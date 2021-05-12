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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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КС (2131) суд (24701) Тупицкий (232) мера пресечения (360)

Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 19 мая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Печерский районный суд Киева вновь отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда отменен, из-за его неявки на заседание.

Тупицкий в среду в очередной раз не явился на заседание, адвокаты сообщили, что он продолжает находиться на лечении, и попросили о переносе рассмотрения ходатайства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также его защита указала на то, что суд до сих пор не рассмотрел жалобы Тупицкого на уведомление его о подозрении.

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Представители обвинения отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства. В связи с этим прокуроры снова ходатайствовали перед судом о применении привода в судебное заседание.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 19 мая 10.00. 

Как сообщалось, Печерский районный суд неоднократно переносил рассмотрение ходатайства из-за неявки Тупицкого на заседание. Его адвокаты заявляли о госпитализации подзащитного, суд указывал на преждевременность вопроса принудительного привода и статус Тупицкого как спецсубъекта.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана. В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45,4 тыс грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей Уголовным процессуальным кодексом для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу. При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств".
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Топ комментарии
+8
а что у Авакова "КОРД" весь уволился, или "Альфа" СБУ написала заявы на увольнение?!
когда этот позор прекратится?!..
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12.05.2021 12:25
+5
суки. если бы простой смертный не явился в суд его бы уже куча мусоров загоняла бы. а тут не ходит и никаких проблем
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12.05.2021 12:46
+4
"А что, так можно было?!!" - волонтер, второй год сидящий в СИЗО без обвинения.
Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 19 мая - Цензор.НЕТ 6472
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12.05.2021 12:26
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а что у Авакова "КОРД" весь уволился, или "Альфа" СБУ написала заявы на увольнение?!
когда этот позор прекратится?!..
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12.05.2021 12:25 Ответить
не такой уж тупицкий и тупицкий )))) чтоб приходить....
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12.05.2021 12:26 Ответить
і дійсно, чому ця гидота має кудись ходити коли закони України дозволяють всяким виродкам отримувати захмарні зарплати не злізаючи з унітаза в своїй квартирі.
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12.05.2021 14:15 Ответить
"А что, так можно было?!!" - волонтер, второй год сидящий в СИЗО без обвинения.
Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 19 мая - Цензор.НЕТ 6472
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12.05.2021 12:26 Ответить
Полная неспособность зебильной власти к управлению государством. Или своих не трогают?
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12.05.2021 12:37 Ответить
Неужели высокообразованные адвокаты Тупицкого так и заявили: "Пішов ти в дупу, зеля. Ось тобі болт для підтримки штанів щоби шия не бовталась!"
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12.05.2021 12:38 Ответить
суки. если бы простой смертный не явился в суд его бы уже куча мусоров загоняла бы. а тут не ходит и никаких проблем
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12.05.2021 12:46 Ответить
А зачем ему куда-то ходить?Сидит дома,на карточку регулярно сыпется зарплата(далеко не минимальная),скоро пенсия(тысяч под 100).Жизнь удалась!
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12.05.2021 13:08 Ответить
Мабуть ноги "відняло". Але вже є прецеденти застосування каталок з картатим пледом.
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12.05.2021 13:10 Ответить
не барское это дело, по судам ходить.
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12.05.2021 13:14 Ответить
Вовк - Тупицкий - 7:3
Поправьте, возможно ошибаюсь
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12.05.2021 13:20 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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12.05.2021 13:37 Ответить
Хм. "Хозяйке на заметку". Если вас вызывают в суд, но вам не хочется - не ходите.
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12.05.2021 13:49 Ответить
...2050-й год. заседание "суда" по делу тупницкого в очередной раз отменили в связи с неявкой этого самого тупницкого. а не явился от того, что подох от старости.
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12.05.2021 14:25 Ответить
Позорище власти одним словом. Так порядка никогда не будет в этом государстве.
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12.05.2021 14:25 Ответить
Основы государственности расшатывают. Их эфэсбеее так научило. Это - война!
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12.05.2021 14:33 Ответить
Красиво нелоху по всему лицу болтом водит.
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12.05.2021 16:45 Ответить
 
 