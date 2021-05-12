Предоставление Украине ПДЧ не повлияет на эскалацию со стороны России, - Таран

Получение Украиной Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) не повлияет на усиление эскалации со стороны Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран журналистам после выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в среду, отвечая на соответствующий вопрос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что предоставление Украине ПДЧ никаким образом не повлияет на агрессивные устремления Российской Федерации и ее планы. Разве в 2014 году мы получали ПДЧ? Или в 2014 году нас приглашали в НАТО? Вспомните, это никаким образом не помешало России оккупировать территорию Крыма и начать агрессию на востоке Украины", - сказал Таран.

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