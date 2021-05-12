Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран отмечает, что в Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону (ПВО), поскольку РФ может в любой момент нанести ракетный удар.

"Я как министр обороны считаю, что нам нужно еще много чего сделать, чтобы усилить противовоздушную оборону в стране. В первую очередь, это касается противоракетной обороны. Потому что мы знаем, что у Российской Федерации есть большое количество крылатых ракет, которые могут в любое время нанести удар по территории Украины", - сказал Таран журналистам после выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время глава ведомства не стал обсуждать вопросы финансирования государственного оборонного заказа и его наполнение тем или иным вооружением, в том числе, в части проекта оперативно-тактического ракетного комплекса. "Как финансируется и что относится к включению в государственный оборонный заказ, относится к категории государственной тайны. Я не хочу обсуждать", - сказал он.

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Также министр обороны подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о наблюдающемся частичном отводе российских вооруженных формирований от украинских границ, а также о частичном снижении снайперской активности на востоке Украины. При этом, по словам Тарана, "наблюдается одновременное увеличение использования пророссийскими вооруженными формированиями беспилотных летательных аппаратов на востоке страны".