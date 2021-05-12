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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД протестует из-за визита депутатов "Единой России" на оккупированный Донбасс: Участие украинцев с навязанными паспортами РФ в выборах в Госдуму поставит под сомнение их легитимность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД протестует из-за визита депутатов

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины, обнародованном пресс-службой внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины", - следует из комментария.

Также подчеркивается, что участие в выборах в Госдуму РФ украинских граждан с навязанными оккупационной администрацией российскими паспортами ставит под сомнение их легитимность.

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"Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата", - добавили в МИД Украины.

В ведомстве также призывают граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, не участвовать в противоправных российских плебисцитах.

Автор: Ірина Дашківська
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Не платите убогим пенсию и всё наладится .
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12.05.2021 12:25 Ответить
поставит под сомнения легитимность этих существ , которые получают паспорта оккупанта.
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12.05.2021 12:26 Ответить
І шо? На маасковії і минулі вибори визнали не легітимними, а їм пофігу.
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12.05.2021 12:41 Ответить
 
 