МИД протестует из-за визита депутатов "Единой России" на оккупированный Донбасс: Участие украинцев с навязанными паспортами РФ в выборах в Госдуму поставит под сомнение их легитимность

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины", - следует из комментария.

Также подчеркивается, что участие в выборах в Госдуму РФ украинских граждан с навязанными оккупационной администрацией российскими паспортами ставит под сомнение их легитимность.

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"Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата", - добавили в МИД Украины.

В ведомстве также призывают граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не участвовать в противоправных российских плебисцитах.