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Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран отмечает, что в Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону (ПВО), поскольку РФ может в любой момент нанести ракетный удар.

"Я как министр обороны считаю, что нам нужно еще много чего сделать, чтобы усилить противовоздушную оборону в стране. В первую очередь, это касается противоракетной обороны. Потому что мы знаем, что у Российской Федерации есть большое количество крылатых ракет, которые могут в любое время нанести удар по территории Украины", - сказал Таран журналистам после выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время глава ведомства не стал обсуждать вопросы финансирования государственного оборонного заказа и его наполнение тем или иным вооружением, в том числе, в части проекта оперативно-тактического ракетного комплекса. "Как финансируется и что относится к включению в государственный оборонный заказ, относится к категории государственной тайны. Я не хочу обсуждать", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе, - Таран

Также министр обороны подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о наблюдающемся частичном отводе российских вооруженных формирований от украинских границ, а также о частичном снижении снайперской активности на востоке Украины. При этом, по словам Тарана, "наблюдается одновременное увеличение использования пророссийскими вооруженными формированиями беспилотных летательных аппаратов на востоке страны".
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Топ комментарии
+12
Верните финансирование КБ Южное и Лучу и выделите денег на закупку уже готовых и испытанных комплексов, а также на испытание системы "Гром\Сапсан".
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12.05.2021 12:13
+9
И именно поэтому вы, зеленая пошесть, заморозили развитие ракетных программ Украины, лишив их финансирования?
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12.05.2021 12:11
+8
Верните финансирование на программу модернизации самого массового у нас борта - МИГ29, которую проводили во Львове до уровня 4+
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12.05.2021 12:16
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И именно поэтому вы, зеленая пошесть, заморозили развитие ракетных программ Украины, лишив их финансирования?
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12.05.2021 12:11 Ответить
Верните финансирование КБ Южное и Лучу и выделите денег на закупку уже готовых и испытанных комплексов, а также на испытание системы "Гром\Сапсан".
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12.05.2021 12:13 Ответить
Верните финансирование на программу модернизации самого массового у нас борта - МИГ29, которую проводили во Львове до уровня 4+
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12.05.2021 12:16 Ответить
Замминистра ? Подсиживаешь ? Три комента как из кулемета...
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12.05.2021 12:48 Ответить
Але головне що все вірно, тому явно не замміністра
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12.05.2021 13:16 Ответить
По сути в современной войне подавляющее преимущество дает авиация, а так как у нас против РФ соотношение 3 к 100 то для Украины наиболее важным является ПВО ( и ее составляющие). Ну это конечно кроме боевых безпилотников и противотанкового оружия ( ну это уже местная специфика)
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12.05.2021 12:12 Ответить
"соотношение 3 к 100" - оx ты ж и сказочник Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 566
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12.05.2021 13:03 Ответить
Не такие уж и сказкиУкраїна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 4836
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12.05.2021 21:31 Ответить
от тому ми будуємо дороги! питаєте до логіка??? а її немає і не було, головне аби прикольно, і ще не всі на відкатах прібарахлілісь
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12.05.2021 12:15 Ответить
А ще в нас, як гриби після дощу, виростають хмарочоси та торгівельно-розважальні центри, ніби вони є найнагальнішим вкладенням коштів у воюючій країні (не кжучи вже про те, що буде з цими новобудовами разом з витраченими на них грошима, коли почнеться повномасштабна війна -- достатньо лише згадати аеровокзал ім. Прокоф'єва в Донецьку).
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12.05.2021 12:40 Ответить
Виступ Капітана Очевидність Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран - Цензор.НЕТ 5401.
(Злі язики, щоправда стверджують, що майором йому стати не судиться Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран - Цензор.НЕТ 5401).
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12.05.2021 12:19 Ответить
7 лет войны на бомбоубежища упорно РНБО не обращает внимания. Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран - Цензор.НЕТ 54
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12.05.2021 12:20 Ответить
Ну так пусть зекретин за свои купит
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12.05.2021 12:23 Ответить
годная идея...думаю 25-30 батарей Пэтриотов хватит...и всего за миллиардов 30 нормальных денег...
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12.05.2021 12:25 Ответить
"...наблюдается одновременное увеличение использования пророссийскими вооруженными формированиями беспилотных летательных аппаратов на востоке страны"
_Не пророссийскими (типа это не расия на нас напала), а расийскими! Урод! Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 666
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12.05.2021 12:35 Ответить
браво!!(стоя аплодирую!!) и семи лет(войны) не прошло!! как великим ,,командувачам"озарение пришло!! (что таки надо готовиться! и защищаться!!) Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 654 Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 7422
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12.05.2021 12:42 Ответить
Делайте и докладывайте о сделанном,а не рассказывайте,что нужно.
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12.05.2021 12:49 Ответить
ППО звичайно треба посилювати, але не лише її (особливо якщо найімовірніший ворог це Росія). Не треба бути фахівцем ППО, щоб зрозуміти, що, якщо це війна не з повстанцями чи партизанами (вони обмежені в засобах нападу), то в принципі БУДЬ-ЯКА СИСТЕМА ППО ПРОРИВАЄТЬСЯ. Дивізіон С-300 або навіть найновіших російських С-400 має залп в 36 ракет (і ні ракетою більше); потім йому треба перезаряджатися (і цей процес займає не так вже мало часу, коли дивізіон стає беззахісним на 100%). Тож, як мінімум, 37 і наступні ракети систему ППО прорвуть та знищать засоби ППО (згідно військової тактики ППО є першочерговою ціллю для атаки), і далі дорога принаймні на певному напрямку буде відкрита, для всього. Я описав "оптимістичний" варіант з 37 ракетою, але в дійсності в силу багатьох обставин ситуація буває набагато песиместичнішою. Тож абсолютного захисту не існує в природі, тому треба нарощувати також і засоби нападу (ракети, безпілотники), щоб мати можливість принаймні масованої відплати.
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12.05.2021 13:03 Ответить
_Агрессию гораздо разумней - и проще - предотвратить, чем расхлёбывать. И единственное что может предотвратить агрессию, заставить агрессора отказаться от нападения - это гарантированное нанесение неприемлемого ущерба.
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12.05.2021 13:11 Ответить
Мій пост приблизно про те ж.
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12.05.2021 13:35 Ответить
Ну да.
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12.05.2021 13:56 Ответить
Ну да. Для этого и разрабатывали "Гром\Сапсан", "Нептун", "Ольху М", "Богдану" и "Тайфун". Нанесение критического ущерба противнику до подхода к линии соприкосновения.
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12.05.2021 14:18 Ответить
_И когда путлеру удалось своего диверсанта привести к власти - эти программы уничтожили, саботировали.
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12.05.2021 14:21 Ответить
Разработать мало, нужно все это еще и "наштамповать" (очень-очень много наштамповать -- все-таки нам противостоит армия в миллион человек).
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12.05.2021 14:23 Ответить
Да. Но для этого нужны деньги, которых зеленая пошесть тупо не дает на ракетную программу.
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12.05.2021 14:39 Ответить
Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 7692Капитан Очевидность Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 7692
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12.05.2021 13:12 Ответить
ну так надо купить пяток Патриотов
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12.05.2021 15:41 Ответить
... именно по этому ( по логике самого таран) в армию срочно надо было вернуть совковых хенералов бегавших от ато, свернуть все начатые реформы, изжить мотивированных профессионалов и второй год к ряду запороть финансирование оборонного заказа... чем воевать маразматик собрался? Человеческим мясом, пока хомчак опять по посадкам прятаться будет в очередной раз бросив войска?
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12.05.2021 16:39 Ответить
Даже этому тупому стало ясно, что армии вперёд кидать никто не собирается
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13.05.2021 11:28 Ответить
 
 