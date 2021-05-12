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Минобороны (8237) ВСУ (5154) резервисты (59) Хомчак (250)

До 2025 года ВСУ будут укомплектованы на 80-90% кадровыми военнослужащими и на 10-20% - контрактниками, - Хомчак

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До 2025 года ВСУ будут укомплектованы на 80-90% кадровыми военнослужащими и на 10-20% - контрактниками, - Хомчак

До 2025 года Вооруженные Силы Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30".

"До 2025 года ВСУ будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90 % и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, на 10-20%", - сказал Хомчак.

По словам Хомчака, уже в этом году планируется, что все органы военного управления приобретут полные оперативные возможности в новых организационных структурах.

Выполнение мероприятий по подготовке персонала сил обороны военного резерва предусматривает укомплектование ВС профессиональным, всесторонне подготовленным и мотивированным персоналом, заявил главнокомандующий.

Хомчак объяснил, что предусматривается "внедрение способа доукомплектование боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ВСУ на 100% готовы к отпору вооруженной агрессии, - Хомчак

Кроме того, планируется развитие системы военного образования, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих. Важным является аспект роли сержантского и старшинского состава, отметил Хомчак.

Главнокомандующий заявил, что "наличие запаса достаточного военно обученного человеческого ресурса обеспечит доукомплектование ВСУ во время мобилизации, развертывания системы территориальной обороны, а также для пополнения возможных потерь при отражении вооруженной агрессии".
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а все остальные на месяц стажировка на линию разграничения, что бы не устали от войны
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12.05.2021 12:15 Ответить
А как насчет ,заработной платы? Там не написано в твоей реформе ничего? Какие реформы при оплате контрактника в 10000 грн?
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12.05.2021 12:27 Ответить
Таки делают что бы уходили с армии даже мотивированные .месяц полигона до ООС месяц после и в итоге выбор или семья или 10-11 месяцев с ней только по телефону.
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12.05.2021 12:33 Ответить
Та ладно, уже и тарифы обещали понизить и войну закончить на раз-два, и эпоху бидности закончить 19 апреля 2019 года и з.п учителям 4000 не гривен, и барыг пересажать, и 500000 новых рабочих мест. А на деле тарифы подняли, наших бойцов продолжают убивать без ответки, и цены в 2-4 раза поднялись, и никто не сидит, и безработица в разы и учителя с медиками массово пославши всех, увольняются, и электрику мордорскую покупать начали.. До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9937 До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9937 До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9937 Так же будет и с комплектованием армии...Спасибо 73% До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1023 .
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12.05.2021 13:11 Ответить
напомните этому генералу что кадровая служба в Украине была уничтожена))))
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12.05.2021 22:59 Ответить
 
 