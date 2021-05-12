До 2025 года ВСУ будут укомплектованы на 80-90% кадровыми военнослужащими и на 10-20% - контрактниками, - Хомчак
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До 2025 года Вооруженные Силы Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30".
"До 2025 года ВСУ будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90 % и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, на 10-20%", - сказал Хомчак.
По словам Хомчака, уже в этом году планируется, что все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах.
Выполнение мероприятий по подготовке персонала сил обороны военного резерва предусматривает укомплектование ВС профессиональным, всесторонне подготовленным и мотивированным персоналом, заявил главнокомандующий.
Хомчак объяснил, что предусматривается "внедрение способа доукомплектование боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации".
Кроме того, планируется развитие системы военного образования, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих. Важным является аспект роли сержантского и старшинского состава, отметил Хомчак.
Главнокомандующий заявил, что "наличие запаса достаточного военно обученного человеческого ресурса обеспечит доукомплектование ВСУ во время мобилизации, развертывания системы территориальной обороны, а также для пополнения возможных потерь при отражении вооруженной агрессии".
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