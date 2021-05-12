Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 19 мая

Печерский районный суд Киева вновь отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного Суда отменен, из-за его неявки на заседание.

Тупицкий в среду в очередной раз не явился на заседание, адвокаты сообщили, что он продолжает находиться на лечении, и попросили о переносе рассмотрения ходатайства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также его защита указала на то, что суд до сих пор не рассмотрел жалобы Тупицкого на уведомление его о подозрении.

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Представители обвинения отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства. В связи с этим прокуроры снова ходатайствовали перед судом о применении привода в судебное заседание.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на 19 мая 10.00.

Как сообщалось, Печерский районный суд неоднократно переносил рассмотрение ходатайства из-за неявки Тупицкого на заседание. Его адвокаты заявляли о госпитализации подзащитного, суд указывал на преждевременность вопроса принудительного привода и статус Тупицкого как спецсубъекта.

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана. В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором он являлся подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что рассмотрят 2 апреля ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора агентству уточнили, что мера пресечения будет избираться по делу, в рамках которого Тупицкий был уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45,4 тыс грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - максимальный размер залога, предусмотренный статьей Уголовным процессуальным кодексом для нетяжких преступлений) и личные обязательства, среди которых не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещение и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу. При этом в Офисе генпрокурора подчеркнули, что залог с обязательствами – не самая суровая мера пресечения, предусмотренная УПК, и может быть изменена, если подозреваемый не "пересмотрит свое отношение к выполнению процессуальных обязательств".