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Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил об ответственности за вакцинацию от COVID-19 вне очереди. По его словам, по факту таких действий будут проводить служебные проверки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Сегодня".

Главный санитарный врач отметил, что сегодня прививаются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

"Если кто-то нарушает, то должен нести за это ответственность. Мы четко это проговорили. Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны не получили вакцину - будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки", - отметил замминистра.

По информации, которую Минздраву предоставили в КГГА, таких людей было где-то 90 в Киеве.

"Мы все проверим через нашу систему", - добавил он.

Ляшко подчеркнул, что на прошлой неделе без предупреждения проехал по кабинетам прививок в Одесской области.

"Я был в районных центрах, видел списки, был непосредственно на прививках, смотрел как отбирают на вакцинацию. Во всех четко определенные сроки, четко происходит прозвон. Я лично не видел в пунктах прививок людей моложе 65", - сказал замминистра.

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Автор: Ірина Дашківська
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Бедный Ляшко . Оно ему надо .
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12.05.2021 12:03 Ответить
То ни кто не хочет , то без очереди пролазят , как в дурдоме !
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12.05.2021 12:08 Ответить
Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность - Цензор.НЕТ 6232Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность - Цензор.НЕТ 2178Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность - Цензор.НЕТ 6232
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12.05.2021 12:11 Ответить
И какая ответственность то?? Статью можешь озвучить ук или ак ??? Или просто так ляпнул..??
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12.05.2021 12:18 Ответить
За атвєтствєность не переживай як тільки вони вкололися , зразу таймер починає власний відлік до прильоту бумеранга, дисплей переважно не видно! Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 позачергово: Будуть службові перевірки. Хто порушує - має нести відповідальність - Цензор.НЕТ 4399
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12.05.2021 12:38 Ответить
должен нести ответственность... 3 слова и все балтология... должен? (никто никому не должен)... нести? (нести не унести)))... ответственность? (уголовную, правовую, моральную, материальную.....эфимерную)))))
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12.05.2021 12:47 Ответить
Переведу Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 позачергово: Будуть службові перевірки. Хто порушує - має нести відповідальність - Цензор.НЕТ 4595
Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Кто нарушает - должен занести.
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12.05.2021 13:36 Ответить
 
 