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Предоставление Украине ПДЧ не повлияет на эскалацию со стороны России, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Предоставление Украине ПДЧ не повлияет на эскалацию со стороны России, - Таран

Получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) не повлияет на усиление эскалации со стороны Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран журналистам после выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в среду, отвечая на соответствующий вопрос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что предоставление Украине ПДЧ никаким образом не повлияет на агрессивные устремления Российской Федерации и ее планы. Разве в 2014 году мы получали ПДЧ? Или в 2014 году нас приглашали в НАТО? Вспомните, это никаким образом не помешало России оккупировать территорию Крыма и начать агрессию на востоке Украины", - сказал Таран.

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Автор: Ірина Дашківська
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Вероятно да. Но это будет шаг в нужном направлении. И придаст Украине и особенно его руководству и военным больше решимости и уверенности.
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12.05.2021 12:15 Ответить
а вы обязаны реагировать на то, что оккупанту нравится, а что нет? Нужно постоянно заглядывать в...
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12.05.2021 12:20 Ответить
какой-то набор слов...
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12.05.2021 12:32 Ответить
 
 