов по выполнению заданий, необходимых для вступления в НАТО, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Я вам хочу с гордостью сказать, что мы, военные, сегодня по выполнению заданий для возможности вступления Украины в НАТО, наверное, находимся на первом месте", - сказал Хомчак на специальной сессии всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более того, общаясь в главнокомандующими или начальниками Генеральных штабов стран-членов НАТО, я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили из заданий ко вступлению в НАТО, еще далеко не все страны выполнили, которые уже приняты, особенно те, которых принимали в последнее время - они еще и близко не выполнили те задания, которые выполнили мы", - добавил он.

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А зеля еще обещал контрактную армию ....
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12.05.2021 12:01 Ответить
Та да, а коронавирус мы как победили! Куда не плюнь мы впереди планеты всей, только вот реальность она совсем не такая как кокаиновый дурман....
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12.05.2021 12:02 Ответить
А ти не вживай, то й дурману не буде!
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12.05.2021 12:16 Ответить
С облегчением!
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12.05.2021 12:27 Ответить
Ну как интересно это лидерство коррелируется с фирмой монополистом поставщика питания для ВСУ которую протянул за уши сам генштаб ? Такая норма тоже есть в «заданиях» ? О дивный новый мир
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12.05.2021 12:12 Ответить
Обманка для лохтората. кто проверит...бла...бла...бла.....
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12.05.2021 12:15 Ответить
Сейчас еще сделают "Министерство правды"...Вот тогда хвалебных и восхитительных заказных новостей станет вообще валом! Сволочи лживые воровитые.
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12.05.2021 12:17 Ответить
Господи, що воно несе?
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12.05.2021 12:40 Ответить
А что за задания были?
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12.05.2021 18:19 Ответить
особенно в области коррупции и питании бойцов, с тараканами....
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13.05.2021 15:14 Ответить
 
 